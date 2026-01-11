Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Επίθεση εφ’ όλης της ύλης εξαπολύει στην κυβέρνηση Κώστας Τσουκαλάς. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και υπογραμμίζει πως «μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες λένε ότι θέλουν να φύγει».

«Το ΠΑΣΟΚ μόνο μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία να φέρει την πολιτική αλλαγή»

Στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του εμφάνισης στο MEGA, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, υπογράμμισε τον κυβερνητικό λαϊκισμό.

«Η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ -επειδή ο πρωθυπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση για λαϊκισμό- την είχε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023 και δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Συνεπώς το ποιος λαϊκίζει το γνωρίζουν οι πολίτες. Το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας το έλεγε κάποτε. Έχει διαπιστευτήρια λαϊκισμού η Νέα Δημοκρατία. Οποιος θέλει να πάρει μαθήματα λαϊκισμού απέναντι στους αγρότες, πρέπει να της πληρώσει δίδακτρα» ανέφερε.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και διάλογος με τους αγρότες

Μάλιστα τόνισε ότι δεν νοείται «η κυβέρνηση που επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ να εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση που επί έξι χρόνια την προειδοποιούσε ότι γίνεται φαγοπότι και εκείνη αδιαφορούσε. Το θράσος έχει και κάποια όρια».

Υπενθύμισε ότι «ο κ. Βορίδης το 2020 ανέφερε πως η ΑΑΔΕ έχει την ευθύνη για τον ορθό έλεγχο των μισθωτηρίων και των συμβολαίων. Και επανέλαβε τη δήλωση αυτή και προ ημερών σε εκπομπή» αποδομώντας το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από μόνη της συνιστά μεταρρύθμιση, όταν η Αρχή απέτυχε να ελέγξει το πάρτι πλαστών μισθωτηρίων που οδήγησε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με τον επικείμενο διάλογο του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών ο Κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο διάλογος είναι θετικός. Η κυβέρνηση ευτυχώς βγήκε από τη διαδικασία της αδιαλλαξίας που ακολουθούσε έως τώρα με την εκτόξευση απειλών και δηλώσεων όπως αυτή βουλευτή της που έλεγε πως οι αγρότες πρέπει να πέσουν στην πυρά».

Κόστος ρεύματος

Επί της δέσμης των κυβερνητικών προτάσεων αντέταξε το σετ μέτρων που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας: «από τα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα στα 7 λεπτά δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Η ΔΕΗ τα δίνει που έχει υπερκερδοφορία, και μπορεί να δώσει πιο χαμηλές ανώτερες τιμές. Εμείς επιπλέον προτείνουμε πάγιο στα 5 ευρώ τον μήνα καθώς και μείωση 20% για τους συνεπείς. Η κυβερνητική πρόταση εξαιρεί όσους δεν είναι ενήμεροι. Μα πολλοί αγρότες δεν είναι ενήμεροι, γιατί καθυστέρησαν οι πληρωμές του κράτους. Εδώ χρειάζεται αλλαγή πορείας και επούλωση του κοινωνικού προβλήματος, που η κυβέρνηση δημιούργησε και όχι τιμωρητική και εκδικητική διάθεση».

Απαντώντας στο επιχείρημα της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιβάλλει στη ΔΕΗ την πολιτική της, ο Κ. Τσουκαλάς κατέδειξε: «Η κυβέρνηση ορίζει τη διοίκηση της ΔΕΗ, έχει όλη την ευθύνη. Ξέρουμε ποιος έβαλε τη ΔΕΗ να απαγορεύσει στον Νίκο Ανδρουλάκη να μπει στις εγκαταστάσεις της μονάδας στην Πτολεμαΐδα. Δεσμεύεστε αλλά δεν τηρείτε αυτά που υπόσχεστε και εξαπατάτε τους αγρότες».

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία»

Σχετικά με την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα, ο Κ. Τσουκαλάς σημείωσε:

«Δεν έχουμε καμία ανησυχία. Αντίπαλος μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει. Η βελόνα της Νέας Δημοκρατίας έχει καταρρεύσει επίσης ,έχει μείωση 15 μονάδων. Η δική μας ανεβαίνει και θα ανέβει πολύ παραπάνω. Αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση».

Και πρόσθεσε: «Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες λένε ότι θέλουν να φύγει. Αυτό δηλώνει η συντριπτική πλειοψηφία και όταν θα έρθει η ώρα των διλημμάτων οι δρόμοι είναι δύο: ή πολιτική των ανισοτήτων, της προσβολής των θεσμών, των χαμένων ευκαιριών ανάπτυξης και της εξωτερικής πολιτικής που υποτιμά το διεθνές δίκαιο ή πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ. Στις εκλογές ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον του και ψηφίζει αυτόν που μπορεί να διασφαλίσει με ένα εφαρμόσιμο προοδευτικό σχέδιο, ευημερία, προοπτική και ασφάλεια.

Το μόνο κόμμα που μπορεί να τα προσφέρει, είναι το ΠΑΣΟΚ. Όσοι ψηφοφόροι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία πάνε ή δεξιά ή στο ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες που επέλεγαν αριστερά επίσης μπορούν να εκφραστούν μέσα από το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ , άρα το ΠΑΣΟΚ μόνο μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία να φέρει την πολιτική αλλαγή. Εξού και οι επιθέσεις της κυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο στο ΠΑΣΟΚ».