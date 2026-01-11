Ανοιχτοί θερμαινόμενοι χώροι λόγω κακοκαιρίας στον δήμο Πειραιά

Θερμαινόμενο χώρο σε σε 24ωρη βάση, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί ο δήμος Πειραιά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά (Μυκάλης 51, Καμίνια, τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077).

Αναλόγως της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.