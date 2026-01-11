Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Trail running: Η δυσκολία είναι που το κάνει ξεχωριστό
Vita 11 Ιανουαρίου 2026 | 08:20

Trail running: Η δυσκολία είναι που το κάνει ξεχωριστό

Trail running - όταν το τρέξιμο μετατρέπεται σε άσκηση, εμπειρία και ενσυνειδητότητα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

«Μη διαλέξεις έναν δρόμο χωρίς εμπόδια», λένε, «γιατί πιθανότατα δεν οδηγεί πουθενά». Η φράση αυτή, πέρα από φιλοσοφική παρατήρηση ζωής, βρίσκει απόλυτη εφαρμογή και στον τρόπο που κινούμαστε, γυμναζόμαστε και φροντίζουμε την ψυχική και σωματική μας υγεία. Στον κόσμο του τρεξίματος, η απουσία εμποδίων συχνά σημαίνει επανάληψη, μηχανικότητα και στασιμότητα. Αντίθετα, το trail running –το τρέξιμο σε φυσικό, ανώμαλο περιβάλλον– εισάγει τη μεταβλητότητα, την πρόκληση και την ουσιαστική επαφή με το σώμα και το περιβάλλον.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνηθίσει να τρέχουμε σε διαδρόμους γυμναστηρίου, σε στάδια, σε επίπεδους πεζόδρομους ή στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους της γειτονιάς. Πρόκειται για ασφαλείς, προβλέψιμες επιλογές, που διευκολύνουν τον έλεγχο του ρυθμού και της απόδοσης. Ωστόσο, οι διαδρομές που πραγματικά «δουλεύουν» σε βάθος, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, βρίσκονται συχνά αλλού: σε δάση, λόφους, μονοπάτια, ανηφόρες και κατηφόρες, σε χωμάτινο ή πετρώδες έδαφος, μακριά από τον αστικό θόρυβο και τη μονοτονία.

Το trail running δεν είναι απλώς ένας διαφορετικός τύπος προπόνησης. Είναι μια εμπειρία κίνησης που συνδυάζει φυσική άσκηση, νοητική εγρήγορση και ψυχολογική αποφόρτιση. Σημαίνει να αφήνεις, έστω και για 30 λεπτά, το άγχος της καθημερινότητας και να βυθίζεσαι σε ένα φυσικό τοπίο που σε καλεί να είσαι παρών.

Το μονοπάτι δεν επιτρέπει αφηρημένο τρέξιμο. Οι εναλλαγές του εδάφους, οι ρίζες των δέντρων, οι πέτρες, οι απότομες κλίσεις και οι στενές στροφές απαιτούν πλήρη συγκέντρωση. Η προσοχή στρέφεται αναπόφευκτα στο σώμα, στην αναπνοή, στο πάτημα. Αυτή η συνεχής επαναφορά στο «εδώ και τώρα» είναι ο πυρήνας της ενσυνειδητότητας (mindfulness), μιας κατάστασης που έχει συνδεθεί επιστημονικά με μείωση του στρες, καλύτερη ρύθμιση των συναισθημάτων και βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Σταδιακά, μέσα από τον ρυθμό της κίνησης, η ένταση υποχωρεί. Η αναπνοή γίνεται πιο σταθερή, η καρδιά βρίσκει τον βηματισμό της και ο νους «αδειάζει» από περιττές σκέψεις. Το σώμα και το νευρικό σύστημα περνούν σε μια κατάσταση λειτουργικής ισορροπίας, όπου η κόπωση συνυπάρχει με την αίσθηση ευεξίας.

Κάθε διαδρομή και κάθε προπόνηση είναι διαφορετική

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του trail running είναι η ποικιλία. Δεν υπάρχουν δύο ίδιες διαδρομές, ακόμη και αν ακολουθήσετε το ίδιο μονοπάτι. Οι καιρικές συνθήκες, το φως, το έδαφος και η φυσική σας κατάσταση αλλάζουν συνεχώς, δημιουργώντας μια εμπειρία που δεν γίνεται ποτέ μηχανική.

Αυτή η ποικιλία έχει και σημαντικά φυσιολογικά οφέλη. Ο ανθρώπινος μεταβολισμός προσαρμόζεται στις επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις. Όταν τρέχουμε πάντα στην ίδια διαδρομή, με τον ίδιο ρυθμό και στην ίδια επιφάνεια, το σώμα μαθαίνει να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για το ίδιο έργο. Η εναλλαγή ερεθισμάτων, όπως συμβαίνει στο ανώμαλο έδαφος, διατηρεί τον μεταβολισμό σε εγρήγορση και καθιστά την προπόνηση πιο αποτελεσματική.

Σε αντίθεση με το τσιμέντο ή την άσφαλτο, το χωμάτινο έδαφος απορροφά καλύτερα τους κραδασμούς, μειώνοντας τη μηχανική καταπόνηση των αρθρώσεων. Επιπλέον, επειδή κάθε πάτημα είναι διαφορετικό, ενεργοποιούνται περισσότεροι σταθεροποιητικοί μύες, βελτιώνοντας την ιδιοδεκτικότητα και τον νευρομυϊκό έλεγχο.

Οι ανηφόρες και οι κατηφόρες εισάγουν πρόσθετες προπονητικές παραμέτρους: αυξάνουν τη μυϊκή ισχύ, βελτιώνουν την αναερόβια ικανότητα και ενισχύουν το λεγόμενο buffering capacity, την ικανότητα των μυών να εξουδετερώνουν την οξέωση που προκαλείται σε υψηλές εντάσεις, καθυστερώντας την κόπωση. Η ανάβαση, ειδικά, έχει συσχετιστεί με βελτίωση της VO₂ max, της μέγιστης δηλαδή ικανότητας του οργανισμού να προσλαμβάνει και να αξιοποιεί οξυγόνο, βασικό δείκτη καρδιοαναπνευστικής αντοχής.

Η ομορφιά της φύσης έχει ευγεργετικές ιδιότητες

Ερευνητικά δεδομένα από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ έχουν δείξει ότι η επαφή με τη φυσική ομορφιά –όπως η θέα μιας κορυφής, ενός ηλιοβασιλέματος ή ενός ανοιχτού τοπίου– ενισχύει το αίσθημα αναζωογόνησης και συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευτυχίας. Δεν είναι τυχαίο ότι στο τέλος ενός μονοπατιού, η θέα συχνά λειτουργεί ως ψυχολογική ανταμοιβή: μια αίσθηση επίτευξης, πληρότητας και σύνδεσης με κάτι μεγαλύτερο από εμάς.

Ακόμη και οι ήχοι της φύσης παίζουν ρόλο. Σύμφωνα με ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Environmental Sciences», φυσικοί ήχοι όπως το θρόισμα των φύλλων, το κελάηδισμα των πουλιών ή το τρεχούμενο νερό συνδέονται με βελτίωση της διάθεσης και αύξηση του αισθήματος ικανοποίησης. Για αυτό δεν χρειάζεστε ακουστικά.

Προετοιμασία και ασφάλεια, τα βασικά στοιχεία για μια επιτυχημένη περιπέτεια

Όπως κάθε μορφή άσκησης, το trail running απαιτεί προσαρμογή και προετοιμασία:

Σχεδιάστε τη διαδρομή σας

Ο αυθορμητισμός έχει τη γοητεία του, αλλά ο βασικός προγραμματισμός μειώνει το άγχος και αυξάνει την ασφάλεια, ειδικά σε άγνωστα μονοπάτια.

Ξεκινήστε σταδιακά

Προτιμήστε εύκολες, στρωτές διαδρομές πριν περάσετε σε πιο τεχνικά εδάφη. Η τεχνική στην ανηφόρα και την κατηφόρα διαφέρει από την ευθεία: στην ανάβαση, ο κορμός παραμένει όρθιος και ο διασκελισμός μικραίνει. Στην κατάβαση, αυξάνεται ο ρυθμός των βημάτων και μειώνεται το μήκος τους, για καλύτερο έλεγχο.

Κρατήστε το βλέμμα μπροστά

Η οπτική «σάρωση» 3–6 μέτρα μπροστά (και πιο μακριά σε υψηλότερες ταχύτητες) μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων και επιτρέπει καλύτερη προσαρμογή στο έδαφος.

Σεβαστείτε τον ρυθμό του σώματός σας

Το trail running είναι πιο απαιτητικό και συχνά πιο αργό από το τρέξιμο δρόμου. Δώστε χρόνο στο σώμα να προσαρμοστεί. Για διαδρομές άνω της μίας ώρας, το νερό και ένα ελαφρύ σνακ είναι απαραίτητα.

Εξοπλιστείτε σωστά

Μην πάτε ξυπόλυτοι στα αγκάθια… Τα ειδικά παπούτσια trail προσφέρουν πρόσφυση και σταθερότητα. Τα άνετα ρούχα και, για πιο απαιτητικές διαδρομές, τα μπατόν μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μην τρέχετε μόνοι, ειδικά στην αρχή

Η παρέα αυξάνει την ασφάλεια, τη συνέπεια και –ίσως το σημαντικότερο– την απόλαυση.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
Απόφαση Μακρόν 12.01.26

Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι

Η υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, είπε ότι «δεν τίθεται θέμα να αφήσουμε τη Γροιλανδία και τη Δανία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ».

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)

Παίκτης της Βίτζεβ Λοτζ είναι κι επίσημα ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα

"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική 12.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
ΗΠΑ 12.01.26

Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ποδόσφαιρο 12.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
«Ασέβεια» 12.01.26

Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
Μπάσκετ 12.01.26

Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)

Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Relationsex 12.01.26

Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Η Άντζελα Γουάιτ, κατά πολλούς η κορυφαία πορνοστάρ του πλανήτη, μετά από 20 plus χρόνια που έχει στη βιομηχανία ενηλίκων αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό μυστικό της για να είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει.

Σύνταξη
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
Λατινική Αμερική 12.01.26

Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ο αριστερός ηγέτης συσπειρώνει τους υποστηρικτές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και απειλεί με στρατιωτική δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26 Upd: 22:06

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
«Βροχή» τα «όχι» 12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο