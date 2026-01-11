«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»

Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε για τον ρόλο που τη σύστησε στο ευρύ κοινό, τη θεία Σταματίνα στη σειρά Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη, αλλά και για τη βαθιά σχέση της με το Ηράκλειο, τη μοναξιά και τη σημασία της αποδοχής.

Η ηθοποιός, αν και γεννημένη στην Καβάλα, πέρασε όλα τα μαθητικά της χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης, πόλη με την οποία παραμένει δεμένη μέχρι σήμερα. Στενά συγγενικά της πρόσωπα ζουν στη Νέα Αλικαρνασσό και, όπως λέει, επιστρέφει συχνά.

«Κατεβαίνω στο Ηράκλειο συχνά. Η μαμά μου μένει Ηράκλειο, η αδελφή μου, Το επισκέπτομαι σε κάθε ευκαιρία», δηλώνει η ίδια.

«Ήθελε επιτέλους να είναι πρώτη, όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά γιατί βαρέθηκε να είναι τελευταία. Και αυτή η αλλαγή που έκανε μέσα της, ήθελε να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να βοηθήσει. Αυτό είναι το σημαντικό»

Ένας ρόλος που άνοιξε συζητήσεις

Η θεία Σταματίνα υπήρξε από τους πιο συζητημένους τηλεοπτικούς χαρακτήρες της χρονιάς, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση γύρω από την ίντερσεξ ταυτότητα.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη εξηγεί πως ο ρόλος δεν τη δυσκόλεψε περισσότερο από άλλους, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο διαφορετικό από την ίδια, τον οποίο χρειάστηκε πρώτα να γνωρίσει.

«Ο ρόλος με δυσκόλεψε στο βαθμό που με δυσκόλεψαν όλοι οι ρόλοι. H θεία Σταματίνα είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος έπρεπε να τον γνωρίσω αυτόν τον ρόλο. Αυτός ο χαρακτήρας είναι αρκετά μακριά από μένα, όμως επειδή είναι κωμωδία περισσότερο το διασκέδασα παρά μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε», σημειώνει.

To «ΙΚΤΟΛΑ»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο «ΙΚΤΟΛΑ», τον αναγραμματισμό του ΛΟΑΤΚΙ+, που χρησιμοποίησε ο χαρακτήρας της. Όπως εξηγεί, δεν πρόκειται για μια πράξη εγωισμού, αλλά για την ανάγκη να μη νιώθει κανείς τελευταίος.

«Να θυμίσουμε, για όσους ίσως δεν γνωρίζουν, ότι τα άτομα ίντερσεξ (ή διαφυλικά) είναι αυτά που τα χαρακτηριστικά του φύλου τους δεν ανήκουν αυστηρά στην αρσενική ή θηλυκή κατηγορία ή ανήκουν και στις δύο ταυτόχρονα.

»Οι διαφορές αυτές μπορεί να αφορούν τα γεννητικά όργανα, τα χρωμοσώματα ή τις ορμόνες και ενδέχεται να γίνουν εμφανείς κατά τη γέννηση, την εφηβεία ή ακόμη και αργότερα στη ζωή του ατόμου.

»Ήθελε επιτέλους να είναι πρώτη, όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά γιατί βαρέθηκε να είναι τελευταία. Και αυτή η αλλαγή που έκανε μέσα της, ήθελε να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να βοηθήσει. Αυτό είναι το σημαντικό», εξηγεί.



«Το έκανε για να μπορέσει να το διαχειριστεί και να το ξεπεράσει, να έρθει πιο κοντά σε αυτό. Να μην νοιώθει τελευταία ως προς αυτό. Επομένως για μένα είναι ένδοξο το ΙΚΤΟΛΑ. Ένδοξο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή να είμαι πρώτος, όχι για λόγους ιεραρχίας αλλά ως προς τον εαυτό μου. Αυτό είναι πολύ ωραίο για έναν άνθρωπο να το κάνει.

»Είναι ένας άνθρωπος, που ο Γιώργος Καπουτζίδης αξιοποίησε το ρόλο αυτό για να πει και κάτι άλλο. Είναι ένας άνθρωπος όπως είσαι εσύ όπως είμαι εγώ. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι, δεν είναι κάτι άλλο.

»Ο καθένας μας βρίσκει τη μοναξιά μέσα του για διάφορους λόγους. Απλώς η Σταματίνα έτυχε να την έχει μέσα της για αυτό το λόγο. Είναι ένας άνθρωπος τίποτα άλλο», πρόσθεσε.

