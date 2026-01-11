Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται

Όταν ο Μάικλ Μποντ πλησίαζε στο τέλος της ζωής του, έκανε μια ειδική παράκληση για το παιχνίδι που ενέπνευσε τον Paddington. Ο αδέσποτος αρκούδος είχε αγοραστεί ως δώρο για τη γυναίκα του την παραμονή των Χριστουγέννων του 1956, αλλά όταν το ζευγάρι χώρισε φιλικά πολλά χρόνια αργότερα, ήταν εκείνη που κέρδισε την «επιμέλεια» του αρκούδου. Ήταν δικό της δώρο, τελικά.

Ωστόσο, καθώς ο 91χρονος συγγραφέας γινόταν όλο και πιο αδύναμος, ζήτησε (ευγενικά φυσικά) να του επιστραφεί ο Paddington. «Νομίζω ότι του πρόσφερε παρηγοριά στο τέλος.

Πάντα δίπλα του

Κατά κάποιον τρόπο, τον χρειαζόταν», λέει η κόρη του, Κάρεν Τζάνκελ, αποκαλύπτοντας πώς ο ηλικιωμένος Μποντ κρατούσε τον αρκούδο «μαζί του» όπου κι αν πήγαινε, «όπως έκανε όταν ήμουν παιδί. Καθόταν πάντα στο τραπέζι κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Συνήθιζε να έρχεται μαζί μας αν πηγαίναμε κάπου σημαντικό. Τον είχε στην τσέπη ή στην τσάντα του».

«Όταν ήταν κλινήρης, ο αρκούδος ήταν μαζί του. Στην πραγματικότητα, μια από τις τελευταίες αναμνήσεις που έχω από τον πατέρα μου είναι από το τέλος της ζωής του, όταν δεν ήταν καλά — πήγα να τον δω και καθόταν στο κρεβάτι με τον Paddington μαζί του. Ήταν μια μορφή παρηγοριάς».

O Paddington Zero

Μετά το θάνατο του πατέρα της, στο σπίτι το 2017, ο αρκούδος επέστρεψε στη μητέρα της, Μπρέντα, και όταν αυτή πέθανε, έμεινε στην Κάρεν, 67 ετών. «Και πριν ρωτήσετε, όχι, δεν μπορείτε να τον δείτε» λέει η ίδια στους Times.

Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο Paddington Zero, ο πρωτότυπος Περουβιανός, μοιάζει λίγο με τον Banksy: «Κανείς εκτός από την οικογένειά μας δεν ξέρει πώς μοιάζει».

Προφανώς, το παιχνίδι είναι προγενέστερο της εικόνας του Paddington που δημιούργησε η εικονογράφος Πέγκι Φόρτνουμ και στη συνέχεια μετατράπηκε σε μαλακό παιχνίδι από τη μητέρα του Βρετανού δημοσιογράφου Τζέρεμι Κλάρκσον, Σίλεϊ.

Αυτή και ο Μποντ κατέληξαν σε συμφωνία αδειοδότησης και έτσι γεννήθηκε μια κερδοφόρα επιχείρηση. «Δεν νομίζω ότι θα τον αναγνώριζε κανείς», προσθέτει η Τζάνκελ.

Κλειδωμένο σε μυστική τοποθεσία

Τα διάφορα αρκουδάκια Paddington που βρίσκονται διάσπαρτα στο πολυτελές σπίτι της στο Surrey μπορούν να θεωρηθούν ως αρκούδες-δολώματα. Το πρωτότυπο βρίσκεται κλειδωμένο σε μυστική τοποθεσία.

Η Τζάνκελ ανοίγει τα οικογενειακά αρχεία (εκτός από την αρκούδα-Banksy) για να γιορτάσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του πατέρα της.

Μεταξύ των κουτιών με χειρόγραφες σημειώσεις και κάρτες της οικογένειας βρίσκονται οι δακτυλογραφημένες επιστολές μεταξύ του Μποντ, ενός καμεραμάν του BBC, και του Χάρβεϊ Ούνα, του ανθρώπου που θα γινόταν ο πρώτος λογοτεχνικός του ατζέντης και του οποίου η ιστορία, ως Εβραίου που έφυγε από τη ναζιστική Γερμανία, θα ενέπνεε τον χαρακτήρα του Ούγγρου εμπόρου αντικών, Κυρίου Γκρούμπερ.

«Πρέπει να είναι καλό»

«Αγαπητέ κύριε Ούνα» έγραψε ο Μποντ την 1η Μαΐου 1957. «Μόλις ολοκλήρωσα το πρόχειρο σχέδιο ενός παιδικού βιβλίου. Αφορά τις περιπέτειες ενός αρκούδου που ονομάζεται Paddington και πιστεύω ότι έχει δυνατότητες

[…]

»Πριν ξεκινήσω τη δύσκολη δουλειά της αναθεώρησης και της επανεκτύπωσης, σκέφτηκα να ζητήσω τη συμβουλή σας. Αναρωτιέμαι αν θα ήταν δυνατό να το προωθήσω στην αγορά και αν ασχολείστε με τέτοια θέματα. Αν είναι δυνατό και αν ασχολείστε, ίσως θα μπορούσατε να μου το πείτε και θα συνεχίσω την καλή δουλειά. Με εκτίμηση, Μάικλ Μποντ».

Ο ατζέντης απάντησε την επόμενη μέρα, συμβουλεύοντας ότι «υπάρχει σίγουρα μια ευρεία αγορά για παιδικά βιβλία. Αν και είναι επίσης μια πολύ ανταγωνιστική αγορά, με άλλα λόγια, πρέπει να είναι καλό. Σας συμβουλεύω σίγουρα να προχωρήσετε».

A Bear Called Paddington

Ένα μήνα αργότερα έφτασε άλλη μια επιστολή από τον Ούνα, αυτή τη φορά με μια μοιραία πρόταση. «Αγαπητέ κύριε Μποντ, Διάβασα το μυθιστόρημά σας, A Bear Called Paddington, και πιστεύω ότι είναι ένα έργο που αξίζει να εκδοθεί και μου άρεσε πολύ. Ωστόσο, οι πληροφοριοδότες μου μού είπαν ότι έχετε κάνει ένα λάθος, καθώς δεν υπάρχουν αρκούδες στην Αφρική.

»Το είδος των αρκούδων στα βουνά του Άτλαντα έχει εξαφανιστεί εδώ και αιώνες. Τα παιδιά είτε το γνωρίζουν αυτό είτε θα έπρεπε να το γνωρίζουν και σας προτείνω να το διορθώσετε, για τον σκοπό αυτό σας επιστρέφω το χειρόγραφο. Υπάρχουν πολλές αρκούδες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, και αρκετές στο χρηματιστήριο, κύριε. Χάρβεϊ Ούνα».

Μια αυτοκρατορία πνευματικής ιδιοκτησίας

«Δεν είναι υπέροχο;» γελάει η Τζάνκελ, η οποία γεννήθηκε τον επόμενο χρόνο, μόλις δύο μήνες πριν από την έκδοση του πρώτου βιβλίου του Paddington.

Ο Ούνα έγραψε ξανά το 1959, ανακοινώνοντας τα συναρπαστικά νέα που όλοι γνωρίζουμε σήμερα: η γοητεία του Paddington ήταν παγκόσμια. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ο Αμερικανός μου ατζέντης, ο οποίος θα σας χρεώσει επιπλέον 10%, πούλησε το βιβλίο A Bear Called Paddington σε έναν εκδοτικό οίκο με την επωνυμία Houghton Mifflin με προκαταβολή 500 δολαρίων και 10% δικαιώματα. Για την πληροφόρησή σας, τα 500 δολάρια αντιστοιχούν σε περίπου 180 λίρες».

Και έτσι γεννήθηκε μια αυτοκρατορία πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Τζάνκελ, η οποία εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση σε ηλικία 23 ετών, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία της μάρκας Paddington. «Για μένα, ο Paddington είναι πραγματικός. Είναι η οικογένειά μου και χρειάζεται προστασία»

«Ο Paddington μας»

Το πιο συγκινητικό είναι η μέχρι τώρα άγνωστη αλληλογραφία της γυναίκας των οποίων τα σχέδια ταίριαζαν απόλυτα με τη ζεστασιά των ιστοριών του Μποντ και η οποία θα σφράγιζε την εικόνα του Paddington Bear στη συνείδηση του κοινού.

Άλλοι καλλιτέχνες, όπως ο Ντέιβιντ ΜακΚι, ο Ίβορ Γουντ και ο Ρ Γ Άλι, θα εικονογραφούσαν επίσης τον Paddington, αλλά η Πέγκι Φόρτνουμ ήταν η πρώτη και στις επιστολές της προς τον Μποντ κατά τη διάρκεια των δεκαετιών τον αναφέρεται επανειλημμένα στον αρκούδο ως «τον Paddington μας».

Σε μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που απεικονίζει τον Paddington με κισσό στο καπέλο του, η Φόρτνουμ γράφει: «Ελπίζω ο δικός μας Paddington μας να είναι καλά και να μην έχει κατακλυστεί από όλες αυτές τις απομιμήσεις».

Πολλά χρόνια αργότερα, σε ηλικία 76 ετών και παλεύοντας με την αρθρίτιδα, η Φόρτνουμ έγραψε από το σπίτι της στο νησί West Mersea του Essex για να συγχαρεί τον Μποντ για την αυτοβιογραφία του Bears and Forebears του 1996: «Ουάου! Είσαι εσύ; Σίγουρα ο Paddington θα ήταν ευχαριστημένος!»

«Όλοι χρειαζόμαστε έναν Paddington στη ζωή μας»

Σε άλλη επιστολή, αναλογίζεται την κληρονομιά του μικρού αρκούδου τους.

«Αγαπητέ Μάικλ, σε ευχαριστώ πολύ για το αντίτυπο του Bears and Forebears. Ήταν μια υπέροχη έκπληξη. Η αφιέρωση ήταν συγκινητική. Χαίρομαι που ο Paddington σε ενέπνευσε λίγο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάντα κοντά μας.

»Μου λείπει η ατμόσφαιρα του Windsor Gardens και του Portobello Road, αλλά είμαι σίγουρη ότι η εικόνα του Paddington Bear και όλα όσα αντιπροσωπεύει δεν θα αλλάξουν ποτέ. Όλοι χρειαζόμαστε έναν Paddington στη ζωή μας. Με τις καλύτερες ευχές και πολλή αγάπη, Πέγκι».

Ο παππούς, Νόρι

Η Τζάνκελ ανοίγει ένα άλμπουμ και δείχνει ασπρόμαυρες φωτογραφίες του παππού της, Νόρι, του οποίου η αδιάλειπτη ευγένεια και η αγάπη για τα καπέλα αποτέλεσαν μεγάλη πηγή έμπνευσης για τον πατέρα της — όπως και η αδεξιότητά του.

Μιλώντας για τον παππού που αποκαλούσε «Γκάμποϊλ», η Τζάνκελ λέει: «Ήταν λίγο αδέξιος και φοβερός στο DIY. Υπάρχει η ιστορία όπου ο Paddington κολλάει τον εαυτό του σε ένα δωμάτιο με ταπετσαρία και ο πατέρας μου ορκίζεται ότι αυτό συνέβη πραγματικά στον πατέρα του. Ο Νόρι ενέπνευσε πολλές από τις ιστορίες».

Τα δύο εβραιόπουλα

Δεν υπάρχουν φωτογραφίες των δύο εβραιόπουλων προσφύγων που έμειναν για μικρό χρονικό διάστημα με τον έφηβο Μποντ στο σπίτι της οικογένειάς του στο Ρέντινγκ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και η οικογένεια δεν έχει καταγράψει τα ονόματά τους, αλλά η Τζάνκελ θυμάται ότι «συχνά μιλούσε για αυτά τα παιδιά που φαινόταν τρομερά λυπημένα και μοναχικά, μακριά από το σπίτι τους.

Προφανώς αυτό τον συγκίνησε», όπως και οι αναμνήσεις από τα παιδιά που είχε δει με τις ετικέτες αποσκευών πάνω τους.

Σε ξένα χέρια

Η Τζάνκελ, η οποία εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση σε ηλικία 23 ετών, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία της μάρκας Paddington. «Για μένα, ο Paddington είναι πραγματικός. Είναι η οικογένειά μου και χρειάζεται προστασία».

Το 2016, η οικογένεια πούλησε την εταιρεία Paddington και τις σχετικές εταιρείες δικαιωμάτων στη γαλλική εταιρεία μέσων ενημέρωσης StudioCanal, παραχωρώντας της την ιδιοκτησία σχεδόν όλης της μάρκας Paddington Bear παγκοσμίως.

«Ήταν μια εύκολη απόφαση να πουλήσουμε στην StudioCanal», λέει. Η τιμή της συμφωνίας δεν έχει ποτέ αποκαλυφθεί.

«Μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας το 2014, δεν μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ήταν απλά πολύ μεγάλο». Ωστόσο, λέει, «ήταν σαν να έχασα κάποιον αγαπημένο. Διηύθυνα την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια και ήταν πολύ δύσκολο να την παραδώσω σε κάποιον άλλο».

Περισσότερος Paddington

Σήμερα, η αυτοκρατορία του Paddington πουλάει τα πάντα, από αφρόλουτρο με άρωμα μαρμελάδας μέχρι σετ πιατικών Cath Kidston. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει υπερβολικά εμπορικός;

«Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ο πατέρας μου το παρομοίασε με το να σπρώχνεις μια χιονόμπαλα κάτω από ένα λόφο — μόλις σπρώξεις τη χιονόμπαλα κάτω από το λόφο, είναι δύσκολο να την σταματήσεις, και έτσι νομίζω ότι ακόμα κι αν μερικές φορές μπορεί να φαίνεται ότι γίνεται σκόπιμα υπερβολικά εμπορικός, αυτό συμβαίνει οργανικά επειδή έχει γίνει τόσο δημοφιλής. Τόσοι πολλοί άνθρωποι θέλουν απλώς να δουν περισσότερο τον Paddington».

Από πού ξεκίνησαν όλα

Με την εκατονταετία του Μποντ να συμπίπτει με το Εθνικό Έτος Ανάγνωσης, ελπίζει ότι οι θαυμαστές της ταινίας, του μιούζικαλ και ακόμη και του αφρόλουτρου θα επιστρέψουν στα βιβλία.

«Αν Paddington μπορεί να φέρει περισσότερα παιδιά στα βιβλία, νομίζω ότι αυτό θα είχε σημασία για τον πατέρα μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Το γράψιμο και η ανάγνωση σήμαιναν τα πάντα για τον Μποντ, είπε. «Ξυπνούσε πολύ νωρίς και έγραφε κάθε μέρα και πάντα έλεγα ότι η μέρα που δεν θα μπορούσε πλέον να γράψει θα ήταν η μέρα που θα έφευγε ήσυχα.

»Ακόμα δεν αντέχω να το διαβάσω. Στο σπίτι του, μέσα στον επεξεργαστή κειμένου, υπάρχει ένα κομμάτι χαρτί με πολλά Χ και ακαταλαβίστικα γράμματα. Νομίζω ότι πιθανώς κάθισε μπροστά του και δεν μπορούσε να γράψει άλλο. Ήταν ακριβώς στο τέλος.

»Ο πατέρας μου ήταν ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, με τον οποίο οι άνθρωποι αγαπούσαν να συνεργάζονται. Ήταν πολύ πνευματώδης, αλλά δεν του άρεσε η δημοσιότητα. Ήταν ήσυχος, με έναν τρόπο που τον έκανε να φαίνεται ταπεινός. Το μόνο που ελπίζω πραγματικά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι οι άνθρωποι δεν θα ξεχάσουν από πού ξεκίνησαν όλα».

Paddington the Musical

*Με στοιχεία από thetimes.com