Οι υποψηφιότητες των BAFTA – To «One Battle After Another» προηγείται του χορού των βραβείων

Η ταινία «One Battle After Another» ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της ως η ταινία που πρέπει να νικήσει αυτή τη σεζόν βραβείων, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη λίστα των υποψηφίων μετά τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας για τα Βραβεία BAFTA 2026.

Η επική, καυστική και όλο και πιο επίκαιρη πολιτική σάτιρα του Paul Thomas Anderson για τον εξτρεμισμό και την πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισε 16 υποψηφιότητες μετά την ψηφοφορία σε 25 κατηγορίες — το υψηλότερο αποτέλεσμα από την πρώτη εισαγωγή της λίστας υποψηφίων το 2021.

Όπως ήταν αναμενόμενο, εκτός από τις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου, κυριάρχησε και στις λίστες των υποψηφιοτήτων για τις ερμηνείες, με τους Chase Infiniti, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio Del Toro και Sean Penn να προκρίνονται όλοι στον επόμενο γύρο.

Το τρέιλερ του «Hamnet»

H «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου και «Frankenstein» του Guillermo del Toro

Ακολουθεί μια ομάδα ταινιών με μικρή διαφορά, με επικεφαλής τις ταινίες «Hamnet» της Chloe Zhao και «Sinners» του Ryan Coogler, οι οποίες κατέλαβαν 14 θέσεις στην μακρά λίστα. Αμέσως μετά, η ταινία «Marty Supreme» του Josh Safdie κέρδισε 13 υποψηφιότητες, ενώ οι ταινίες «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου και «Frankenstein» του Guillermo del Toro έλαβαν 12 υποψηφιότητες.

Εν τω μεταξύ, οι ταινίες «Sentimental Value» και «Wicked: For Good» βρέθηκαν και οι δύο σε οκτώ λίστες (από τις 10 που κέρδισε η πρώτη ταινία «Wicked» πέρυσι, με τον Jon M. Chu να χάνει και πάλι την υποψηφιότητα για σκηνοθεσία, αλλά την Cynthia Erivo να βρίσκεται στη λίστα, παρά την πρόσφατη απόρριψη από τα βραβεία SAG και Critics Choice).

Kαλά νέα για τις βρετανικές ταινίες

Παράλληλα με τα αναμενόμενα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης, υπήρξαν και καλά νέα για τις βρετανικές ταινίες. Οι ταινίες «I Swear» και «Pillion» μπήκαν σε έξι λίστες και η ταινία «The Ballad of Wallis Island» σε πέντε, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για τις ερμηνείες. Ο Robert Aramayo και ο Peter Mullan από την ταινία «I Swear», ο Harry Melling και ο Alexander Skarsgard από την ταινία «Pillion» και η Carey Mulligan από την ταινία «Wallis Island» προκρίθηκαν όλοι στον δεύτερο γύρο.

Οι ταινίες «Wallis Island» και «I Swear» κατάφεραν επίσης να κερδίσουν την αγάπη των ψηφοφόρων των BAFTA και να βρεθούν στη λίστα των 10 καλύτερων ταινιών, όπως και η ταινία «Nuremberg», η οποία κέρδισε συνολικά έξι θέσεις.

H ταινία «Sirāt» κατάφερε να κερδίσει μόνο δύο θέσεις

Όσον αφορά τις παραλείψεις, ορισμένοι μπορεί να εκπλαγούν που η ταινία «It Was Just an Accident» του Jafar Panahi, που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες από δύο υποψηφιότητες πέρα από αυτές για το πρωτότυπο σενάριο και την ταινία που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα.

Η ταινία «The Secret Agent» κατέληξε στις ίδιες λίστες με την ταινία «It Was Just an Accident», αλλά αξιοσημείωτα έφυγε με άδεια χέρια ο πρωταγωνιστής Wagner Moura, ο οποίος εξακολουθεί να θεωρείται υποψήφιος για Όσκαρ. Και παρά την αυξανόμενη φήμη της, η ταινία «Sirāt» κατάφερε επίσης να κερδίσει μόνο δύο θέσεις, για το καστ και την αγγλόφωνη ταινία (και όχι, όπως πολλοί θα περίμεναν, για τον ήχο).

κ.λ.π

Εν τω μεταξύ, πολλές σημαντικές ταινίες που από νωρίς θεωρούνταν φαβορί για τα βραβεία έλαβαν ακόμη λιγότερες υποψηφιότητες. Η ταινία «The Smashing Machine» βρήκε θέση μόνο στη λίστα για το μακιγιάζ και τα μαλλιά, η ταινία «Jay Kelly» κέρδισε μια υποψηφιότητα για τον Άνταμ Σάντλερ στην κατηγορία β’ ανδρικού ρόλου, ενώ η ταινία «Hedda» κέρδισε μια υποψηφιότητα για την Τέσα Τόμσον στην κατηγορία α’ γυναικείου ρόλου.

Παρά την αναγνώριση και τις πολλαπλές υποψηφιότητες για βραβεία στην πατρίδα τους, οι τοπικές ταινίες «Urchin» (το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Harris Dickinson) και «My Father’s Shadow» κέρδισαν επίσης μόνο μία θέση στην μακρά λίστα (η ταινία «My Father’s Shadow» του Akinola Davies Jr. απροσδόκητα δεν μπήκε καν στη λίστα των εξαιρετικών βρετανικών ταινιών). Όσον αφορά τις πλήρεις αποκλεισμούς, οι ταινίες «After the Hunt» και «The Testament of Ann Lee» απουσίαζαν εντελώς.

Όπως πάντα, όλα μπορεί να αλλάξουν δραματικά όταν ανακοινωθεί η πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων στις 27 Ιανουαρίου (εκτός από τους υποψηφίους για το βραβείο Rising Star, οι οποίοι θα ανακοινωθούν στις 14 Ιανουαρίου). Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA Film Awards, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με τον Alan Cumming να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τα καθήκοντα του παρουσιαστή.

Το τρέιλερ του «The Ballad of Wallis Island»

Δείτε όλες τις λίστες υποψηφιοτήτων παρακάτω:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

«The Ballad of Wallis Island»

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«I Swear»

«Marty Supreme»

«Nuremberg»

«One Battle After Another»

«Συναισθηματική αξία»

«Αμαρτωλοί»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

«28 χρόνια μετά»

«Η μπαλάντα ενός μικρού παίκτη»

«The Ballad of Wallis Island»

«Μπρίτζετ Τζόουνς: Τρελή για τον αγόρι»

«Το χορωδιακό»

«Πέθανε αγάπη μου»

«Goodbye June»

«H Is for Hawk»

«Hamnet»

«I Swear»

«Mr. Burton»

«Pillion»

«The Roses»

«Steve»

«Warfare»

To τρέιλερ του «The Ceremony»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

«The Ceremony»

«Ο άντρας στο υπόγειό μου»

«Η μητέρα Βέρα»

«Η σκιά του πατέρα μου»

«Pillion»

«Ο ωκεανός με τον Ντέιβιντ Ατένμπορο»

«Οι σκιώδεις μελετητές»

«Ο αλητάκος»

«Μια επιθυμία μέσα της»

«Ο σκουπιδιάρης»

ΠΑΙΔΙΚΗ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

«Arco»

«Boong»

«Elio»

«Grow»

«How to Train Your Dragon»

«Lilo & Stitch»

«Little Amelie»

«Zootropolis 2»

Το τρέιλερ του «Nouvelle Vague»

ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

«Ήταν απλά ένα ατύχημα»

«La Grazia»

«Το κορίτσι με το αριστερό χέρι»

«Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»

«Nouvelle Vague»

«Η ενοικιαζόμενη οικογένεια»

«Ο μυστικός πράκτορας»

«Συναισθηματική αξία»

«Sirāt»

«Η φωνή του Hind Rajab»

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

«2000 μέτρα από την Αντριβκά»

«Αποκάλυψη στους τροπικούς»

«Γίνοντας Led Zeppelin»

«Καλύπτοντας τα ίχνη»

«Οι βιβλιοθηκάριοι»

«Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν»

«Ο ωκεανός με τον Ντέιβιντ Ατενμπορο»

«Ένας προς έναν: Τζον & Γιόκο»

«Ο τέλειος γείτονας»

«Ρίφενσταλ»

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

«Arco»

«The Bad Guys 2»

«Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle»

«Elio»

«Little Amelie»

«Zootropolis 2»

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

«Bugonia», Γιώργος Λάνθιμος

«Die My Love», Λιν Ράμσεϊ

«Hamnet», Chloé Zhao

«A House of Dynamite», Kathryn Bigelow

«Marty Supreme», Josh Safdie

«One Battle After Another», Paul Thomas Anderson

«Rental Family», Hikari

«Sentimental Value», Joachim Trier

«Sinners», Ryan Coogler

«The Voice of Hind Rajab», Kaouther Ben Hania

Το τρέιλερ του «Sinners»

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

«Blue Moon»

«A House of Dynamite»

«I Swear»

«Is This Thing On?»

«It Was Just an Accident»

«Marty Supreme»

«The Secret Agent»

«Sentimental Value»

«Sinners»

«Weapons»

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

«28 Χρόνια Αργότερα»

«Η Μπαλάντα του Νησιού Γουάλις»

«Bugonia»

«Φρανκενστάιν»

«Χάμνετ»

«Νυρεμβέργη»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Pillion»

«Όνειρα Τρένου»

«Ξύπνα Νεκρέ: Ένα Μυστήριο Knives Out»

ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Χάμνετ»

Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα»

Σίνθια Ερίβο, «Wicked: For Good»

Κέιτ Χάντσον, «Song Sung Blue»

Τσέις Ινφινίτι, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Τζένιφερ Λόρενς, «Die My Love»

Renate Reinsve, «Sentimental Value»

Andrea Riseborough, «Dragonfly»

Emma Stone, «Bugonia»

Tessa Thompson, «Hedda»

To τρέιλερ του «Steve»

ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ

Robert Aramayo, «I Swear»

Timothée Chalamet, «Marty Supreme»

Russell Crowe, «Nuremberg»

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Τζόελ Έντγκερτον, «Όνειρα τρένων»

Ίθαν Χοκ, «Μπλε φεγγάρι»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Χάρι Μέλινγκ, «Pillion»

Κίλιαν Μέρφι, «Steve»

Τζέσι Πλέμονς, «Bugonia»

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Odessa A’zion, «Marty Supreme»

Brenda Blethyn, «Dragonfly»

Ariana Grande, «Wicked: For Good»

Inga Ibsdotter Lilleaas, «Sentimental Value»

Amy Madigan, «Weapons»

Wunmi Mosaku, «Sinners»

Κέρι Μάλιγκαν, «The Ballad of Wallis Island»

Γκουίνεθ Πάλτροου, «Marty Supreme»

Τεϊάνα Τέιλορ, «One Battle After Another»

Έμιλι Γουάτσον, «Hamnet»

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, «One Battle After Another»

Τζέικομπ Ελόρντι, «Frankenstein»

Ντελρόι Λίντο, «Sinners»

Πολ Μέσκαλ, «Hamnet»

Πίτερ Μούλαν, «I Swear»

Σον Πεν, «One Battle After Another»

Άνταμ Σάντλερ, «Jay Kelly»

Άντριου Σκοτ, «Blue Moon»

Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, «Pillion»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, «Sentimental Value»

To τρέιλερ του «Sirât»

CASTING

«Φρανκενστάιν»

«Χάμνετ»

«Ένα σπίτι γεμάτο δυναμίτη»

«Ορκίζομαι»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Pillion»

«Συναισθηματική αξία»

«Sinner»

«Sirât»

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

«Ballad of a Small Player»

«Bugonia»

«Die My Love»

«F1»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Train Dreams»

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ

«Bugonia»

«Downton Abbey: The Grand Finale»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Nouvelle Vague»

«Nuremberg»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Wicked: For Good»

MONTAZ

«28 Years Later»

«Bugonia»

«F1»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«A House of Dynamite»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Weapons»

ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ

«Bugonia»

«Downton Abbey: The Grand Finale»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Nuremberg»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«The Smashing Machine»

«Wicked: For Good»

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

«28 χρόνια μετά»

«Η μπαλάντα του νησιού Wallis»

«Bugonia»

«Φρανκενστάιν»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Νυρεμβέργη»

«Μια μάχη μετά την άλλη»

«Αμαρτωλοί»

«Wicked: For Good»

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

«Ballad of a Small Player»

«Bugonia»

«The Fantastic Four: First Steps»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Mickey 17»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Wicked: For Good»

Το τρέιλερ του «How to Train Your Dragon»

ΕΙΔΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

«Avatar: Fire and Ash»

«F1»

«Frankenstein»

«How to Train Your Dragon»

«Jurassic World Rebirth»

«The Lost Bus»

«Mickey 17»

«Superman»

«Tron: Ares»

«Wicked: For Good»

ΗΧΟΣ

«Avatar: Fire and Ash»

«Bugonia»

«F1»

«Frankenstein»

«The Lost Bus»

«Mission: Impossible – The Final Reckoning»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Warfare»

«Wicked: For Good»

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

«Brain Space»

«Cardboard»

«Death’s Peak»

«Ovary-Acting»

«Solstice»

«Two Black Boys in Paradise»

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

«22+1»

«Blondi»

«Magid / Zafar»

«Neil Armstrong and the Langholmites»

«Nostalgie»

«The Pearl Comb»

«Terence»

«This Is Endometriosis»

«Welcome Home Freckles»

«Wonderwall»

*Με στοιχεία από variety.com | Αρχική Φωτό: «One Battle After Another»