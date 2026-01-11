Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, συνεχίζει να δίνει σαφές πολιτικό στίγμα γύρω από την έννοια της «προσιτής πόλης». Μετά τις δεσμεύσεις για δωρεάν λεωφορεία και προσβάσιμες σε όλους υπηρεσίες μέριμνας για τα παιδιά, η νέα του πρωτοβουλία αφορά τον πολιτισμό, με τη διάθεση δωρεάν θεατρικών εισιτηρίων σε κατοίκους της πόλης.

Σε συνεργασία με το φεστιβάλ Under the Radar, που φιλοξενεί πειραματικές και σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις έως τις 25 Ιανουαρίου, διατέθηκαν συνολικά 1.500 δωρεάν εισιτήρια, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά. Την ένατη ημέρα της θητείας του, ο δήμαρχος βρέθηκε στη Hillel Place, στην περιοχή Flatbush του Μπρούκλιν, μοιράζοντας κάρτες με QR codes σε όποιον ήθελε να παρακολουθήσει παραστάσεις του φεστιβάλ.

Μιλώντας για τη σημασία της πρωτοβουλίας, ο Ζοχράν Μαμντάνι τόνισε: «Το κοινό γέλιο σε ένα γεμάτο θέατρο, η ανυπόμονη συζήτηση μετά από ένα μιούζικαλ, η βαριά σιωπή που αιωρείται σε ένα δράμα — είναι στιγμές που αξίζει να βιώνει κάθε Νεοϋορκέζος».

Η προσιτότητα πέρα από τη στέγη και τις υπηρεσίες

Γιος της σκηνοθέτιδας Μίρα Ναΐρ, με σταθερή παρουσία στον χώρο της μουσικής, της κωμωδίας και του θεάτρου, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης εξήγησε το σκεπτικό της δράσης σε συνέντευξη Τύπου στο Leonard and Claire Tow Center for the Performing Arts του Brooklyn College.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όταν μιλάω για το πώς θα κάνουμε την πόλη μας πιο προσιτή, το όραμά μου δεν περιορίζεται στα σπίτια που ζούμε ή στις υπηρεσίες μέριμνας για τα παιδιά που κάνουμε προσβάσιμες σε όλους. Είναι και ένα όραμα που επιτρέπει στους εργαζόμενους ανθρώπους να αντέχουν οικονομικά ζωές με χαρά, με τέχνη, με ξεκούραση, με έκφραση».

Πριν από τη συνέντευξη Τύπου, ο Μαμντάνι πέρασε περίπου είκοσι λεπτά στον δρόμο, συνομιλώντας με κατοίκους, βγάζοντας σέλφι και ακούγοντας σύντομα αιτήματα και ιδέες. Κάποιοι περίμεναν απλώς να γνωρίσουν τον νέο δήμαρχο, άλλοι ήθελαν να του μεταφέρουν προσωπικές ανησυχίες, ενώ αρκετοί είδαν στη διανομή των εισιτηρίων μια ευκαιρία να παρακολουθήσουν θέατρο για πρώτη φορά.

«Οι τέχνες είναι μια μορφή σύνδεσης σε μια πόλη που τις έχει απελπισμένα ανάγκη και ταυτόχρονα εξαρτάται από αυτές»

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια

Ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Μαρκ Ράσελ, ανέφερε ότι η συνεργασία οργανώθηκε μέσα σε ελάχιστες ημέρες, μετά από επικοινωνία της δημαρχίας με τους διοργανωτές. Δώδεκα παραγωγές ανταποκρίθηκαν θετικά, είτε διαθέτοντας αδιάθετες θέσεις είτε προσθέτοντας επιπλέον παραστάσεις.

Όπως σχολίασε, πρόκειται για έναν τρόπο να ενισχυθεί ο χαρακτήρας του Under the Radar ως φεστιβάλ που απευθύνεται σε ολόκληρη την πόλη και όχι μόνο σε ένα περιορισμένο «downtown» κοινό.

Πολιτιστική πολιτική με συνέχεια

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη δράση είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Χαρακτηρίζοντας τις τέχνες «μια μορφή σύνδεσης σε μια πόλη που τις έχει απελπισμένα ανάγκη και ταυτόχρονα εξαρτάται από αυτές», σημείωσε ότι η διανομή εισιτηρίων είναι «ένα μόνο παράδειγμα της ατζέντας και της προσέγγισης που θα ακολουθήσουμε, ώστε οι τέχνες να μην αντιμετωπίζονται ως πολυτέλεια για τους πλούσιους ή ως θέαμα για τους τουρίστες».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Θα αφιερώσουμε τον χρόνο μας, την ατζέντα μας και τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας στη διοίκηση της πόλης στο να φέρουμε τις τέχνες πίσω στους Νεοϋορκέζους».

*Με πληροφορίες από: New York Times