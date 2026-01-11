science
12.01.2026 | 07:34
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
To Starlink επεκτείνεται για δορυφορικές κλήσεις απευθείας από το κινητό
Διάστημα 11 Ιανουαρίου 2026 | 14:05

To Starlink επεκτείνεται για δορυφορικές κλήσεις απευθείας από το κινητό

Η SpaceX του Έλον Μασκ έλαβε άδεια για εκτόξευση ακόμα 7.500 χιλιάδων δορυφόρων Starlink Gen 2.

Πράσινο φως από τις ΗΠΑ για την εκτόξευση ακόμα 7.500 δορυφόρων έλαβε η SpaceX, καθώς η διαστημική εταιρεία του Μασκ επεκτείνει τη δυνατότητα δορυφορικών κλήσεων απευθείας από κινητά τηλέφωνα.

Από τους περίπου 13.000 ενεργούς δορυφόρους που εκτιμάται ότι κινούνται σήμερα γύρω από τη Γη, οι 9.400 ανήκουν στο Starlink, την υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου και επικοινωνιών που προσφέρει η SpaceX.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ έδωσε τώρα άδεια για αύξηση των δορυφόρων Starlink δεύτερης γενιάς (Gen 2), οι οποίοι όπως ανέφερε θα προσφέρουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα έως 1 Gbps, ενώ παράλληλα θα επεκτείνουν τη δυνατότητα δορυφορικών κλήσεων σε περισσότερες χώρες.

Μέχρι σήμερα, η δυνατότητα κλήσεων από συμβατά κινητά τηλέφωνα είναι διαθέσιμη μόνο σε ελάχιστες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Νέα Ζηλανδία.

Η SpaceX έχει ζητήσει άδεια για συνολικά 30.000 δορυφόρους, όμως η FCC έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα μόνο τους πρώτους 15.000 (από τους οποίους ορισμένοι έχουν καταστραφεί στην ατμόσφαιρα μετά το τέλος της αποστολής τους).

H εταιρεία, ανέφερε η FCC, έχει την υποχρέωση να εκτοξεύσει τους μισούς από τους νέους δορυφόρους Gen 2 μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2028 και τους υπόλοιπους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2031.

Το Starlink εξυπηρετεί σήμερα περίπου 9 εκατομμύρια χρήστες, ανάμεσά τους η κυβέρνηση της Ουκρανίας, η οποία εξαρτάται από την υπηρεσία του Μασκ μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις διαδικτυακές υποδομές της.

Η αύξηση των δορυφόρων μεγαλώνει ωστόσο τον κίνδυνο συγκρούσεων σε τροχιά. Στις αρχές του μήνα, η SpaceX ανακοίνωσε ότι οι δορυφόροι της που σήμερα κινούνται σε ύψος 550 χιλιομέτρων θα κατέβουν σταδιακά στα 480 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος Μηχανικής του Starlink Μάικ Νίκολς, «ο αριθμός των θραυσμάτων και των σχεδιαζόμενων δορυφορικών αστερισμών είναι σημαντικά χαμηλότερος κάτω από το ύψος των 500 χιλιομέτρων, μειώνοντας τη συνολική πιθανότητα σύγκρουσης».

Σύμφωνα με δεδομένα που υπέβαλε η SpaceX στην FCC, το πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει 145.000 ελιγμούς αποφυγής, ή περίπου τέσσερις ελιγμούς ανά δορυφόρο ανά μήνα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Νίκολς ανέφερε ότι κινεζικό σκάφος που είχε εκτοξευτεί λίγο νωρίτερα πλησίασε δορυφόρο του Starlink στην επικίνδυνη απόσταση των 200 μέτρων.

Χιλιάδες ακόμα δορυφόροι σχεδιάζεται να εκτοξευτούν τα επόμενα χρόνια καθώς η Κίνα και εταιρείες όπως η Amazon αναπτύσσουν τους δικούς τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφορικούς αστερισμούς.

Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

inWellness
inTown
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης
Διάστημα 31.12.25

Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης

Η διαδικασία σχηματισμού πλανητών είναι ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου. Ένα κοντινό νεαρό άστρο δίνει μια εικόνα για τις πρώτες μέρες του Ηλιακού Συστήματος.

Σύνταξη
Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
Διάστημα 23.12.25

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης

Ανασκαφή σε προϊστορικό νεκροταφείο της Ιταλίας έφερε στο φως τον σκελετό ενός άνδρα του οποίου η μητέρα ήταν και πρώτη θεία του. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η πρακτική της αιμομιξίας ήταν κοινωνικά αποδεκτή.

Σύνταξη
Πρώτη πτήση στο Διάστημα από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο
ΗΠΑ 20.12.25

Ιστορική πτήση στο διάστημα: Γυναίκα ταξίδεψε με αναπηρικό αμαξίδιο σε πύραυλο του Τζεφ Μπέζος

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας των ΗΠΑ, με την Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικό αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα να «πετά» στο Διάστημα.

Σύνταξη
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Στις προεδρικές εκλογές 12.01.26

Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο
Ελλάδα 12.01.26

Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο

Για εμπλοκή στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών)

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ – Ζητά την κλήση νέων μαρτύρων
ΟΠΕΚΕΠΕ 12.01.26 Upd: 10:08

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Εξεταστικής - Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της ΝΔ - Ζητά την κλήση νέων μαρτύρων

Η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά εκ νέου τις εργασίες της - Ποιοι θα είναι οι πρώτοι μάρτυρες - Η ΝΔ απέρριψε αιτήματα της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προχώρησε σε μία κίνηση όχι και τόσο συναδελφική καθώς ζήτησε από τους συμπαίκτες του να φύγουν από το γήπεδο στην απονομή του τροπαίου.

Σύνταξη
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Fizz 12.01.26

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Κόσμος 12.01.26

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Golden Globes 2026 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Οι Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με τα «One Battle After Another» και «Hamnet» να αναδεικνύονται μεγάλοι νικητές στον κινηματογράφο και το «Adolescence» να ξεχωρίζει στην τηλεόραση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
