12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Πώς η AI φέρνει αυξήσεις τιμών σε υπολογιστές και κινητά
Τεχνολογία 11 Ιανουαρίου 2026 | 17:31

Πώς η AI φέρνει αυξήσεις τιμών σε υπολογιστές και κινητά

Η εκρητική ανάπτυξη των υποδομών ΑΙ δημιουργεί ελλείψεις σε τσιπ μνήμης.

Σύνταξη
Vita.gr
Στελέχη εταιρειών στην έκθεση CES (Consumer Electronics Show) στο Λας Βέγκας δηλώνουν ότι η προσπάθεια δημιουργίας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει τα οικονομικά δεδομένα των καταναλωτικών τεχνολογικών προϊόντων. Οι τιμές των smartphone και των PC πρόκειται να αυξηθούν φέτος, καθώς τα καταναλωτικά προϊόντα πλήττονται από ελλείψεις σε τσιπ μνήμης που προκλήθηκε από την ταχεία ανάπτυξη στις κατασκευές νέων κέντρων δεδομένων ΑΙ.

Οι εταιρείες Arm, Qualcomm και Samsung προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα ότι ο παγκόσμιος αγώνας για την οικοδόμηση τεράστιων υποδομών AI έχεις σαν «παράπλευρη απώλεια» το γεγονός ότι πιέζει τα αποθέματα εξαρτημάτων που απαιτούνται για κινητές συσκευές και άλλες οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές, αναφέρουν σχετικά οι Financial Times.

Μιλώντας στην Consumer Electronics Show, την ετήσια έκθεση όπου οι κατασκευαστές παρουσιάζουν τα τελευταία τους προϊόντα, ο διευθύνων σύμβουλος της Arm, Ρενέ Χας, δήλωσε ότι οι περιορισμοί στα τσιπ μνήμης ήταν «οι πιο σοβαροί που έχω δει εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες». Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Samsung, TM Ροχ, δήλωσε επίσης ότι η έλλειψη ήταν «πρωτοφανής» και θα είχε «αναπόφευκτο» αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Τα data centers χρειάζονται τεράστιες ποσότητες της τελευταίας τεχνολογίας μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (high bandwidth memory), ή HBM

Κατά το περασμένο έτος, όμιλοι όπως οι Google, Amazon, Meta και OpenAI έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων που μπορούν να τροφοδοτήσουν προηγμένα μοντέλα και προϊόντα AI, πιστεύοντας ότι η τεχνολογία θα μεταμορφώσει πολλούς κλάδους. Αυτές οι τεράστιες υπολογιστικές εγκαταστάσεις χρειάζονται επίσης τεράστιες ποσότητες της τελευταίας τεχνολογίας ευρυζωνικής μνήμης (high bandwidth memory), ή HBM. Αυτό ώθησε τους προμηθευτές μνήμης — μια αγορά στην οποία κυριαρχούν οι νοτιοκορεατικές Samsung και SK Hynix μαζί με τον αμερικανικό όμιλο Micron — να διαθέσουν περισσότερους πόρους παραγωγής για προηγμένη HBM και λιγότερους για τη μνήμη που απευθύνεται σε καταναλωτές και απαιτείται για τον εξοπλισμό smartphone και φορητών υπολογιστών.

Η Samsung ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα λειτουργικά της κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο τριπλασιάστηκαν, κυρίως λόγω των πωλήσεων HBM. Η Micron δήλωσε ότι σταματά τη λειτουργία της καταναλωτικής της επωνυμίας «Crucial» τον Δεκέμβριο, επικαλούμενη την αυξανόμενη ζήτηση για κέντρα δεδομένων AI. Ο οικονομικός διευθυντής της Qualcomm, Ακάς Παλχιβάλα, δήλωσε ότι η κρίση στα τσιπ μνήμης ήταν «αρκετά δραματική, [και] αυτό που οδηγεί την έλλειψη είναι οι αναπτύξεις κέντρων δεδομένων από πέντε ή έξι εταιρείες στον κόσμο με ένα απίστευτο ποσό κεφαλαιουχικών δαπανών».

H Apple και η Samsung ήταν σε καλύτερη θέση για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές των κινητών τους προϊόντων

Η απότομη αύξηση του κόστους στις μνήμες που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους σήμαινε ότι οι περισσότερες εταιρείες υλικού τεχνολογίας θα αύξαναν τις τιμές των προϊόντων «σημαντικά» στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley. Αυτό πιθανότατα θα σήμαινε μείωση των πωλήσεων για τα Android smartphone και τα Windows PC. Μια εξαίρεση είναι η Apple, η οποία δεν αύξησε τις τιμές για την τελευταία της σειρά iPhone 17 παρά την επίδραση των δασμών και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εταιρεία μετρήσεων αγοράς International Data Corporation (IDC) ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι, στην αγορά των smartphone, η Apple και η Samsung ήταν σε καλύτερη θέση για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές των κινητών τους προϊόντων. Και οι δύο εταιρείες έχουν μακροχρόνιες συμφωνίες για την εξασφάλιση προμηθειών εξαρτημάτων έως και δύο χρόνια νωρίτερα. Ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η έλλειψη στις μνήμες, η αγορά των smartphone θα μπορούσε να συρρικνωθεί έως και 5,2% το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις της IDC.

Η IDC ανέφερε επίσης ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές smartphone χαμηλότερης κατηγορίας είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο. Οι Αμερικανοί καταναλωτές βγαίνουν ήδη από μια επώδυνη χρονιά που σημαδεύτηκε από τον αντίκτυπο των δασμών, του πληθωρισμού και της ανεργίας. Η Consumer Technology Association, η οποία διοργανώνει το συνέδριο CES, ανέφερε σε έκθεσή της αυτή την εβδομάδα ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα τέλη του 2025 έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022, καταλήγουν οι Financial Times.

Πηγή: OT.gr

World
Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
Απόφαση Μακρόν 12.01.26

Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι

Η υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, είπε ότι «δεν τίθεται θέμα να αφήσουμε τη Γροιλανδία και τη Δανία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ».

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)

Παίκτης της Βίτζεβ Λοτζ είναι κι επίσημα ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα

"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική 12.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
ΗΠΑ 12.01.26

Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ποδόσφαιρο 12.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
«Ασέβεια» 12.01.26

Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
Μπάσκετ 12.01.26

Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)

Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Relationsex 12.01.26

Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Η Άντζελα Γουάιτ, κατά πολλούς η κορυφαία πορνοστάρ του πλανήτη, μετά από 20 plus χρόνια που έχει στη βιομηχανία ενηλίκων αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό μυστικό της για να είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει.

Σύνταξη
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
Λατινική Αμερική 12.01.26

Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ο αριστερός ηγέτης συσπειρώνει τους υποστηρικτές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και απειλεί με στρατιωτική δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26 Upd: 22:06

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
«Βροχή» τα «όχι» 12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
