Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Πέθανε ο Έρικ φον Ντένικεν, γνωστός για τη θεωρία του περί «εξωγήινων θεών»
Επιστήμες 11 Ιανουαρίου 2026 | 18:32

Πέθανε ο Έρικ φον Ντένικεν, γνωστός για τη θεωρία του περί «εξωγήινων θεών»

Ο Φον Ντένικεν υποστήριζε ότι οι εξωγήινοι βοήθησαν τους αρχαίους Αιγύπτιους να χτίσουν τις πυραμίδες τους και προσέφεραν στους Μάγια προηγμένες αστρονομικές γνώσεις.

Σύνταξη
Vita.gr
Αντανακλαστικά: Τι φανερώνει αυτό το απλό τεστ για τον εγκέφαλο

Αντανακλαστικά: Τι φανερώνει αυτό το απλό τεστ για τον εγκέφαλο

Spotlight

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο ελβετός συγγραφέας Έρικ Φον Ντένικεν, ο οποίος έχτισε μια επικερδή καριέρα με την θεωρία του ότι η ανθρωπότητα χρωστάει τον πολιτισμό της στη βοήθεια εξωγήινων -μια θεωρία που οι επιστήμονες και οι αρχαιολόγοι απορρίπτουν ως ανοησία.

Το μπεστ σέλερ «Αναμνήσεις από το μέλλον» που εξέδωσε ο Φον Ντένικεν το 1968 έκανε γνωστή τη φανταστική θεωρία του ότι η Γη έχει δεχθεί επανειλημμένα επισκέψεις από εξωγήινους, όπως μαρτυρούν αρχαίες κατασκευές σαν τις αιγυπτιακές πυραμίδες ή τα γεωγλυφικά της Νάσκα στο Περού.

«Χρειάστηκε κουράγιο για να γραφτεί το βιβλίο, και θα χρειαστεί κουράγιο για να διαβαστεί» έγραφε στην εισαγωγή ο Φον Ντένικεν.

Αναγνώριζε ότι οι επιστήμονες θα απέρριπταν τη θεωρία του ως ανοησία, επέμεινε όμως ότι «το παρελθόν βρίθει άγνωστων θεών που επισκέφτηκαν την αρχέγονη Γη με επανδρωμένα διαστημόπλοια».

Ακαδημαϊκοί εξέδωσαν βιβλία για να διαψεύσουν το αφήγημα του Φον Ντένικεν, ενώ το 1973 το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel δημοσίευσε στο εξώφυλλό του άρθρο με τίτλο «Το Ψέμα του Ντένικεν».

Παρόλα αυτά, οι οπαδοί του έκαναν ανάρπαστα τα περισσότερα από 40 βιβλία του, τα οποία πούλησαν 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 30 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών.

O Φον Ντένικεν υποστήριζε ότι τα γεωγλυφικά της Νάσκα στο Περού ήταν σήματα που απευθύνονταν σε εξωγήινα διαστημόπλοια (Diego Delso / CC BY-SA 4.0)

O Φον Ντένικεν υποστήριζε ότι τα γεωγλυφικά της Νάσκα στο Περού ήταν σήματα που απευθύνονταν σε εξωγήινα διαστημόπλοια (Diego Delso / CC BY-SA 4.0)

Από τη φυλακή στη δόξα

Ο Φον Ντένικεν ξεκίνησε την επαγγελματική πορεία του ως μάνατζερ ξενοδοχείου στην ανατολική Ελβετία, όπου καταδικάστηκε για απάτη και φυλακίστηκε για 18 μήνες.

Στο μεταξύ εξέδωσε το πρώτο βιβλίο του και βρήκε από τη φυλακή ως επιτυχημένος συγγραφέας.

Ο Φον Ντένικεν ουδέποτε παρουσίασε ουσιαστικές ενδείξεις περί εξωγήινων θεών. Το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν θα μπορούσαν να είχαν κατασκευάσει μόνοι τους τις πυραμίδες και πρέπει επομένως να είχαν τη βοήθεια προηγμένων εξωγήινων πολιτισμών. Ομοίως, οι εξωγήινοι πρέπει να μεταλαμπάδευσαν στους Μάγια τις αστρονομικές γνώσεις τους και να βοήθησαν τους κατοίκους του Νησιού του Πάσχα να δημιουργήσουν τα πελώρια γλυπτά τους.

Όπως επισήμαιναν οι New York Times το 1974, ο Φον Ντένικεν υπέπεσε σε λογικό σφάλμα επικαλούμενος ένα αρνητικό επιχείρημα για να «αποδείξει» τη φανταστική θεωρία του.

Ο ελβετός συγγραφέας δεν έδειξε να πτοείται από την κριτική και έγινε γνώριμο πρόσωπο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη χάρη στις τηλεοπτικές εκπομπές για τα βιβλία του.

Το 2003 άνοιξε το θεματικό πάρκο «Μυστήρια του Κόσμου» στο Ιντερλάκεν της Ελβετίας, το οποίο όμως έκλεισε τρία χρόνια αργότερα.

Η μεγάλη επιστροφή

Σε δοκίμιο που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του, ο Φον Ντένικεν προέβλεπε ότι οι εξωγήινοι μια μέρα θα επιστρέψουν.

«Από αμέτρητες παλιές γραπτές πηγές γνωρίζω ότι οι “θεοί” υποσχέθηκαν να επιστρέψουν. Τότε θα βιώσουμε το σοκ των θεών, μια ολοκληρωτική καταστροφή στη θρησκεία και την επιστήμη […] Τα στοιχεία μιλούν ξεκάθαρα. Αυτό είναι που με ωθεί» έγραφε.

Οι ελπίδες του αναπτερώθηκαν το 2021, όταν η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε για πρώτη φορά έκθεση για τα UFO που δεν απέκλειε την πιθανότητα να δέχεται η Γη επισκέψεις εξωγήινων.

«Στο μέλλον, όποιος μιλά για UFO και εξωγήινους δεν θα μπορεί πλέον να γελοιοποιείται. Οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν σιγά‑σιγά ότι πολλά πράγματα που προηγουμένως θεωρούσαν αδύνατα είναι στην πραγματικότητα δυνατά» δήλωνε τότε στην εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung.

«Εφόσον είμαστε προετοιμασμένοι και συνηθίσουμε στην ιδέα ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, οι εξωγήινοι θα έρθουν σε εμάς. Περιμένω ότι αυτό θα συμβεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια».

Vita.gr
