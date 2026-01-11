Καρυστιανού: «Με προβληματίζει η αντίδραση ορισμένων συγγενών» – Ποια είναι η βασική της συνεργάτρια

Για το νέο κόμμα που οργανώνεται μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, ενώ σχολίασε τις αντιδράσεις συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, όπως του Παύλου Ασλανίδη, σχετικά με αυτή την εξέλιξη.

Το νέο κόμμα βρίσκεται στη διαδικασία της συγκρότησής του

Η κ. Καρυστιανού, σε δηλώσεις της στην Καθημερινή, τόνισε: «Σέβομαι τη διαφορετικότητα και την ελεύθερη βούληση κάθε ανθρώπου, πολύ περισσότερο των συγγενών, με τους οποίους μας ενώνει ο κοινός πόνος απώλειας των αγαπημένων μας.

Με προβληματίζει όμως η αντίδραση ορισμένων εξ αυτών στην οργάνωση του κινήματος κατά της διαφθοράς, που σκότωσε τα παιδιά μας και ασελγεί πάνω στη μνήμη τους συγκαλύπτοντας τα εγκλήματα που τους στέρησαν τη ζωή. Είναι παραπάνω από φανερό ότι η κοινωνική αφύπνιση είναι ο μόνος τρόπος για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών. Για να μην το πράττουν όλοι, προφανώς έχουν τους δικούς τους λόγους, που εκ των πραγμάτων, αδυνατώ να συμμεριστώ».

Αόριστος ο ιδεολογικός προσανατολισμός του κόμματος Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού ερωτηθείσα για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος που οργανώνεται, απάντησε ότι: «το κίνημα έχει ως μόνο κριτήριο δράσης το κοινό καλό των πολιτών και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της χώρας. Με καλή προαίρεση και συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων, είναι παραπάνω από βέβαιον ότι θα βρεθεί χρυσή τομή σε κάθε διαφωνία και θα είναι όλοι ικανοποιημένοι, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοστήριξης».

Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, είπε: «τα ήρεμα νερά σημαίνουν ότι έχουμε αποδεχτεί κάποια πράγματα αντίθετα με τα εθνικά μας συμφέροντα. Το να έχουμε ήρεμα νερά και να βλέπουμε τα τουρκικά αλιευτικά να κόβουν βόλτες στα δικά μας χωρικά ύδατα, για μένα δεν είναι ήρεμα νερά».

Πώς προχωράει η συγκρότηση του κόμματος

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι οι διαδικασίες συγκρότησης του κόμματος εξελίσσονται γρήγορα και ήδη έχουν συγκροτηθεί ομάδες με αξιόλογα μέλη, με γνώση και εμπειρία και εργάζονται σε εθελοντική βάση ανά αντικείμενο: οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία, εξωτερική πολιτική και άμυνα.

Η ίδια έχει έχει δεχτεί πολλές προσεγγίσεις, τόσο δημοσίως όσο και ατύπως, ωστόσο έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με πρόσωπα που είχαν ουσιαστική ανάμειξη με την πολιτική.

Το ρεπορτάζ της Καθημερινής φέρνει ως παράδειγμα τον Στέφανο Κασσελάκη, πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας και τον Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή που διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ποια είναι η βασική συνεργάτριά της

Βασική συνεργάτρια της Μαρίας Καρυστιανού είναι η Μαρία Γρατσιά, η οποία στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια με το κόμμα «Νίκη».

Έλαβε στην Α’ Αθηνών τις περισσότερες ψήφους, μετά τον Δημήτρη Νατσιό, όμως το κόμμα δεν πήρε έδρα.

Είναι επίσης ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος, όπως και η κ. Καρυστιανού, τονίζει το ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Η Μαρία Γρατσία είναι και δικηγόρος της κ. Καρυστιανού.

Στο περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκεται και ο Μιχαήλ Πατσίκας, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Στο παρελθόν είχε πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση των συλλαλητηρίων κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, δίνοντας συνεντεύξεις ως επικεφαλής της κίνησης «Έπος».

Ο ίδιος είχε ξεκινήσει τη δράση του το 2010 από την ίδρυση του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών – «Σπίθα» του Μίκη Θεοδωράκη.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο Μιχαήλ Πατσίκας πρωτοστάτησε στο αντιεμβολιαστικό κίνημα μαζί με τον καθηγητή Φαρμακολογίας, Δημήτρη Κούβελα για την ίδρυση ενός άλλου πολιτικού φορέα με τίτλο «Πνοή Δημοκρατίας».

Όταν επισκέπτεται την Αθήνα, τη Μαρία Καρυστιανού βοηθάει ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, Νίκος Σκιαδάς.