Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Εβδομαδιαία 11 Ιανουαρίου 2026 | 13:45
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας [11.01 – 17.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αξιοποιείσαι κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να πας μπροστά. Ασχολήσου με τους στόχους και τις φιλοδοξίες σου. Σταμάτα πια να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, καθώς όλα στο χέρι σου είναι! Άρα μπορείς να πάρεις και πρωτοβουλίες με θάρρος και χωρίς κανέναν φόβο! Όλα θα πάνε καλά, μόνο αν διατηρήσεις την αισιοδοξία σου.

DON’TS: Στην αρχή της εβδομάδας είσαι λίγο κάπως. Το θέμα είναι να μην το αφήσεις αυτό να σε πάρει από κάτω ή να παραμείνει για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας σου, καθώς θα σε πάει πολύ πίσω, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Μην χάνεις την υπομονή και την ψυχραιμία σου. Μην κλείνεσαι στο σπίτι, ειδικά αν θέλεις να βρεις γκόμενο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αυτές τις μέρες το ένστικτό σου βάρα υπερωρίες κι εσύ πρέπει, οπωσδήποτε, να το ακολουθήσεις πιστά. Παράλληλα, κάνε μια προσπάθεια να δεις πιο μακροπρόθεσμα. Όχι ό,τι αρπάξει από απαυτός μας μόνο, ψιλό κατάλαβες, έτσι; Αν γουστάρεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή και να ψάξεις κάτι σχετικό με τη μετεκπαίδευσή σου, τότε κάντο.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς κατεύθυνση και πορεία, αν καταλάβεις, ότι δεν είσαι καλά εκεί που είσαι ή βαδίζεις. Μη διστάσεις, όμως, ούτε να αποκοπείς εντελώς από οτιδήποτε σε επιβαρύνει ή δεν προωθεί την περαιτέρω εξέλιξή σου. Μιας και που έχεις μια καλή διάθεση, δεν καταλαβαίνω, γιατί αφήνεις τις φοβίες σου να σε κερδίσουν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Υπάρχουν κάποια θέματα και κάποιες καταστάσεις που πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα. Το θέμα είναι πως αυτό θα μπορέσεις να το κάνεις, μόνο αν αξιοποιήσεις το θάρρος και την αυτοπεποίθησή σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να αφήσεις πίσω τις φοβίες και τα άγχη σου. Αυτό κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά και τα ερωτικά σου.

DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να χαλάει την καλή σου διάθεση, γιατί αυτό το κάτι θα χαλάσει και τις επαφές που κάνεις. Μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και παρορμητικός γενικώς. Μην ξοδεύεις αλόγιστα, καθώς το ταμείο είναι μείον! Μη δεχτείς δανεικά από κανέναν, όσο όμορφα κι αν σου το προτείνουν, γιατί μετά θα σου ζητήσουν πίσω τα διπλά!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σταμάτα πια να κινείσαι με τρόπο που είναι υπερβολικός ή και απόλυτος, καθώς αυτό όχι μόνο δεν σε βοηθάει, αλλά σε πάει και πολύ πίσω. Στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις επικοινωνίες σου, πάντως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο! Στα επαγγελματικά, αν είσαι προσεκτικός, μπορείς να βάλεις τις βάσεις για μία καινούργια συνεργασία. Εύγε!

DON’TS: Μην εμπιστευτείς άτομα που τα παρουσιάζουν όλα ρόδινα ή που δίνουν μεγάλες υποσχέσεις, λέγοντας μεγάλα λόγια! Μην τους αφήσεις, λοιπόν, να σε πιάσουν κορόιδο, γιατί μετά θα τρέχεις να το μπαλώσεις και δε θα φτάνεις! Μην φοβάσαι το καινούργιο, ακόμα κι αν είναι απότομο, στα ερωτικά. Μη διαπραγματεύεσαι την ελευθερία σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την εβδομάδα, για να χαλαρώσεις και να ρίξεις τόνους και αριθμούς, καθώς δεν υπάρχουν τρελές εξελίξεις. Μπορείς, όμως, να ξεκουραστείς και να ασχοληθείς- βελτιώσεις την υγεία σου. Ή μπορείς να οργανώσεις και να βάλεις προτεραιότητες στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου. Όλα με προσοχή!

DON’TS: Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις τη δημιουργικότητα και το κέφι σου στον έρωτα. Αν είσαι μόνος, μην αφήσεις τη γοητεία σου να πάει ανεκμετάλλευτη και μη λες «όχι» σε κάτι που είναι έξω απ’ τα νερά σου. Αν δεν είσαι μόνος, μη διστάσεις να κάνεις κάποια έκπληξη στο αμόρε. Γενικώς μην κάνεις βιαστικές κι απότομες κινήσεις, γιατί δεν ωφελούν.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Υπάρχουν εξελίξεις που σου τραβούν την προσοχή, αλλά αν προσθέσουμε σε αυτές και τη δημιουργικότητα που έχεις, τότε μπορείς να πας πολύ μπροστά αυτό το επταήμερο! Από την άλλη, έχεις και αυξημένη έμπνευση. Αξιοποίησέ την, λοιπόν, στην επίλυση των προσωπικών σου ζητημάτων. Κάνε νέα ξεκινήματα, αφού νιώθεις OK!

DON’TS: Μην κωλώσεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο ή να προωθήσεις μία προσωπική σου ιδέα, γιατί και καλά θα πάει – μάλλον – αλλά και θα ενισχύσει την εικόνα σου. Ωστόσο μην ρίχνεις τις προσωπικές σου ευθύνες σε τρίτους! Μη διστάσεις να πάρεις τον χρόνο σου, προκειμένου να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις- μόνος ή με το αμόρε.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις αν θες να επαναφέρεις την σταθερότητα και την ασφάλεια στη ζωή σου; Να κάνεις προσεκτικά και σωστά μελετημένα βήματα! Αυτό μπορείς να το εφαρμόσεις στο σπίτι, στην οικογένεια ή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις απόψεις σου, γιατί πολλές φορές ενώ θες να πεις κάτι καλό, βγαίνει προς τα έξω κάτι άσχημο.

DON’TS: Μη βιαστείς να συζητήσεις, να διαπραγματευτείς, να κλείσεις συμφωνίες και να κάνεις μετακινήσεις από την αρχή της εβδομάδας. Προτείνεται το δεύτερο μισό για κάτι τέτοιο. Αυτό αν θες να πετύχεις κάτι μέσα από τα παραπάνω, έτσι; Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες που έχεις. Φτάνει πια! Μη φοβάσαι να βγεις από τη ζώνη ασφαλείας σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Κοίτα να δεις, ότι υπάρχει ένταση και μάλιστα η περισσότερη από αυτή πηγάζει από μέσα σου, υπάρχει! Αν, όμως, δείξεις ψυχραιμία και πιστέψεις στον εαυτό σου, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό! Όχι για σένα! Προσπάθησε να κάνεις στην άκρη τους φόβους και τα άγχη που έχεις. Κάνε συναντήσεις και μετακινήσεις, καθώς τώρα είναι η ώρα!

DON’TS: Υπάρχει μία κάποια εύνοια όσον αφορά τις επικοινωνίες σου. Άρα μη τυχόν και το αφήσεις αυτό να πάει ανεκμετάλλευτο, κάηκες! Ειδικά αν είσαι σε φάση που κάνεις διαπραγματεύσεις ή που θέλεις να κλείσεις συμφωνίες. Καλές οι διακοπές, καλές και οι γιορτές, αλλά μήπως να μπεις στο πρόγραμμα και στη ρουτίνα σου; Λέω τώρα εγώ!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες και υποχρεώσεις, δε μας ενδιαφέρει, τώρα σταμάτα να το κάνεις. Πέρνα από κόσκινο τα οικονομικά σου και σταμάτα να ξοδεύεις αλόγιστα. Παράλληλα, πρέπει να σταματήσεις να βάζεις τον εαυτό σου σε άβολες καταστάσεις και μετά να αναρωτιέσαι πώς βρέθηκες εκεί πέρα! Ήμαρτον!

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις τα πάντα σε σειρά προτεραιότητας και να οργανώσεις την σκέψη και το μυαλό σου. Μην επικοινωνήσεις με άνθρωπο αυτό το διάστημα, αν είναι να επικοινωνήσεις χωρίς αυτοπεποίθηση. Τι σόι Τοξότης είσαι εσύ; Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στις νέες και απρόσμενες γνωριμίες. Μην λες «όχι» ούτε στα ξαφνικά ταξίδια.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αυτή την εβδομάδα μπορείς να απολαύσεις το γεγονός ότι όλοι σε βάζουν στο επίκεντρο, καθώς ζητάν τη γνώμη σου ή σου δείχνουν με κάποιο τρόπο τον θαυμασμό τους. Προτείνω να το ευχαριστηθείς, όσο κρατήσει! Αν, από την άλλη, θελήσεις να κλειστείς στον εαυτό σου, τότε μπορείς άνετα να το κάνεις. Να χαλαρώσεις και να ανασυγκροτηθείς.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από έντονα σκηνικά ή από την πολυκοσμία, καθώς καλά όλα αυτά, αλλά κάπου κουράζουν! Μην αφήνεις τις επιθυμίες και τα θέλω σου χωρίς σειρά προτεραιότητας, γιατί από πού να πρωτοξεκινήσεις; Έλα ντε! Ή μη φοβάσαι να κάνεις πράγματα που μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σταμάτα να συναναστρέφεσαι κόσμο και κοσμάκη, απλά και μόνο για να μη μείνεις μόνος ή για να αποφύγεις το έτερον ήμισυ. Καλό θα ήταν να κλειστείς στον εαυτό σου, να βάλεις τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά και να ακολουθήσεις αυτό που σου λέει η λογική και το ένστικτό σου – ακόμα και αν είναι αντίθετο από αυτό που (νομίζεις) ότι θες!

DON’TS: Μην φοβάσαι να κάνεις ξεκαθαρίσματα. Άλλο πάλι και τούτο! Μην αρνείσαι την στήριξη και το «μπράβο» που θέλουν να σου πουν οι φίλοι σου. Επειδή, όμως, μπορεί να τους έχει μπλοκάρει ήδη, μη διστάσεις να τους το ζητήσεις. Αλλιώς όπως έστρωσες, κοιμήσου! Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να την πέσεις εκεί που πραγματικά το θέλεις!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε στις ομάδες, στις φιλίες και προσπάθησε να κάνεις ένα πιο συλλογικό effort, γιατί έτσι θα πας ακόμα πιο μακριά! Με την ομάδα, δηλαδή, κι όχι μόνος! Άσε που το αίσθημα του «ανήκειν» σου φτιάχνει και τη διάθεση. Από τη μία, μπορείς να κυνηγήσεις τους στόχους σου. Από την άλλη, μπορείς να κάνεις κάποιο εντελώς καινούργιο βήμα.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς την κατεύθυνσή σου, αν αντιληφθείς, ότι πήρες την λάθος απόφαση ή άλλαξαν εντελώς τα γούστα σου. Συμβαίνουν και αυτά! Μην χάνεις την λογική σου. Στα ερωτικά, αν δεν έχεις δεσμό, μην κωλώσεις να εξελίξεις μία φιλία σε κάτι παραπάνω, αν νιώθεις ότι αυτό σου βγαίνει. Αν έχεις δεσμό, πάλι καλά!

World
Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;
Μονοτονία 12.01.26

H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;

Στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ο performative male πέθανε με κρότο και η επιστροφή του αυστηρού μαύρου να κυριαρχεί με πολλούς να μιλάνε για μια συντητηρική στροφή σε παραδοσιακές αξίες και άλλους για την επέλαση του recessioncore

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Ψηφία και τέρατα 12.01.26

Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;
Χάνει η μάνα το παιδί... 12.01.26

Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
Ακραίο 12.01.26

Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Αναλογίες 12.01.26

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά την απαγωγή του ξεπούλησε – κι αυτό λέει κάτι για την εποχή μας
Best seller 11.01.26

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά την απαγωγή του ξεπούλησε – κι αυτό λέει κάτι για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
Απόφαση Μακρόν 12.01.26

Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι

Η υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, είπε ότι «δεν τίθεται θέμα να αφήσουμε τη Γροιλανδία και τη Δανία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ».

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)

Παίκτης της Βίτζεβ Λοτζ είναι κι επίσημα ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα

"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική 12.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
ΗΠΑ 12.01.26

Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ποδόσφαιρο 12.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
«Ασέβεια» 12.01.26

Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
Μπάσκετ 12.01.26

Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)

Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Relationsex 12.01.26

Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Η Άντζελα Γουάιτ, κατά πολλούς η κορυφαία πορνοστάρ του πλανήτη, μετά από 20 plus χρόνια που έχει στη βιομηχανία ενηλίκων αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό μυστικό της για να είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει.

Σύνταξη
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
Λατινική Αμερική 12.01.26

Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ο αριστερός ηγέτης συσπειρώνει τους υποστηρικτές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και απειλεί με στρατιωτική δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26 Upd: 22:06

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
«Βροχή» τα «όχι» 12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

