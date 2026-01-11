Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 11.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα πρέπει να διαχειριστείς με ψυχραιμία την ένταση, τα βαθιά συναισθήματα και τις φοβίες- δεύτερες σκέψεις που κάνεις. Πρέπει, όμως, να κουμαντάρεις τις υποψίες που έχεις σχετικά με τις συμπεριφορές ορισμένων συνεργατών ή ακόμα και της σχέσης σου, αν έχεις. Καλά μπορεί να έχουν και βάση αυτά που σκέφτεσαι, αλλά ψάξτο πρώτα.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις και μην αρχίσεις τα μισόλογα. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Εκεί δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι τους πάντες. Μην πάρεις μέρος σε καυγάδες και μην κάνεις επίδειξη δύναμης. Μην θέλεις να έχεις το πάνω χέρι εσύ, καθώς δεν είναι κάτι που θα φανεί σήμερα. Άρα τσάμπα χαλιέσαι!
Ταύρος
DO’S: Σήμερα υπάρχουν πολλά παρασκηνιακά δρώμενα και αυτό κλονίζει την εμπιστοσύνη σου. Από το να τα χάσεις, σου προτείνω να ψάξεις να εντοπίσεις στοιχεία σχετικά με αυτά που υποπτεύεσαι – ακόμα κι αν είναι δύσκολο. Κάνε τις δουλειές που έχεις να κάνεις, χωρίς να πολύ ψάχνεις το τι και το πώς. Άρα κομμένη και η υπερανάλυση!
DON’TS: Μην είσαι ούτε αναποφάσιστος, αλλά ούτε και απόλυτος απέναντι σε οποιονδήποτε το παρατηρεί και στο λέει χύμα. Μην είσαι νευρικός και μην αμφισβητείς τα πάντα από αυτά που ακούς, καθώς δε γίνεται να είναι όλα μούφες! Μην αγνοείς αυτά που σου λένε συγκεκριμένα τα πολύ δικά σου άτομα. Μη γίνεσαι επικριτικός και συγκεντρωτικός.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, συμβαίνουν πολλά και διάφορα, τα οποία σε πετάνε εκτός προγραμματισμού. Για να μην περάσει αυτό και στις δουλειές που έχεις γενικώς και σχετίζονται με την καθημερινότητα, σου προτείνω να οργανωθείς λίγο καλύτερα. Προσπάθησε να διατηρήσεις την συγκέντρωσή σου, καθώς μόνο έτσι είσαι παραγωγικός.
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση, τον εκνευρισμό και όλα όσα ακούς να πυροδοτούν την πεποίθησή σου ότι όλοι σε αδικούν, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς ούτε αυτό, ούτε και τίποτα! Μην πιέζεις τους άλλους, για να πάρεις αυτό που εσύ θέλεις ή για να μάθεις κάτι παραπάνω. Μη νομίζεις ότι έτσι θα βγάλεις άκρη σχετικά με το τι παίζει.
Καρκίνος
DO’S: Επειδή έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη να εκφραστείς, σου προτείνω να το προσπαθήσεις σήμερα, ακόμα κι αν το κλίμα είναι δύσκολο. Προσπάθησε να δείξεις το πόσο δυναμικός και ανεξάρτητος είσαι, χωρίς, όμως, να το κάνεις σε υπερβολικό βαθμό. Κράτησε απόσταση από όσους σε αμφισβητούν ή προσπαθούν να σου αλλάξουν γνώμη.
DON’TS: Και στα ερωτικά, αλλά και στα επαγγελματικά, επικρατεί περίεργη ατμόσφαιρα. Επειδή δεν μπορείς να την ερμηνεύσεις ούτε καν εσύ ο ίδιος, μην εκφραστείς σχετικά με αυτό. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Μην προσπαθήσεις να διασταυρώσεις τις υποψίες που έχεις, γιατί ούτε θα ηρεμήσεις, ούτε θα βρεις το δίκιο σου. Άστο κι αυτό για άλλη μέρα!
Λέων
DO’S: Σήμερα πρέπει να καταβάλεις τεράστιες προσπάθειες, τόσο για διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, όσο και για να εκφράσεις τα όσα νιώθεις δημιουργικά και παραγωγικά. Ωστόσο προκύπτουν πολλά διλήμματα. Στα επαγγελματικά, σταμάτα πια να φοβάσαι ότι θα αποτύχεις ή και ότι θα εκτεθείς στα μάτια των συναδέλφων σου.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι! Μην αγνοείς όσα σου λένε οι συνάδελφοί σου, καθώς κάτι παραπάνω ξέρουν. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην λειτουργείς με ακραία πεισματικό τρόπο, γιατί, σε αυτή την περίπτωση, να σου πω πως θα θολώσει ακραία η κρίση σου. Το θέλεις; Δε νομίζω! Άσε που ίσως γίνεις και εκνευριστικός. Ούτε αυτό το θες, νομίζω!
Παρθένος
DO’S: Σήμερα άκρη δεν θα βγει και γιατί γιγαντώνεις τα πράγματα, αλλά και γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση. Απόφυγε να βγάλεις συμπεράσματα. Δοκιμάζεις και πάλι αύριο, αν είναι! Αγνόησε τις γλυκές κουβέντες που μπορεί να ακούσεις από ορισμένους συναδέλφους σου, καθώς προσπαθούν να σου χρυσώσουν το χάπι. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζεις!
DON’TS: Μη γίνεσαι επιθετικός ή και νευρικός λόγω του ότι έχεις κάποιες υποψίες ή αμφισβητείς πολλά από αυτά που ακούς. Ωστόσο μην αγνοείς και τα πάντα από αυτά, έτσι; Μη διστάσεις να ψάξεις λίγο πιο βαθιά, ώστε να βρεις αυτά που ψάχνεις- ή έστω τα μισά. Ωστόσο μη βιαστείς να μιλήσεις για αυτά και ειδικά αν δεν έχεις αποδείξεις, έτσι;
Ζυγός
DO’S: Αν δεν είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα που θα παραδώσεις ή για το πώς να διαχειριστείς ορισμένες καταστάσεις, θα έλεγα να αποφύγεις να προβείς σε μεγάλες δηλώσεις και κινήσεις. Αν νιώθεις μπερδεμένος, επειδή τα πράγματα δεν είναι αυτό που δείχνουν (ή έτσι νομίζεις), κάνε αυτό που πρέπει, για κάπως να «ξεδιπλώσεις το νήμα».
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις τις υποψίες ή την ένταση που νιώθεις να σε κρατάνε πίσω από όσα έχεις να κάνεις, γιατί να σε ενημερώσω, πως δεν είναι και λίγα! Στα οικονομικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος ή ανοιχτοχέρης, που λέμε. Στα ερωτικά, μην αφήνεις κανένα να σε μπερδεύει με κούφια λόγια. Υπάρχει καλή πρόθεση, αλλά και πάλι!
Σκορπιός
DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς τις ζόρικες καταστάσεις στη ζωή σου, ακόμα κι αν σε ζώνουν τα φίδια, που λέμε. Άρα πρέπει να διαχειριστείς και τα διλήμματα στα οποία έχεις βρεθεί ήδη από χθες. Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς στα σκηνικά που εκτυλίσσονται. Οργάνωσε τις σκέψεις σου, για να μπορέσεις κάποτε να τις εφαρμόσεις.
DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι τα άτομα που σου «βρωμάνε». Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς και μην παρασύρεσαι από τα πολλά που ακούς. Μην αφήσεις τις φοβίες σου να ξεχειλώσουν λόγω του ότι έρχονται στην επιφάνεια κάποιες αλήθειες. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να δεις καθαρά τι παίζει. Κρίμα δεν είναι;
Τοξότης
DO’S: Εσύ θέλεις να βρεις την ηρεμία σου. Ωστόσο δεν ξέρω αν είναι η μέρα για να το πετύχεις αυτό, έτσι; Την ψυχραιμία σου, πάντως, μπορείς να κάνεις μία προσπάθεια να τη διατηρήσεις! Στα επαγγελματικά, υπάρχουν συζητήσεις που σε ζορίζουν μεν, καθώς ανατρέπουν τα πλάνα σου, δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να διαχειριστείς δε. Άρα go for it!
DON’TS: Υπάρχουν κάποια ζητήματα με την οικογένεια. Μην τα αφήσεις να κλονίσουν το πόσο οργανωτικός μπορείς να είσαι. Ειδικά στα επαγγελματικά, όπου καλείσαι να κάνεις κάποιες διαπραγματεύσεις. Μην αφήσεις ούτε την κούραση που νιώθεις να σε κάνει νευρικό και απότομο. Μην αρνείσαι να ακούσεις συμβουλές ή να δεις εναλλακτικές.
Αιγόκερως
DO’S: Σταμάτα να αγχώνεσαι τόσο για τις επιλογές που έχεις κάνει ή για τους στόχους που έχεις θέσει. Ό,τι έγινε, έγινε! Το μόνο που δέχομαι είναι να τα περάσεις από κόσκινο, για να δεις αν έχεις βάλει γερές βάσεις, ώστε να μην γκρεμιστείς με το που πας μπροστά! Άσε τα διλήμματα και τα μπερδέματα να σε οδηγήσουν στον δρόμο της αλήθειας.
DON’TS: Μην είσαι έντονος, απότομος και αιχμηρός, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις και ειδικά με φίλους. Μην πετάς χαρταετό, όταν συζητάς για τα οικονομικά σου. Πας καλά; Αν ο τρόπος που λειτουργείς τώρα δεν ευδοκιμεί, μη διστάσεις να τον αλλάξεις. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην αφήνεις το άγχος να σε «πάει βόλτα», που λέμε.
Υδροχόος
DO’S: Μελέτησε με μεγάλη προσοχή και τις κινήσεις- δουλειές που πρέπει να κάνεις, αλλά και τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις. Όμως πρέπει να σταματήσεις να αμφισβητείς τα ενδεχόμενα που σκέφτεσαι εσύ ο ίδιος. Με λίγα λόγια, πίστεψε περισσότερο στον εαυτό και στις ιδέες σου. Εξέτασε, όμως, αν έχεις αντιληφθεί σωστά τα πάντα.
DON’TS: Μην κινηθείς ατομικά και αυτόνομα λόγω του ότι υπάρχουν κάποια οικονομικά ή και οικογενειακά θέματα. Μην κάνεις γενικώς, δηλαδή, πράγματα, απλά και μόνο από αντίδραση ή για να αποδείξεις ότι είσαι ικανός. Μόνος σου όλο αυτό εντωμεταξύ. Μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προφέρεται, γιατί την έχεις ανάγκη τώρα. Κάπου έλεος!
Ιχθύες
DO’S: Πρόσεχε αυτά που ακούς, γιατί πρόκειται να επιβεβαιώσουν πολλά που είχες ήδη κατά νου εσύ από πριν. Ωστόσο απόφυγε να πάρεις μέρος σε συζητήσεις που μπορούν να ανεβάσουν ακραία τους τόνους. Απόφυγε και να κρατήσεις απόλυτη ή και αυστηρή στάση απέναντι στους άλλους λόγω του ότι είσαι μπερδεμένος και προβληματισμένος.
DON’TS: Μην κολλάς κάπου, απλά και μόνο επειδή είσαι λίγο παραπάνω πεισματάρης απ’ ότι συνήθως. Άκου και την άλλη οπτική, καθώς δεν έχεις και κάτι να χάσεις! Παράλληλα, μην είσαι απρόσεκτος στις παρασκηνιακές δράσεις ή στα λόγια που ξεφεύγουν από ορισμένους, γιατί εκεί ενδέχεται να κρύβονται πολλές απαντήσεις που ψάχνεις!
