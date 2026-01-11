Πες μου πως φλερτάρεις, για να σου πω ποιος είσαι

Το φλερτ είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της κοινωνικής μας ζωής. Παρόλο που πολλοί το θεωρούν ως μια φυσική και αυθόρμητη διαδικασία, η επιστήμη δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο φλερτάρουμε μπορεί να αποκαλύψει πολλά στοιχεία για την προσωπικότητά μας – τόσο καλά όσο και άσχημα.

Πιο συγκεκριμένα, αν κανείς έχει την τάση να χρησιμοποιεί το φλερτ για να πετύχει κάποιο προσωπικό όφελος (όπως για παράδειγμα ένα επιπλέον δωρεάν ποτό στο μπαρ…), τότε τα πράγματα είναι πιθανώς ανησυχητικά! Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, οι άνθρωποι που φλερτάρουν για προσωπικό κέρδος, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίζουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας που σχετίζονται με χειραγώγηση, αλαζονεία, ακόμα και ψυχοπάθεια.

Αντίθετα, οι άνθρωποι που φλερτάρουν με καθαρά ρομαντικούς σκοπούς, π.χ. για να βρουν σύντροφο ή για να εκφράσουν την έλξη τους, τείνουν να έχουν πιο θετικά χαρακτηριστικά, όπως αυθεντικότητα, ενσυναίσθηση και ανοιχτότητα.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το φλερτ, πέρα από μια συνηθισμένη κοινωνική δραστηριότητα, μπορεί να είναι ένα εργαλείο που αποκαλύπτει την ψυχολογική κατάσταση ή τις προθέσεις κάποιου. Οι ερευνητές μάλιστα τονίζουν ότι οι άνθρωποι έχουν σχετικά συνεπή μοτίβα φλερτ, που καθορίζονται από την προσωπικότητά τους και τους στόχους τους.

Τι λένε οι επιστήμονες για το «αποτελεσματικό» φλερτ

Η εν λόγω μελέτη καταδεικνύει ότι το φλερτ δεν είναι απλά ένας τρόπος για να προσελκύσουμε κάποιον ή να δείξουμε το ενδιαφέρον μας. Μπορεί να αποκαλύψει, όπως αναφέρθηκε, πολλά για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας.

Σύμφωνα με άλλες, παλαιότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας, οι τακτικές του φλερτ διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για τους άνδρες, το «κλειδί» είναι το χιούμορ και η γενναιοδωρία, ενώ προτιμούν το αντίθετο φύλο να φαίνεται σεξουαλικά διαθέσιμο και να γελάει με τα αστεία τους. Οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν το χιούμορ, την ευγένεια και την αφοσίωση.

Ο Leif Edward Ottesen Kennair, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Νορβηγίας, εξηγεί ότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το φύλο του ατόμου και τον σκοπό του φλερτ- αν ο στόχος είναι μια μακροχρόνια σχέση ή μια βραχυπρόθεσμη, περιστασιακή επαφή.

Αν για παράδειγμα κάποιος φλερτάρει με σκοπό να συνάψει μια μακροχρόνια σχέση, η αυθεντικότητα και η συναισθηματική σύνδεση φαίνεται να είναι πιο σημαντικά από την αίσθηση του χιούμορ ή την εξωτερική εμφάνιση.

Τελικά, το πιο σημαντικό μάλλον είναι να έχουμε σαφή εικόνα των προθέσεών μας και να σέβεται ο ένας τον άλλο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η οποία θα πρέπει να είναι ευχάριστη και για τις δυο πλευρές, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

* Πηγή: Vita