Με προσδοκίες για τζίρο που θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Φιλόδοξος αλλά εφικτός στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ στη λιανική λέει ο Βασίλης Κορκίδης

Παρά την οικονομική κόπωση των νοικοκυριών μετά τις γιορτές, οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα κινηθεί σε ελαφρώς καλύτερα επίπεδα από πέρυσι και θα συμβάλει στον περιορισμό του χειμερινού πληθωρισμού.

Τι αγοράζουν οι καταναλωτές

Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης, σημειώνοντας ότι οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 5%. Όπως τονίζει, με αντίστοιχο θετικό πρόσημο προσδοκούν οι έμποροι να ξεκινήσει και το 2026, με αιχμή τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Κορκίδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων είναι σε μεγάλο βαθμό παγιωμένες και εστιάζουν κυρίως σε προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες. Περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές στις εκπτώσεις, με 3 στους 10 να κατευθύνονται σε ένδυση και υπόδηση, 2 στους 10 σε είδη τεχνολογίας και 1 στους 10 σε είδη σπιτιού.

Ωστόσο, η περίοδος παγιωμένης ακρίβειας, παρά τις αυξήσεις μισθών, εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα τη ζήτηση, καθώς οι τιμές διαμορφώνονται από παράγοντες όπως το κόστος παραγωγής, οι εισαγωγές -που καλύπτουν περίπου το 80% των βασικών καταναλωτικών αγαθών- και οι στρατηγικές τιμολόγησης.

Φιλόδοξος αλλά εφικτός στόχος

«Το ζητούμενο των τακτικών εκπτώσεων είναι η γενναία μείωση τιμών, που συχνά φτάνει το 50%, ώστε οι επιχειρήσεις να ρευστοποιήσουν αποθέματα και οι καταναλωτές να αποφορτίσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό», σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Έρευνες δείχνουν ότι 9 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν πως έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια, με τους μισούς να αναζητούν φθηνότερα προϊόντα, 4 στους 10 να περιορίζουν δαπάνες και 3 στους 10 να αγοράζουν κυρίως σε περιόδους προσφορών. Παράλληλα, 6 στους 10 πραγματοποιούν πλέον διαδικτυακές αγορές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ στη λιανική το πρώτο δίμηνο του έτους θεωρείται φιλόδοξος αλλά εφικτός.

«Όλα δείχνουν πως οι χειμερινές εκπτώσεις, παρά την οικονομική κόπωση των εορτών, θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες εμπόρων και καταναλωτών και θα έχουμε φέτος μια αγοραστική κίνηση σε λίγο καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, με στόχο ο τζίρος στη λιανική το δίμηνο, Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, να ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διμήνου».

Τεστ αντοχών οι εκπτώσεις

«Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζει τη φετινή εκπτωτική περίοδο ο εμπορικός κόσμος, λόγω της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών» όπως αναφέρει στο ΑΠΕ ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ) και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) και συμπληρώνει: «η επάρκεια των προϊόντων είναι δεδομένη ενώ οι τιμές που θα προσφερθούν ειδικά στον κλάδο της ένδυσης/υπόδησης θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία. Ωστόσο, η πίεση των καταναλωτών παραμένει και σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπτώσεις αποτελούν ένα κρίσιμο τεστ αντοχών και προσαρμοστικότητας για την αγορά συνολικά».

Την ίδια στιγμή, η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και οι έλεγχοι από την πλευρά της πολιτείας εντατικοί. «Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητάει εντατικούς ελέγχους στην αγορά διότι οι επιχειρήσεις αυτές που κάνουν παρατυπίες και πλασματικές εκπτώσεις είναι η μικρή πλειοψηφία ενώ η μεγάλη πλειοψηφία του εμπορίου ζητάει εντατικούς ελέγχους έτσι ώστε να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα, γεγονός που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στις επιχειρήσεις να κάνουν πλασματικές εκπτώσεις» τονίζει ο αντιπρόεδρος ΕΣΑ.

Με δύο ταχύτητες

Εστιάζοντας στην ηλεκτρονική αγορά, ο κ. Σαββίδης τονίζει ότι «εφέτος αναμένεται ανάσχεση της ανάπτυξης που έχει ο κλάδος λόγω των ασιατικών πλατφορμών οι οποίες πήραν γύρω στο 15% του μεριδίου αγοράς». «Θα είναι η πρώτη χρονιά μετά από 15 χρόνια που έχουμε ανάσχεση της ανάπτυξης του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας» τονίζει ο κ. Σαββίδης και συμπληρώνει: «έχουμε προτείνει σαν Σύνδεσμος να αναληφθεί δράση σε εθνικό επίπεδο αλλά δυστυχώς δεν έγινε κάτι».

Για την συνολική εικόνα της αγοράς ο κ. Σαββίδης σημειώνει ότι κινείται σε δυο ταχύτητες. «Από τη μία έχουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα η οποία έχει σοβαρά προβλήματα και χάνει διαρκώς τζίρο ενώ από την άλλη πλευρά οι μεγάλες, πολυεθνικές επιχειρήσεις καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο τζίρο στον εμπορικό κλάδο. Στις αιτίες περιλαμβάνονται η παντελής έλλειψη χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης και τα αυξημένα κόστη λειτουργίας (ενεργειακό, επαγγελματική στέγη κ.ά)που οδηγούν σε στρέβλωση της αγοράς.

Σε θεσμικό επίπεδο, υπενθυμίζεται ότι, οι έλεγχοι στην αγορά αναμένεται να είναι εντατικοί. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για πλασματικές ή παραπλανητικές εκπτώσεις, με στόχο την αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού. Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί, ελέγχοντας τις αναγραφόμενες παλαιές και νέες τιμές και κάνοντας συνειδητές αγορές.

Πηγή: ΟΤ