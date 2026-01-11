Συμμαχία κολοσσών στην ΑΙ – Google με Walmart μαζί για έξυπνες αγορές

Σε μια εποχή που οι καταναλωτές ψάχνουν έμπνευση και γρήγορες λύσεις online, ο κολοσσός του λιανεμπορίου, η Walmart επιταχύνει την ψηφιακή του στρατηγική, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Η συνεργασία με την Google και τον AI βοηθό της, Gemini, σηματοδοτεί μια νέα φάση για το λιανεμπόριο, όπου οι αγορές γίνονται πιο προσωπικές, άμεσες και φιλικές προς τον χρήστη.

Walmart και Google: Συμμαχία για έξυπνες αγορές

Όπως μεταδίδει το CNBC, η συνεργασία ανακοινώθηκε την Κυριακή, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου National Retail Federation στο Javits Center της Νέας Υόρκης, από τους επικεφαλής των δύο εταιρειών, τον John Furner της Walmart και τον Sundar Pichai της Google.

Ο στόχος είναι οι καταναλωτές να μπορούν σύντομα να ανακαλύπτουν και να αγοράζουν προϊόντα από τη Walmart και το Sam’s Club απευθείας μέσω του Gemini.

Οι λεπτομέρειες για την ημερομηνία έναρξης ή τα οικονομικά της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία θα ξεκινήσει πρώτα στις ΗΠΑ και στη συνέχεια θα επεκταθεί διεθνώς.

AI για την εμπειρία του πελάτη

Η Walmart ήδη έχει πειραματιστεί με μια αντίστοιχη συνεργασία με το ChatGPT της OpenAI τον Οκτώβριο, προσφέροντας τη δυνατότητα «Instant Checkout», δηλαδή αγοράς χωρίς να αποχωρήσει κανείς από το chatbot. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει τον δικό της AI βοηθό, τον Sparky, με το χαρακτηριστικό κίτρινο χαμογελαστό πρόσωπο στην εφαρμογή της.

Όπως σημείωσε ο Furner, «η μετάβαση από την παραδοσιακή αναζήτηση σε αγορές μέσω AI αντιπροσωπεύει την επόμενη μεγάλη εξέλιξη στο λιανεμπόριο. Δεν παρακολουθούμε απλώς την αλλαγή, την οδηγούμε».

Οι συνήθειες των πελατών διαμορφώνουν το μέλλον

Ο David Guggina, επικεφαλής ηλεκτρονικού εμπορίου της Walmart στις ΗΠΑ, τόνισε ότι η χρήση agentic AI «μας επιτρέπει να φτάσουμε στους πελάτες νωρίτερα στην αγοραστική τους διαδρομή και σε περισσότερα σημεία».

Ο Pichai χαρακτήρισε την υιοθέτηση της AI «μεταμορφωτική» για τον κλάδο.

Παράλληλα, η Walmart αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία θα αλλάξει και τη φύση της εργασίας: ο επικεφαλής που αποχωρεί Doug McMillon δήλωσε ότι «είναι σαφές πως η AI θα αλλάξει κάθε θέση εργασίας», ενώ ο Furner προσανατολίζεται να συνεχίσει αυτή την προσέγγιση.

Το μέλλον των αγορών είναι εδώ

Με την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης στα ψώνια, η Walmart προσπαθεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην επιθυμία του «θέλω» και την ικανοποίηση του «έχω».

Η συνεργασία με την Google Gemini δεν δημιουργεί απλώς ένα νέο κανάλι πωλήσεων – είναι η αρχή μιας ψηφιακής επανάστασης για τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εργοδότη των ΗΠΑ.

Πηγή: ot.gr