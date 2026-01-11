Είναι γεγονός ότι στην Αμερική -και όχι μόνο – τα νοικοκυριά πιέζονται από τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος δανεισμού. Την «ευκαιρία» να παρέμβει και σε αυτό τον τομέα έχει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ και εμφανιζόμενος ως υπερασπιστής του καταναλωτή ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι προτείνει το 10% ως ανώτατο όριο στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα έτος, επαναφέροντας έτσι μια προεκλογική του υπόσχεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αμφισβητήσεις.

Η εξαγγελία Τραμπ και τα ερωτήματα

Ο Τραμπ ανέφερε ότι από τις 20 Ιανουαρίου 2026 θα πρέπει να ισχύσει μονοετές πλαφόν 10% στα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί έχουν «ξεζουμιστεί» από τις εταιρείες πιστωτικών καρτών. Ωστόσο, δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια για το νομικό ή θεσμικό πλαίσιο που θα επέτρεπε την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο θα υποχρεώνονταν οι εταιρείες να συμμορφωθούν, αναφέρει το Reuters.

Αναλυτές σημειώνουν ότι, χωρίς νομοθετική παρέμβαση από το Κογκρέσο, μια τέτοια πρωτοβουλία δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς τα επιτόκια ρυθμίζονται από ένα σύνθετο πλέγμα ομοσπονδιακών και πολιτειακών κανόνων.

Διακομματική ανησυχία, αλλά όχι συμφωνία

Το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες δεν είναι νέο και απασχολεί και τα δύο μεγάλα κόμματα. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κατά καιρούς εκφράσει προβληματισμό για τα επίπεδα των χρεώσεων, ιδίως για τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν οριακή πλειοψηφία στη Γερουσία και τη Βουλή, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συγκεκριμένο νομοσχέδιο που να υποστηρίζεται ανοιχτά από τον Λευκό Οίκο και να υλοποιεί την πρόταση Τραμπ.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «κενή περιεχομένου», υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ψήφιση νόμου η έκκληση προς τις τράπεζες είναι απλώς συμβολική. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι αποδυναμώνει την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ενώ εμφανίζεται να υπερασπίζεται τους δανειολήπτες.

Τράπεζες και οικονομολόγοι κρούουν τον κώδωνα

Οι μεγάλες τράπεζες απέφυγαν να σχολιάσουν επισήμως, ωστόσο τραπεζικές ενώσεις προειδοποίησαν ότι ένα αυστηρό πλαφόν θα μπορούσε να περιορίσει τη διαθεσιμότητα πίστωσης.

Σύμφωνα με οικονομολόγους, τα επιτόκια αντανακλούν τον κίνδυνο των ακάλυπτων δανείων και, αν αυτός δεν τιμολογείται σωστά, οι εταιρείες ενδέχεται να μειώσουν τα πιστωτικά όρια ή να αποκλείσουν καταναλωτές από την αγορά.

Μια παλιά ιδέα με νέο «περιτύλιγμα»

Δεν είναι η πρώτη φορά που προτείνεται ανώτατο όριο 10%.

Στο παρελθόν, οι γερουσιαστές Μπέρνι Σάντερς και Τζος Χόλεϊ είχαν καταθέσει διακομματική πρόταση για πενταετές πλαφόν, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων ανακούφισης των καταναλωτών.

Η συζήτηση, λοιπόν, επιστρέφει, αλλά το ερώτημα παραμένει: πρόκειται για μια σοβαρή πολιτική πρωτοβουλία ή για ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα χωρίς πρακτικό αντίκρισμα;

Πηγή: ΟΤ