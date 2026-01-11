Η Βενεζουέλα διαθέτει πάνω από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου — περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Μπορεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να επικαλέστηκε μια υποτιθέμενη εμπλοκή του προέδρου της λατινοαμερικανικής χώρας σε διακίνηση ναρκωτικών – κάτι που ασφαλώς λίγοι πίστεψαν ως δικαιολογία σε όλο τον πλανήτη- ώστε να οργανώσει μια αιφνιδιαστική επιδρομή στη Βενεζουέλα το Σάββατο, που οδήγησε στην αρπαγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του και τη μεταφορά τους σε αμερικανικό έδαφος για να «δικαστούν».

Αν και διαθέτει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, η Βενεζουέλα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής αργού πετρελαίου

Ωστόσο μόλις λίγες ώρες αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ δήλωσε ότι με την απομάκρυνση του Μαδούρο από τη χώρα, οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν τώρα να αξιοποιήσουν τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

«Θα ζητήσουμε από τις πολύ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να επιδιορθώσουν την κατεστραμμένη υποδομή, την πετρελαϊκή υποδομή, και να αρχίσουν να κερδίζουν χρήματα για τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας «αποτυχία» και «τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει και με αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί».

Η Βενεζουέλα παράγει μόλις το 1% της παγκόσμιας ημερήσιας ποσότητας

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου σε βαρέλια παγκομίως. Αυτά τα στοιχεία, που προέρχονται από τον ΟΠΕΚ, δεν περιλαμβάνουν τα κοιτάσματα πετρελαιοφόρων άμμων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου του Καναδά.