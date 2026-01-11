newspaper
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γροιλανδία: Τι σημαίνει για τους κατοίκους η «απειλή Τραμπ»
Διεθνής Οικονομία 11 Ιανουαρίου 2026 | 01:40

Γροιλανδία: Τι σημαίνει για τους κατοίκους η «απειλή Τραμπ»

Η Γροιλανδία βρίσκεται ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρώπη- και οι κάτοικοι βλέπουν ένα εφιαλτικό γεωπολιτικό σενάριο...

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Για δεκαετίες, η Γροιλανδία βρισκόταν μακριά από τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας. Το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη ήταν γνωστό κυρίως για τους παγετώνες του, την αργή πορεία προς μεγαλύτερη αυτονομία από τη Δανία και τον διακριτικό αλλά κρίσιμο ρόλο του στην ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού.

Σήμερα, όμως, η Γροιλανδία ξυπνά σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο: ως πιθανός στόχος εξαγοράς – ή ακόμα και στρατιωτικής πίεσης – από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Wall Street Journal.

Η ιδέα ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αποκτήσει τη Γροιλανδία δεν είναι απλώς μια διπλωματική υπερβολή. Είναι ένα σενάριο που συζητείται ανοιχτά από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, προκαλώντας σύγχυση, φόβο αλλά και διχασμό τόσο στην Νουούκ όσο και στην Κοπεγχάγη.

Γροιλανδία: «Δεν μιλάμε για εισβολή… ακόμα»

Σε μια λιτή αίθουσα στο κέντρο της Νουούκ, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ένιωσε την ανάγκη να καθησυχάσει τους περίπου 57.000 κατοίκους του νησιού . «Δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου σκεφτόμαστε ότι μια κατάληψη της χώρας θα μπορούσε να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη», δήλωσε, προσπαθώντας να κατεβάσει τους τόνους.

Το γεγονός ότι ένας 34χρονος πρώην πρωταθλητής του μπάντμιντον καλείται να διαβεβαιώσει έναν ολόκληρο λαό ότι δεν επίκειται αμερικανική εισβολή δείχνει πόσο δραματικά έχει αλλάξει το γεωπολιτικό βάρος της Γροιλανδίας.

Από σύμμαχος, πιθανός «αγοραστής»

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των βόρειων συνόρων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, εξετάζεται ακόμα και η αγορά του νησιού από τη Δανία – μια κίνηση που, σε όρους έκτασης, θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη αγοραπωλησία γης στην Ιστορία.

Παράλληλα, στο τραπέζι έχουν πέσει ιδέες για εφάπαξ οικονομικά ανταλλάγματα προς τους ίδιους τους Γροιλανδούς, ώστε να εξασφαλιστεί η συναίνεσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος.

«Δεν φοβάμαι τους Αμερικανούς, φοβάμαι τον Τραμπ»

Στους παγωμένους δρόμους της Νουούκ, η απειλή δεν μοιάζει άμεση, αλλά είναι υπαρκτή. Η Τζάρακ Λόρεντσεν, επαγγελματίας υγείας, παρακολούθησε την ομιλία του πρωθυπουργού με αγωνία. «Δεν φοβάμαι τους Αμερικανούς. Φοβάμαι τον Τραμπ»,λέει στη Wall Street Journal, συνοψίζοντας το συναίσθημα πολλών κατοίκων.

Ο 23χρονος ταξιτζής Ινούιουκ Πέτερσεν δηλώνει ότι προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμος, αλλά δυσκολεύεται. «Όταν ο Τραμπ λέει ότι το εννοεί, ειδικά τώρα στη δεύτερη θητεία του, είναι δύσκολο να μην ανησυχείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αποταμιεύει χρήματα «για κάθε ενδεχόμενο».

Διχασμός και φήμες για… επιδόματα

Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι πιο ψύχραιμες φωνές. Ο Γενς Φρέντερικσεν, εργαζόμενος σε αλιευτική εταιρεία, δηλώνει ανοιχτός σε μια ενδεχόμενη συμφωνία. «Ίσως οι ΗΠΑ να μας φερθούν όπως στην Αλάσκα», λέει, αναπαράγοντας φήμες που κυκλοφορούν στηη Νουούκ για ετήσιες πληρωμές 50.000 δανικών κορωνών αν η Γροιλανδία περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο.

Αυτές οι φήμες, ωστόσο, εντείνουν τον κοινωνικό διχασμό σε μια κοινωνία που για χρόνια πάλευε για μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τη Δανία.

Ρωσία, Κίνα και ο νέος Ψυχρός Πόλεμος του Αρκτικού Κύκλου

Η στρατηγική σημασία του νησιού είναι τεράστια. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο, αποτέλεσε κρίσιμο προπύργιο της Δύσης. Σήμερα, με τη Ρωσία και την Κίνα να ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική, η Γροιλανδία βρίσκεται ξανά σε μια επικίνδυνη διασταύρωση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι διηπειρωτικοί πύραυλοι από Ρωσία ή Κίνα θα περνούσαν αναγκαστικά από τον εναέριο χώρο της. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ΗΠΑ διατηρούν εκεί βάση της Space Force για έγκαιρη προειδοποίηση.

«Η Γροιλανδία είναι κρίσιμη όχι μόνο για την εθνική μας ασφάλεια, αλλά για την παγκόσμια», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο Fox News, κατηγορώντας τη Δανία ότι «δεν έχει κάνει αρκετά», σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ευρώπη και Δανία τραβούν «γραμμή στο χιόνι»

Η Ευρώπη, πάντως, στέλνει σαφές μήνυμα: τον τελευταίο λόγο πρέπει να έχουν οι ίδιοι οι Γροιλανδοί. Τον Σεπτέμβριο, η Δανία ηγήθηκε της μεγαλύτερης άσκησης του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία εδώ και δεκαετίες.

Για τους κατοίκους, όμως, η επίδειξη ισχύος ήταν περισσότερο ενόχληση παρά καθησυχασμός, με κυνηγούς να διαμαρτύρονται ότι τα ελικόπτερα τρόμαξαν τους ταράνδους στις παραδοσιακές περιοχές κυνηγιού.

Κλίμα, οικονομία και η επιθυμία για… αφάνεια

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Μαρκ Λαντενιέ από το Αρκτικό Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας, οι μεγαλύτερες ανησυχίες των Γροιλανδών παραμένουν η κλιματική αλλαγή και η οικονομία. «Οι αλλαγές στα μεταναστευτικά μοτίβα των ψαριών και οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες απειλούν άμεσα τα εισοδήματα», λέει στη Wall Street Journal.

Ο Πέτερσεν το λέει πιο απλά: «Θέλω απλώς να επιστρέψουμε στο να είμαστε άγνωστοι».

«Η φιλία έχει τελειώσει»

Η ρήξη, ωστόσο, φαίνεται βαθιά. «Όσο αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, η φιλία έχει τελειώσει», λέει ο Ακκαλούκ Λίνγκε, πρώην πολιτικός, κοιτάζοντας τον παγωμένο ωκεανό. «Τις ΗΠΑ τις βλέπουμε πλέον όπως βλέπαμε παλιά τη Σοβιετική Ένωση», λέει χαρακτηριστικά στη Wall Street Journal.

Για τη Γροιλανδία, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν αλλάζει ο κόσμος γύρω της. Είναι αν μπορεί να παραμείνει κυρίαρχη σε έναν κόσμο που τη θέλει πάση θυσία.

Πηγή: ΟΤ

World
Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ vs Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

ΗΠΑ vs Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους να μειώσουν επειγόντως την εξάρτηση από την Κίνα στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα

"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική 12.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
ΗΠΑ 12.01.26

Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ποδόσφαιρο 12.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
«Ασέβεια» 12.01.26

Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
Μπάσκετ 12.01.26

Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)

Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Relationsex 12.01.26

Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Η Άντζελα Γουάιτ, κατά πολλούς η κορυφαία πορνοστάρ του πλανήτη, μετά από 20 plus χρόνια που έχει στη βιομηχανία ενηλίκων αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό μυστικό της για να είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει.

Σύνταξη
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
Λατινική Αμερική 12.01.26

Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ο αριστερός ηγέτης συσπειρώνει τους υποστηρικτές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και απειλεί με στρατιωτική δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26 Upd: 22:06

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
«Βροχή» τα «όχι» 12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα. Παρελθόν αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο και τη θέση του στον πάγκο της βασίλισσας αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελοα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

