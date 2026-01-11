newspaper
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11 Ιανουαρίου 2026 | 13:01

Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

Είναι γνωστό, ότι οι γενιές που προηγούνται της Gen Z, την κατηγορούν για τεμπελιά, με τους ίδιους να μην αποδέχονται τον χαρακτηρισμό.

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται… λένε οι ειδικοί και είναι η τελευταία εταιρική λέξη-κλειδί που περιγράφει τη στάση της Γενιάς Z απέναντι στην εργασία.

Ο μινιμαλισμός είναι μια επιλογή τρόπου ζωής που επικεντρώνεται στα απολύτως απαραίτητα. Αυτή η απλή, τακτοποιημένη ύπαρξη δίνει προτεραιότητα στα θεμελιώδη στοιχεία – όπως οι σχέσεις, τα πάθη και η προσωπική ανάπτυξη – έναντι των υλικών αγαθών. Τώρα, κάποιοι λένε ότι η ίδια αρχή μπορεί να εφαρμοστεί και στην εργασία.

Αντί να αναζητούν φανταχτερές θέσεις εργασίας και να αναλαμβάνουν πρόσθετες ευθύνες χωρίς επιπλέον αμοιβή, ορισμένοι της Gen Z απλοποιούν την καριέρα τους και φυλάνε τα πραγματικά πάθη και τις φιλοδοξίες τους για τις ώρες εκτός ωραρίου.

Τι είναι ο «μινιμαλισμός καριέρας»;

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Αυτοί οι νέοι, που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, ασπάζονται μια σαφή φιλοσοφία: η εργασία πρέπει να χρηματοδοτεί τη ζωή σου, όχι να την καταναλώνει.

Είναι ένα απλό δόγμα. Αυτή η αναδυόμενη τάση, που ονομάζεται «μινιμαλισμός της καριέρας», υπερβαίνει την εταιρική λέξη-κλειδί, αντιπροσωπεύοντας μια θεμελιώδη μετατόπιση που αμφισβητεί αυτό που νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για τη φιλοδοξία, την επιτυχία και τον ορισμό της «επιτυχίας» στη σημερινή οικονομία.

Τα στατιστικά στοιχεία είναι εντυπωσιακά: το 68% των εργαζομένων της Γενιάς Ζ ισχυρίζονται ότι δεν θα επιδίωκαν διευθυντικές θέσεις εκτός αν τους αποδίδονταν υψηλότεροι μισθοί ή καλύτερος τίτλος.

Αυτό δεν είναι τεμπελιά – είναι μια καλά μελετημένη στρατηγική. Η Γενιά Ζ παρακολούθησε τους Millennials να θυσιάζουν τα χρόνια τους τους για την εταιρική κουλτούρα, μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουν οικονομική αβεβαιότητα, στεγαστικές κρίσεις και πρωτοφανή επίπεδα άγχους.

Η Gen Z λέει με τόλμη «Όχι ευχαριστώ» σε αυτό το παραδοσιακό σχέδιο.

Τι λένε οι ειδικοί

Η Janel Abrahami, στρατηγικός σύμβουλος καριέρας της Glassdoor, το θέτει τέλεια.

«Η Gen Z είναι πιο πρόθυμη να υιοθετήσει μια ευέλικτη νοοτροπία από τις παλαιότερες γενιές», λέει. «Ενώ οι προηγούμενες γενιές συχνά έδιναν προτεραιότητα στην άνοδο της εταιρικής κλίμακας, η Gen Z αναζητά το αντίστοιχο της καριέρας: μια βιώσιμη διαδρομή όπου μπορεί να αξιοποιήσει οποιαδήποτε ευκαιρία ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της αυτή τη στιγμή» συμπληρώνει.

«Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μείωση μισθού για περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αποδοχή χαμηλότερου τίτλου για έναν πιο δημιουργικό ρόλο ή μετάβαση σε έναν κλάδο που θεωρεί πιο σταθερό – καθώς το 70% της Γενιάς Z αμφισβητεί την ασφάλεια της εργασίας του την ώρα που η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται στον χώρο εργασίας, πολλοί κινούνται προληπτικά προς τομείς όπως τα εξειδικευμένα επαγγέλματα, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση».

Η Γενιά Ζ ξαναγράφει τους κανόνες της επαγγελματικής επιτυχίας — και η προσέγγισή τους μπορεί να μας σώσει όλους από την επαγγελματική εξουθένωση

Αυτή η νοοτροπία του «νούφαρου» αντιπροσωπεύει μια βαθιά μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά βλέπει την επαγγελματική ανάπτυξη. Αντί για γραμμική πρόοδο μέσα σε μία μόνο εταιρεία, η Γενιά Ζ βλέπει την καριέρα της ως μια σειρά στρατηγικών κινήσεων που δίνουν προτεραιότητα στην προσωπική ολοκλήρωση, την οικονομική σταθερότητα και -το πιο σημαντικό- τον χρόνο για τα πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία για αυτήν.

Παράλληλη εργασία

Παρά το παρατσούκλι «μινιμαλισμός καριέρας», το 57% των εργαζομένων της Gen Z έχουν τουλάχιστον μία παράλληλη απασχόληση —περισσότερη από οποιαδήποτε άλλη γενιά πριν από αυτούς. Έχει να κάνει με τα χρήματα; Όχι ακριβώς. Για τη Γενιά Ζ, οι παράλληλες δραστηριότητες είναι το σημείο όπου ευδοκιμεί η φιλοδοξία τους.

Σχεδόν οι μισοί (49%) των ατόμων που εργάζονται παράλληλα με άλλους εργαζόμενους της Γενιάς Ζ λένε ότι το κύριο κίνητρό τους είναι να είναι τα αφεντικά του εαυτού τους, ενώ το 42% καθοδηγείται από την επιθυμία να κυνηγήσει τα πάθη του.

Αυτοί οι αριθμοί αφηγούνται μια ιστορία για μια γενιά που αρνείται να περιμένει ευκαιρίες. Όταν το ωράριο 9 έως 5 δεν τους προσφέρει δημιουργική ικανοποίηση ή ουσιαστικό αντίκτυπο, το δημιουργούν μόνοι τους.

Η Gen Z εργάζεται πιο έξυπνα, όχι πιο σκληρά: Το 73% των εργαζομένων της Gen Z επιθυμούν μόνιμες ευέλικτες εναλλακτικές λύσεις εργασίας και δεν ζητούν απλώς – είναι απαιτητικοί. Οι εταιρείες που δεν προσαρμόζονται χάνουν ταλέντα γρήγορα. Έρευνες δείχνουν ότι το 72% των εργαζομένων της Gen Z έχουν σκεφτεί να εγκαταλείψουν μια εργασία λόγω άκαμπτων πολιτικών.

Εν τω μεταξύ, οι οργανισμοί που προσφέρουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας βλέπουν 78% υψηλότερα ποσοστά διατήρησης μεταξύ των εργαζομένων της Gen Z. Όταν οι εταιρείες ακούν τις προτιμήσεις των εργαζομένων τους, όλοι κερδίζουν.

Η ενσυναίσθηση είναι το κλειδί

Kαθώς η Gen Z αναλαμβάνει διευθυντικούς ρόλους —αποτελούν πάνω από το 10% των διευθυντών το 2025— αυτή η γενιά φέρνει στο προσκήνιο μια διαφορετική φιλοσοφία ηγεσίας.

Πέρασαν οι εποχές που φώναζαν εντολές, ασκούσαν φόβο και έφερναν τους άμεσους υφισταμένους τους ο ένας εναντίον του άλλου: Οι ηγέτες της Gen Z δίνουν προτεραιότητα στη συναισθηματική νοημοσύνη , τη συνεργασία και την αυθεντική σύνδεση με τις ομάδες τους .

Οι διευθυντές της Gen Z επικεντρώνονται στα εξής:

  • Διαφανής, ειλικρινής επικοινωνία έναντι εταιρικών συνομιλιών
  • Συνεχείς βρόχοι ανατροφοδότησης αντί για ετήσιες αξιολογήσεις απόδοσης
  • Συνεργατική λήψη αποφάσεων που περιλαμβάνει τη συμμετοχή της ομάδας
  • Η υποστήριξη ψυχικής υγείας ως θεμελιώδης ευθύνη της διοίκησης

Το 77% της Gen Z  λαμβάνουν υπόψη τις οργανωσιακές αξίες κατά την επιλογή εργοδότη και, καθώς αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους, διασφαλίζουν ότι αυτές οι αξίες εφαρμόζονται και όχι απλώς δημοσιεύονται σε ιστότοπους εταιρειών.

Τι μπορεί να μάθει κάθε γενιά από τον μινιμαλισμό της καριέρας

Η προσέγγιση της Γενιάς Ζ στην εργασία δεν είναι ριζοσπαστική. Είναι ορθολογική. Αφού παρακολούθησαν τις προηγούμενες γενιές να θυσιάζουν την υγεία, τις σχέσεις και την προσωπική τους ολοκλήρωση για την εταιρική επιτυχία, κάτι που συχνά αποδεικνυόταν φευγαλέο, η Gen Z επέλεξε ένα διαφορετικό μονοπάτι.

Αυτά τα μαθήματα είναι πολύτιμα για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας:

Τα όρια δημιουργούν βιωσιμότητα. Η επιμονή της Gen Z στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι ένα ψήγμα σοφίας. Θέτοντας σαφή όρια, αποφεύγουν την επαγγελματική εξουθένωση που μαστίζει τις παλαιότερες γενιές και δημιουργούν χώρο για μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα.

Η διαφοροποίηση μειώνει τον κίνδυνο. Ενώ οι προηγούμενες γενιές αναζητούσαν ασφάλεια σε έναν μόνο εργοδότη, η Gen Z πιστεύει ότι η σωστή ασφάλεια προέρχεται από πολλαπλές ροές εισοδήματος και μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Οι παράλληλες δραστηριότητές τους είναι ασφαλιστήρια συμβόλαια που δημιουργούν χρήματα έναντι των ταχέως μεταβαλλόμενων βιομηχανιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εργασία που βασίζεται σε αξίες αυξάνει την αφοσίωση. Όταν η εργασία ευθυγραμμίζεται με τις προσωπικές αξίες, η αφοσίωση και η απόδοση αυξάνονται φυσικά. Η ζήτηση της Γενιάς Z για ουσιαστική εργασία ωφελεί τους πάντες, αναγκάζοντας τις εταιρείες να διευκρινίσουν τον σκοπό και τον αντίκτυπό τους.

Η ευελιξία ενισχύει την παραγωγικότητα. Τα δεδομένα είναι ακριβή: οι ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις οδηγούν σε υψηλότερη διατήρηση του προσωπικού, καλύτερη απόδοση και αυξημένη ικανοποίηση από την εργασία σε όλες τις γενιές.

«Η προσέγγισή τους δεν αφορά την τεμπελιά»

Για την Abrahami, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Gen Z στον χώρο εργασίας μοιάζει με μια ανάσα καθαρού αέρα και ενθαρρύνει τους διευθυντές να γνωρίσουν τους άμεσους υφισταμένους της Gen Z.

«Οι συνήθειές της θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν το εργατικό μας δυναμικό, επομένως είναι σημαντικό οι εργοδότες να αφιερώσουν χρόνο για να τους κατανοήσουν πραγματικά», σημειώνει η Abrahami.

«Η προσέγγισή τους δεν αφορά την τεμπελιά. Αντίθετα, είναι μια νέα αναπαράσταση του πώς ορίζουν την επιτυχία. Θέλουν βιώσιμες σταδιοδρομίες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους τους, είτε αυτό σημαίνει ότι δίνουν προτεραιότητα σε μια δουλειά που αποτρέπει την επαγγελματική εξουθένωση είτε σε μια που παρέχει ασφάλεια από τις απολύσεις. Οι παλαιότερες γενιές έχουν πολλά να μάθουν από τη Gen Z και είναι πιθανό να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτές τις αξίες να γίνονται ευρύτερα αποδεκτές» καταλήγει η Abrahami.

