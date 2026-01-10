Ξυλοδαρμός οπαδού της Γαλατάσαραϊ από οπαδούς της Φενέρμπαχτσε! (vid)

Δεν έλειψαν τα επεισόδια από τον τελικό του Super Cup Τουρκίας στο «Atatürk Olympic Stadium», ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Φενέρμπαχτσε το Σάββατο (10/1).

Συγκεκριμένα αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα οπαδοί και των δύο μεγάλων ομάδων της Τουρκίας κυκλοφορούσαν στους δρόμους με διακριτικά και το…. κακό δεν ήθελε και πολύ να συμβεί. Άλλωστε το μίσος ανάμεσα στους οπαδούς τους είναι γνωστό.

Συγκεκριμένα οπαδοί της Φενέρμπαχτσε εντόπισαν έναν μεμονωμένο οπαδό της Γαλατά σε κάποιον κεντρικό δρόμο της Κωνσταντινούπολης και του επιτέθηκαν! Οπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο τουλάχιστον οκτώ με 10 οπαδοί της Φενέρ του επιτίθενται και τον γρθονθοκοπούν για μερικά λεπτά. ενώ κάποιοι περαστικοί προσπαθούν να τους πουν να σταματήσουν.

Οπως γράφτηκε σε ΜΜΕ της Τουρκίας αρχικά οι οπαδοί της Φενέρ έσπασαν το αυτοκίνητό του άτυχου φίλου της Γαλατά και στη συνέχεια επιτέθηκαν και στον ίδιο.

Τουλάχιστον δεν θρηνήσαμε θύματα, ενώ για την ιστορία η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 2-0 και κατέκτησε το τουρκικό Σούπερ Καπ.

Δείτε παρακάτω βίντεο από το επεισόδιο