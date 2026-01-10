sports betsson
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Ρεσιτάλ… άμυνας από τον Αντετοκούνμπο: Η τάπα και το κλέψιμο στον Λεμπρόν που έδωσαν τη νίκη στους Μπακς (vid)
Ρεσιτάλ… άμυνας από τον Αντετοκούνμπο: Η τάπα και το κλέψιμο στον Λεμπρόν που έδωσαν τη νίκη στους Μπακς (vid)

Δείτε τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης Λέικερς-Μπακς και το ρεσιτάλ άμυνας του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στον Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς πέτυχαν έφυγαν με σπουδαία νίκη από το Λος Άντζελες, απέναντι στους Λέικερς (105-101), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι καθοριστικός στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς, με δύο άμυνες για… σεμινάριο απέναντι στον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Greek Freak με 40 δευτερόλεπτα στο ρολόι και το σκορ στο 101-101, σταμάτησε τον «Βασιλιά» με τάπα, σε προσπάθειά του να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του και στην εξέλιξη της φάσης, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ κέρδισε το έκτο φάουλ του Λούκα Ντόντσιτς σε σουτ τριών πόντων.

Ο γκαρντ των Μπακς είχε 2/3 βολές, έκανε το ματς 103-101 υπέρ των Ελαφιών και ο Λεμπρόν κατέβασε την μπάλα για την τελευταία επίθεση με 16 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Αντετοκούνμπο είχε αναλάβει το μαρκάρισμά του και με 6 δέκατα πριν ηχήσει η κόρνα για τη λήξη του ματς του έκανε ένα μαεστρικό κλέψιμο, στέλνοντας τη μπάλα στα χέρια του Πόρτερ τζ. «τελειώνοντας» ουσιαστικά το ματς και δίνοντας τη νίκη στους Μπακς.

Δείτε τα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς και τις δύο άμυνες του Αντετοκούνμπο στον Λεμπρόν

YouTube thumbnail

Τι έκανε ο Αντετοκούνμπο στο ματς

Εκτός από τις καθοριστικές άμυνες στο τέλος, ο Greek Freak σε ακόμη ένα ματς «κουβάλησε» τα Ελάφια και επιθετικά, τελειώνοντας το ματς με 21 πόντους, με 9/11 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, σε κάτι παραπάνω από 30 λεπτά (30:48), ανεβάζοντας έτσι την ομάδα του στο 17-21 (9-9 εντός και 8-12 εκτός έδρας) και έτσι οι Μπακς έχουν πλέον 5 νίκες στα τελευταία 7 ματς.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το 2026 άρχισε με τζίρους και σενάρια για την αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το 2026 άρχισε με τζίρους και σενάρια για την αναβάθμιση

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να δίνει μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το Μαρόκο νίκησε εύκολα με 2-0 τον Καμερούν και πέρασε στους «4» του Κόπα Άφρικα, όπου θα περιμένει τον νικητή του Αλγερία – Νιγηρία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)

Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.

Σύνταξη
Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν και πάλι «μέσα» σε ένα από τα γκολ του Μαρόκου καθώς με εξαιρετική ασίστ με κεφαλιά έδωσε την ευκαιρία στον Μπραχίμ Ντιάζ να κάνει το 1-0 επί του Καμερούν.

Σύνταξη
LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 09.01.26

LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Πιερία: «Το είχε πάρει πολύ βαριά» – Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του
Λόγω ευλογιάς 10.01.26

«Το είχε πάρει πολύ βαριά» - Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς - Τον εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
Εργασιακά δικαιώματα 10.01.26

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς

Θα δούμε πράγματι στις αρχές του 2026 περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών, όπως υπόσχεται η Ν. Κεραμέως; Σωματεία που έχουν προσφύγει στον ΟΜΕΔ μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυψέλη: Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου
Στην Κυψέλη 10.01.26

Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου - «Τώρα επικοινωνεί» λέει ο πατέρας της

Ο στύλος με τον σταυρό του φαρμακείου και άλλη μία διαφημιστική πινακίδα στη συμβολή Πατησίων και Χανίων στην Κυψέλη αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο κορίτσι, που μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο ΚΑΤ

Σύνταξη
Fly Over: Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη – Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός
Fly Over 10.01.26

Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη - Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός

Λίγο πριν τις 08:00 ξεκίνησαν οι εργασίες και μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα άρχισαν να γκρεμίσουν τμήμα της γέφυρας Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ

Σύνταξη
Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο
Υπό το ΥΠΕΝ 10.01.26

Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο

Η ολική αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα, μεταφέρεται εκ νέου την ευθύνη από τους δήμους στο κεντρικό κράτος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Άλεξ Καρπ: Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;
Άλεξ Καρπ 10.01.26

Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;

Η εταιρεία του έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το απόλυτο εργαλείο κρατικής παρακολούθησης, και ο Καρπ έχει πρόσφατα ξεκινήσει ένα επίφοβο πολιτικό και φιλοσοφικό ταξίδι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ξεχάστε τον Ζορό που ξέρατε – Ο μασκοφόρος εκδικητής του 2026 είναι Γάλλος και αντικαπιταλιστής
Culture Live 10.01.26

Ξεχάστε τον Ζορό που ξέρατε – Ο μασκοφόρος εκδικητής του 2026 είναι Γάλλος και αντικαπιταλιστής

Ο Ζορό επιστρέφει το 2026 όχι ως ρομαντικός εκδικητής, αλλά ως ώριμος και πολιτικοποιημένος ήρωας. Στη νέα γαλλική σειρά του AMC+, ο μασκοφόρος θρύλος γίνεται όχημα αντικαπιταλιστικής κριτικής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς – «Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματική ζωή»
«Έξαλλοι» 10.01.26

Γιατί οι Παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς

Δύσκολα ένας βουλευτής των Εργατικών θα πιει ένα ποτήρι μπύρα σε μια παραδοσιακή βρετανική παμπ, τη στιγμή που χιλιάδες ιδιοκτήτες θεωρούν ότι το κόμμα του Κιρ Στάρμερ τους φέρνει κοντά στο λουκέτο.

Σύνταξη
«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
Προσκύνημα 10.01.26

«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027

Το δωμάτιο του έφηβου Ντέιβιντ Μπόουι, εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοδοξία του να γίνει φαινόμενο, θα είναι ένας χώρος έμπνευσης για τους νέους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο
Εύθραυστο προπύργιο 10.01.26

Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο

Οι ηγέτες της Ευρώπης, παραλυμένοι από το φόβο μπροστά στις απειλές ενός εκτός ελέγχου Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνουν τα λάθη της δεκαετίας του 1930 και επιταχύνουν την ίδια τους την καταστροφή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

