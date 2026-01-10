Ρεσιτάλ… άμυνας από τον Αντετοκούνμπο: Η τάπα και το κλέψιμο στον Λεμπρόν που έδωσαν τη νίκη στους Μπακς (vid)
Δείτε τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης Λέικερς-Μπακς και το ρεσιτάλ άμυνας του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στον Λεμπρόν Τζέιμς.
Οι Μιλγουόκι Μπακς πέτυχαν έφυγαν με σπουδαία νίκη από το Λος Άντζελες, απέναντι στους Λέικερς (105-101), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι καθοριστικός στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς, με δύο άμυνες για… σεμινάριο απέναντι στον Λεμπρόν Τζέιμς.
Ο Greek Freak με 40 δευτερόλεπτα στο ρολόι και το σκορ στο 101-101, σταμάτησε τον «Βασιλιά» με τάπα, σε προσπάθειά του να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του και στην εξέλιξη της φάσης, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ κέρδισε το έκτο φάουλ του Λούκα Ντόντσιτς σε σουτ τριών πόντων.
Ο γκαρντ των Μπακς είχε 2/3 βολές, έκανε το ματς 103-101 υπέρ των Ελαφιών και ο Λεμπρόν κατέβασε την μπάλα για την τελευταία επίθεση με 16 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Αντετοκούνμπο είχε αναλάβει το μαρκάρισμά του και με 6 δέκατα πριν ηχήσει η κόρνα για τη λήξη του ματς του έκανε ένα μαεστρικό κλέψιμο, στέλνοντας τη μπάλα στα χέρια του Πόρτερ τζ. «τελειώνοντας» ουσιαστικά το ματς και δίνοντας τη νίκη στους Μπακς.
Δείτε τα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς και τις δύο άμυνες του Αντετοκούνμπο στον Λεμπρόν
Τι έκανε ο Αντετοκούνμπο στο ματς
Εκτός από τις καθοριστικές άμυνες στο τέλος, ο Greek Freak σε ακόμη ένα ματς «κουβάλησε» τα Ελάφια και επιθετικά, τελειώνοντας το ματς με 21 πόντους, με 9/11 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, σε κάτι παραπάνω από 30 λεπτά (30:48), ανεβάζοντας έτσι την ομάδα του στο 17-21 (9-9 εντός και 8-12 εκτός έδρας) και έτσι οι Μπακς έχουν πλέον 5 νίκες στα τελευταία 7 ματς.
