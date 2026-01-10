Έργα τέχνης στο χορτάρι

Η δοκιμασία στο Περιστέρι έκρυβε πολλές παγίδες για τον Ολυμπιακό, ειδικά από την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν κόντρα στον Ατρόμητο με πολλές και σημαντικές απουσίες.

Και το γεγονός ότι οι πρωταθλητές πήραν τη νίκη χωρίς να παίξουν Ελ Κααμπί, Ποντένσε, Πιρόλα, Ροντινέι ενώ και ο Μουζακίτης έμεινε εκτός βασικής εντεκάδας μπαίνοντας αλλαγή στο 85’, καθώς είχε χάσει προπονήσεις λόγω ίωσης.

Υπ’ αυτές λοιπόν τις συνθήκες αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία η επικράτηση των πειραιωτών στην έδρα του Ατρόμητου, καθώς ο Ολυμπιακός έδειξε με αυτή τη νίκη πως μπήκε στο 2026 αποφασισμένος να δώσει το 100% για την επίτευξη του στόχου του, την κατάκτηση δηλαδή του πρωταθλήματος.

Και το έκαναν με υπογραφή Ταρέμι οι πρωταθλητές, καθώς ο Ιρανός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Κι εδώ βεβαίως πρέπει να επισημανθεί ότι με την ασίστ και το γκολ που είχε ο διεθνής επιθετικός, δικαίωσε απόλυτα τον προπονητή του, ο οποίος τον έβαλε στην βασική εντεκάδα και στο σημερινό ματς.

Ο Ταρέμι ήταν απολαυστικός τόσο στην ασίστ που έδωσε στον Ζέλσον Μαρτίνς στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών όσο και στην φάση του 2-0, όταν ο διεθνής στράικερ σκόραρε με εξαιρετικό τρόπο μετά την πάσα του Τσικίνιο.

Κι έχει εδώ ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε ότι στις φάσεις των δύο γκολ του Ολυμπιακού, ο Ταρέμι φανέρωσε όλες τις πτυχές του ταλέντου που διαθέτει, τόσο σε ότι αφορά την δημιουργία όσο και την εκτέλεση.

Ο Μέντι είδε με μεγάλη ικανοποίηση τον Ιρανό στράικερ να ξεδιπλώνει τις αρετές του στο γήπεδο του Ατρομήτου και είναι προφανές ότι ο πολύπειρος επιθετικός της ομάδας του λιμανιού, είχε τα «κλειδιά» για να «ξεκλειδώσει» ο Ολυμπιακός το ματς και να φύγει από το Περιστέρι με μια άνετη νίκη.

Ο Ταρέμι έκανε την διαφορά και οι παίκτες του Ατρομήτου δεν κατάφεραν να βρουν τρόπο αντιμετώπισης του διεθνούς άσου και πρέπει να σημειωθεί πως φάνηκε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα ότι ο Ιρανός ήταν σε καλή βραδιά.

Το αξιοσημείωτο βεβαίως είναι πως ο Ταρέμι έκανε τα δύσκολα να φαίνονται… εύκολα στις φάσεις και των δύο γκολ των πειραιωτών κι αυτό είναι καθιστά μοναδική την ικανότητα του Ιρανού να πασάρει αλλά και να σκοράρει με… χίλιους τρόπους.

Είναι τόσο σημαντικό για έναν προπονητή να ξέρει ότι ο σέντερ φορ του μπορεί να σκεφτεί και να πασάρει σαν 10άρι και ο Ταρέμι έχει την ποιότητα να το κάνει με ξεχωριστό τρόπο. Έχει βοηθήσει σημαντικά τους «ερυθρόλευκους» και όσοι έλεγαν από τις πρώτες κιόλας προπονήσεις του Ιρανού στο Ρέντη, ότι είναι στράικερ που θα βγάλει πολλές ασίστ, δικαιώνονται με πανηγυρικό τρόπο.

Η νίκη στο Περιστέρι ήταν μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό, ειδικά από την στιγμή που οι πρωταθλητές αγωνίστηκαν με πολλές και σημαντικές απουσίες και τώρα οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον αγώνα Κυπέλλου Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Τετάρτης στο Καραϊσκάκη.