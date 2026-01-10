Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2: Στην τετράδα του Κόπα Άφρικα ο Σαλάχ και η παρέα του
Η Αίγυπτος νίκησε 3-2 την πρωταθλήτρια του 2023 Ακτή Ελεφαντοστού και πέρασε στην ημιτελική φάση του Κόπα Άφρικα όπου θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη.
Θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έκλεισε η Αίγυπτος! Η παρέα του Μοχάμεντ Σαλάχ επικράτησε με 3-2 της Ακτής Ελεφαντοστού -που ήταν η νικήτρια της διοργάνωσης το 2023- και την Τετάρτη (14/1, 19:00) θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Μαρόκο – Νιγηρία (14/1 22:00) ο άλλος ημιτελικός.
Ασίστ και γκολ για τον σπουδαίο Σαλάχ
Με γκολ από τα… αποδυτήρια μπήκε στο ματς η Αίγυπτος καθώς μόλις στο 4′ άνοιξε το σκορ με υπέροχη προσπάθεια του Μαρμούς. Στο 32′ ο Ράμπια με κεφαλιά από κόρνερ του Σαλάχ έκανε το 2-0, αλλά στο 40′ ο Φατούχ μετά από κόρνερ μείωσε άθελά του σε 2-1 για την Ακτή που ξαναμπήκε στο παιχνίδι.
Η Αίγυπτος μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος, με τον Σαλάχ να κάνει το 3-1 από κοντά ύστερα από ωραίο γύρισμα του Ασχούρ και στο 73′ μετά από νέο κόρνερ ο Ντουέ μείωσε σε 3-2. Η Ακτή προσπάθησε στο τέλος να φτάσει στην ισοφάριση, είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά η Αίγυπτος άντεξε και την έστειλε σπίτι της.
