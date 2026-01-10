Ανδρουλάκης σε αγρότες: Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα. Όχι νέα κοροϊδία

Με αγρότες στη Σιάτιστα Κοζάνης συζήτησε το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη τόσο για το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα, όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν ξεσηκωθεί γιατί για πάρα πολλά χρόνια η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο πορεύτηκε χωρίς σχέδιο ανάπτυξης και στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αλλά παράλληλα είχαμε τη σκιά βαρύτατων σκανδάλων που οδήγησαν στο ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία εμπιστοσύνη σε μία κυβέρνηση, που απαξίωσε συστηματικά όλους αυτούς τους ανθρώπους, που αγωνίζονται να αναγεννήσουν την ελληνική περιφέρεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και υπογράμμισε ότι «διάλογος πρέπει να γίνει, αλλά διάλογος με ειλικρίνεια. Διάλογος που να φέρει αποτελέσματα και όχι μια νέα κοροϊδία».

«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, οι λύσεις και η περιφερειακή ανάπτυξη»

«Εμείς προτείνουμε στο αγροτικό πετρέλαιο να υπάρχει αφορολόγητο στην αντλία, το προτείνουμε εδώ και τρία χρόνια και το είχε αρνηθεί επανειλημμένα η Νέα Δημοκρατία. Τώρα λέει ότι θα το κάνει», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και προσέθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει «για το αγροτικό ρεύμα 7 λεπτά την κιλοβατώρα για 5 χρόνια, 5 ευρώ το πάγιο και 120 δόσεις για να ρυθμίσουν τα πολύ μεγάλα χρέη τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «η συζήτηση που θα ανοίξει πρέπει να είναι συζήτηση με αποτέλεσμα, και αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους, αλλά και παράλληλα να υπάρξει προοπτική για όλη την ελληνική περιφέρεια που, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, έχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα».

Σημείωσε, μάλιστα, πως αυτό εικονοποιείται και στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Από 16.000 που είχαν δηλώσει συμμετοχή πριν από μερικά χρόνια, τώρα το πρόγραμμα δεν καλύφθηκε. Δήλωσαν μόλις 6.000».

«Αν τώρα δεν δοθούν λύσεις χαμηλού κόστους παραγωγής, έργων υποδομής, προοπτική για την ελληνική περιφέρεια δεν υπάρχει», υπογράμμισε, καταλήγοντας ότι «προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι οι λύσεις και η περιφερειακή ανάπτυξη».