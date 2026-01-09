ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Προαναγγελία ενός προσχηματικού διαλόγου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία εμφανίζεται παντελώς αναξιόπιστη και προσβλητική απέναντι στους αγρότες, συνιστά η σημερινή υπερψήφιση στο Συμβούλιο των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER II) της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, την οποία καταψήφισαν Γαλλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ιρλανδία και Αυστρία, ενώ το Βέλγιο απείχε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η Κουμουνδούρου σημειώνει πως «αποδεικνύεται για άλλη μία φορά, πόσο μακριά βρίσκονται οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα και βέβαια τις ανάγκες των πολιτών της».

Υπογραμμίζει, άλλωστε, ότι «πρόκειται για μια πολιτική επιλογή που θυσιάζει το περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα και τη διατροφική ασφάλεια στον βωμό των εμπορικών συμφερόντων και των πολυεθνικών. Μια πολιτική επιλογή που ενισχύει ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στην αποψίλωση δασών, στη μαζική εντατική παραγωγή και στην εκμετάλλευση εργαζομένων, ενώ υπονομεύει κάθε σοβαρή δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».

«Πρόθυμος και βολικός εταίρος, κόντρα στα συμφέροντα των αγροτών, ο Μητσοτάκης»

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει, μάλιστα, πως αυτά συμβαίνουν «την ίδια στιγμή, που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδεικνύουν προκλητική υποκρισία: από τη μία επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες και υψηλό κόστος στους Ευρωπαίους παραγωγούς και από την άλλη ‘ανοίγουν διάπλατα την πόρτα’ σε προϊόντα, που παράγονται με χαμηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά στάνταρ».

«Και σε όλα αυτά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο ‘πρόθυμος και βολικός εταίρος’, κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, που σήμερα αγωνίζονται στα ‘μπλόκα’ της επιβίωσης και της αξιοπρέπειάς τους, με ένα από τα αιτήματα αυτών των ‘μπλόκων’, την κάθετη αντίδραση κα διαφωνία στην συμφωνία ΕΕ-Μercosur», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν, να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο κ. Μητσοτάκης, στην συνάντησή του, την Τρίτη, με εκπροσώπους των ‘μπλόκων’ και πώς θα δικαιολογήσει την υπερψήφιση της συγκεκριμένης συμφωνίας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», υπογραμμίζει, «δεν τρέφει αυταπάτες και ψευδαισθήσεις για τις προθέσεις και τις διαθέσεις του Επιτελικού Κράτους των Αρίστων, συνολικά, απέναντι στον δίκαιο αγώνα και στα εύλογα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων» και προσθέτει πως «θα συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό τους και να διεκδικεί, με τις προτάσεις του και τις θέσεις του για τον πρωτογενή τομέα, ένα διαφορετικό μέλλον για τους Έλληνες παραγωγούς, απέναντι στην πιο αντιαγροτική κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, που εξαθλιώνει τους παραγωγούς μας και ερημώνει την ύπαιθρό μας», σχολιάζοντας πως «όλα τα άλλα είναι απλά επικοινωνία…».