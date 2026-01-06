Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στις εορταστικές εκδηλώσεις των Θεοφανείων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης παρέστη στη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία συλλειτούργησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος, καθώς και στον καθαγιασμό των υδάτων στον Κεράτιο Κόλπο.

Ο υπουργός είχε επίσης συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Συζήτησαν θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό της διασποράς και το διαχρονικό ρόλο του Πατριαρχείου στη συνοχή της Ορθοδοξίας Ο κ. Πιερρακάκης μετέφερε τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης για διαρκή στήριξη του έργου του Πατριαρχείου.

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού. Η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του, στηρίζοντας τον οικουμενικό του χαρακτήρα και την αποστολή του σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από περισσότερο διάλογο, ειρήνη και συνοχή». Ευχήθηκε, τέλος, «χρόνια πολλά σε όλες και όλους, με υγεία, δύναμη και περισσότερο φως στις ζωές μας».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη:

<br />

Υπενθυμίζεται ότι στις εκδηλώσεις βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως «εδώ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως εύχομαι σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, τα Θεοφάνεια

Όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, «ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον λόγο του ανέφερε ότι στην πίστη μας ο αδύναμος είναι ισχυρός. Εύχομαι το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη προοπτική για όλους τους Έλληνες. Και πάλι χρόνια πολλά».