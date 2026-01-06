Ο κίνδυνος «τεχνητής» πληθωριστικής έκρηξης λόγω της τεράστιας επενδυτικής φρενίτιδας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο υποτιμημένους κινδύνους για τις αγορές το 2026, σύμφωνα με κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές.

Καθώς τα χρηματιστήρια σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά, τροφοδοτούμενα από τον ενθουσιασμό για την AI και τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, αυξάνεται ο φόβος ότι ο συνδυασμός κρατικών δημοσιονομικών πακέτων και «υπερθέρμανσης» των επενδύσεων σε data centers θα μπορούσε να ξαναφουντώσει τις πληθωριστικές πιέσεις, επισημαίνει το Reuters.

Αγορές σε ευφορία, πληθωρισμός σε… αναμονή

Οι αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν διψήφια κέρδη το 2025, με επτά τεχνολογικούς κολοσσούς να συνεισφέρουν περίπου το μισό των συνολικών κερδών της αγοράς, ενώ αντίστοιχο ράλι σημειώθηκε σε ευρωπαϊκές και ασιατικές μετοχές. Την ίδια στιγμή, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού –αν και παραμένει πάνω από τον στόχο 2% της Fed– και οι προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων ενίσχυσαν και τις αγορές ομολόγων, χαρίζοντας στους επενδυτές αμερικανικών κρατικών ομολόγων την καλύτερη χρονιά της τελευταίας πενταετίας.

«Χρειάζεται μία καρφίτσα για να σκάσει η φούσκα»

Για το 2026, αναμένεται ότι τα κύματα κρατικών μέτρων στήριξης σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία, σε συνδυασμό με την επενδυτική έκρηξη στην AI, θα δώσουν νέα ώθηση στην παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτό όμως, επισημαίνει το Reuters, είναι ακριβώς που κρατά σε επιφυλακή τους διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι φοβούνται εκ νέου επιτάχυνση του πληθωρισμού και απότομο τέλος στον κύκλο μειώσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

«Καρφίτσα» στην τεχνολογική φούσκα

«Χρειάζεται μία καρφίτσα για να σκάσει η φούσκα και πιθανότατα θα έρθει μέσω της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής», προειδοποιεί ο Τρέβορ Γκρίθαμ, επικεφαλής του τμήματος πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη Royal London Asset Management. Παρότι παραμένει τοποθετημένος σε μεγάλες τεχνολογικές μετοχές, δεν θα εκπλαγεί, όπως λέει, αν δει τον πληθωρισμό να «φουντώνει» ξανά παγκοσμίως έως το τέλος του 2026.

Πιο «σφιχτό» χρήμα θα σήμαινε λιγότερη όρεξη για κερδοσκοπικές τοποθετήσεις στην τεχνολογία, υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης για έργα AI, αλλά και πιέσεις σε κερδοφορία και αποτιμήσεις των μεγάλων ομίλων του κλάδου. Ήδη οι επενδυτές έχουν δει ενδείξεις ανησυχίας: η μετοχή της Oracle βυθίστηκε μετά την αποκάλυψη εκτίναξης των επενδυτικών δαπανών, ενώ η Broadcom προειδοποίησε ότι τα υψηλά περιθώρια κέρδους της θα συμπιεστούν.

Υπερ-επενδύσεις σε data centers, τροφοδοτούν κόστη

Η κούρσα τρισεκατομμυρίων των hyperscalers –Microsoft, Meta, Alphabet– για την κατασκευή νέων, ενεργοβόρων data centers δημιουργεί ένα επιπλέον, καθαρά πληθωριστικό σοκ, προειδοποιούν αναλυτές. Η τεράστια ζήτηση για ενέργεια και προηγμένα μικροτσιπ όχι μόνο ανεβάζει άμεσα το κόστος των επενδύσεων, αλλά τροφοδοτεί και γενικότερη άνοδο τιμών σε αυτούς τους κρίσιμους κλάδους.

«Αυτό που δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε τα βράδια είναι ότι ο κίνδυνος πληθωρισμού έχει επανεμφανιστεί»

«Τα κόστη πηγαίνουν προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω στις προβλέψεις μας, λόγω της αύξησης τόσο στις τιμές των μικροτσίπ όσο και στην ενέργεια», σημειώνει ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Άντριου Σιτς, ο οποίος εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα παραμείνει πάνω από τον στόχο 2% της Fed τουλάχιστον έως το τέλος του 2027, εν μέρει εξαιτίας των επενδύσεων στην AI. Παράλληλα, ο Φάμπιο Μπάσι της J.P. Morgan υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της αμερικανικής αγοράς εργασίας, οι δημοσιονομικές ενισχύσεις και οι ήδη πραγματοποιηθείσες μειώσεις επιτοκίων αρκούν από μόνες τους για να κρατήσουν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο, ανεξάρτητα από την πορεία των τιμών στα μικροτσίπ.

Ο πληθωρισμός κρατά του επενδυτές «ξάγρυπνους»

«Αυτό που δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε τα βράδια είναι ότι ο κίνδυνος πληθωρισμού έχει επανεμφανιστεί», δηλώνει ο Τζούλιους Μπεντικάς, επικεφαλής οικονομολόγος Ευρώπης και δυναμικής κατανομής ενεργητικού στη Mercer, που διαχειρίζεται 683 δισ. δολάρια και συμβουλεύει θεσμικούς επενδυτές με συνολικά 16,2 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση. Αν και δεν «ποντάρει» ακόμη σε διόρθωση των μετοχών, σταδιακά μειώνει την έκθεση σε ομόλογα που θα μπορούσαν να δεχθούν ισχυρούς κλυδωνισμούς σε περίπτωση αιφνίδιας πληθωριστικής έκπληξης.

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και ο Κέβιν Θοζέ της Carmignac, ο οποίος θεωρεί ότι ο κίνδυνος πληθωρισμού παραμένει «ιδιαίτερα υποτιμημένος» όσο η αναπτυξιακή φάση της οικονομίας επιταχύνεται. Για την προστασία των χαρτοφυλακίων επιλέγει ενίσχυση σε κρατικά ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι, όσο αυξάνεται ο κίνδυνος νέου κύκλου αυξήσεων επιτοκίων, τόσο θα περιορίζονται οι πολλαπλασιαστές κερδών που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές για τις μεγάλες μετοχές AI.

Κίνδυνος έκρηξης κόστους στην AI

Αναλυτές της Deutsche Bank προβλέπουν ότι οι επενδύσεις σε data centers για AI μπορεί να φτάσουν έως και τα 4 τρισ. δολάρια μέχρι το 2030, προειδοποιώντας ότι η ταχεία ανάπτυξη των έργων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές «στενώσεις» προσφοράς σε μικροτσίπ και ηλεκτρική ενέργεια, εκτινάσσοντας ακόμη περισσότερο τα κόστη. Ήδη εταιρείες όπως η HP προειδοποιούν ότι η αύξηση του κόστους μνημών λόγω της ανόδου της ζήτησης από τα data centers θα πιέσει τιμές και περιθώρια κέρδους προς τα τέλη του 2026.

Ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος στην Asia Group και πρώην στέλεχος της Meta, εκτιμά ότι ο συνδυασμός πληθωρισμού στο κόστος μικροτσίπ και καταναλωτικών τιμών θα οδηγήσει σε αναθεώρηση της διάθεσης των επενδυτών για το… κυνήγι της AI. «Η άνοδος στο κόστος μνημών θα συμπιέσει τις αποδόσεις των επενδυτών και, όταν αυτό συμβεί, η ροή χρήματος προς τον κλάδο θα αρχίσει να μειώνεται», προειδοποιεί, αποτυπώνοντας τον φόβο ότι η πιο προηγμένη τεχνολογία της εποχής μπορεί τελικά να γίνει ένας από τους βασικούς μοχλούς της επόμενης πληθωριστικής έξαρσης.

Πηγή: ΟΤ.gr