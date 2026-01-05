sports betsson
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05 Ιανουαρίου 2026 | 09:06

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μπορεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό να έχει γίνει εδώ και κάμποσες μέρες, όμως στην Ισπανία γίνονται ακόμη αναφορές τόσο για την εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όσο και για τις δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα και προκάλεσαν αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, η ισπανική και έγκυρη «AS», στάθηκε στις δηλώσεις του Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο αθηναϊκό ντέρμπι της EuroLeague, τονίζοντας ότι ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να προσωποποιήσει την ευθύνη του αποτελέσματος.

Ο Αταμάν και τα «καρφιά» για τον Χουάντσο

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, ο Αταμάν έστρεψε δημόσια τα βέλη του κυρίως προς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και τον Ντίνο Μήτογλου, συγκρίνοντας τη δική τους παρουσία με εκείνη του Σάσα Βεζένκοφ.

Η AS υπογραμμίζει ότι ο Βεζένκοβ αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα του αγώνα, κυριαρχώντας στο τέταρτο δεκάλεπτο μαζί με τον Μιλουτίνοφ, σε αντίθεση με τους πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι δεν κατάφεραν να επηρεάσουν το παιχνίδι.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στις αιχμές του Αταμάν προς τη διαιτησία, με ειρωνικά σχόλια για τις αποφάσεις και τη διαχείριση του αγώνα.

Headlines:
Πετρέλαιο
Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Ποντοπόρος
Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών
Euroleague 03.01.26

Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την γραμμή των ψηλών, η Παρτιζάν προσπαθεί να τον κρατήσει και ο Αμερικανός έκανε μια αινιγματική δημόσια τοποθέτηση...

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)
Μπάσκετ 02.01.26

Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)

Ο Εργκιν Αταμάν στάθηκε στην πολύ καλή απόδοση του Βεζένκοφ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, ενώ παραδέχθηκε ότι κάποιοι παίκτες του φοβούνται μετά από τόσες σερί ήττες.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
Get Right 05.01.26

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο
Πολιτική 05.01.26

Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο

Κέντρο Επιχειρήσεων δημιουργεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας - «Θα δώσουμε στους άνδρες και στις γυναίκες του Λιμενικού πιο ισχυρά, τελευταίας τεχνολογίας μέσα» λέει στο «Β» ο Βασίλης Κικίλιας - Η «κοινή πλατφόρμα» με Ενοπλες Δυνάμεις και Frontex

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο στη Βενεζουέλα το βράδυ του Σαββάτου, μετά την απαγωγή του κ. Μαδούρο, από τον αμερικανικό στρατό

Σύνταξη
