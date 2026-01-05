Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ο τραυματίας
Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη - Έρευνες για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού
Ένας άντρας που περπατούσε στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά.
Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 18:30 προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις Αρχές.
Σε κρίσιμη κατάσταση
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μηχανή ταχείας επέμβασης και κινητή μονάδα το ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας διασωληνώθηκε επί τόπου και παρελήφθη για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.
