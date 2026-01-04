Stoiximan GBL: Δοκιμασία στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Άρη για τον Ολυμπιακό
Τρία ματς περιλαμβάνει το «μενού» της Κυριακής που ολοκληρώνει την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το σημαντικότερο να διεξάγεται στο Αλεξάνδρειο όπου ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός.
- Ανεβαίνει ο υδράργυρος, επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι - Πού θα βρέξει
- «Κιτ βιασμού»: Ο ρόλος του Playboy στη «γέννηση» ενός εγκληματολογικού εργαλείου
- Επιχειρηματίας ετών… 15 - Πώς ο Χάρισον Νοτ βγάζει πάνω από 117.000 ευρώ τον χρόνο από το δωμάτιό του
- Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη τα ξημερώματα της Κυριακής
Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η δράση θα ξεκινήσει στις 13:00, όταν ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στη Θεσσαλονίκη και στο Αλεξάνδρειο, απέναντι στον Άρη Betsson.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της Euroleague, ενώ στο πρωτάθλημα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει κάνει το απόλυτο 11/11 έως τώρα στη σεζόν. Εκτός αγώνα παραμένουν για τους Πειραιώτες οι τραυματίες Γουόρντ, ΜακΚίσικ, μαζί με τους σταθερά απόντες Φαλ και Έβανς.
Από την άλλη, ο Άρης βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-6. Έρχεται από την εντός έδρας βαριά ήττα του κόντρα στην Τσεντεβίτα Ολίμπια για το EuroCup, ενώ είχε προηγηθεί η εκτός έδρας ήττα του με 82-76 από την ΑΕΚ. O Μίλιτσιτς καλείται να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες των Μποχωρίδη και Χάρελ.
Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, υποδέχεται την Καρδίτσα στο ΟΑΚΑ στο τελευταίο χρονικά ματς που είναι προγραμματισμένο για τις 16.00, με τους «πράσινους» να έχουν ρεκόρ 10-1 στη Stoiximan GBL, έχοντας χάσει από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στο ματς της 2ης αγωνιστικής.
Από την άλλη, η Καρδίτσα βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-7, ενώ για την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 72-68 στην έδρα της από τον ΠΑΟΚ.
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο 3/1
Μύκονος Betsson-ΠΑΟΚ 101-94
Προμηθέας-ΑΕΚ 86-94
Ηρακλής-Περιστέρι Betsson 73-59
Κυριακή 4/1
Άρης Betsson-Ολυμπιακός 13:00
Κολοσσός Ρόδου-Μαρούσι 13:00
Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα 16:00
Ρεπό: Πανιώνιος
Η επόμενη αγωνιστική (14η):
Σάββατο 10/1
Άρης Betsson-Ηρακλής 15:30
Πανιώνιος-Κολοσσός Ρόδου 18:15
Κυριακή 11/1
ΑΕΚ-Μύκονος Betsson 13:00
Καρδίτσα-Ολυμπιακός 13:00
Μαρούσι-Προμηθέας 16:00
Παναθηναϊκός–Περιστέρι Betsson 16:00
Ρεπό: ΠΑΟΚ
- Stoiximan GBL: Δοκιμασία στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Άρη για τον Ολυμπιακό
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/1): Δράση με ντέρμπι σε Αγγλία, Ιταλία και «αιώνιους» στην Stoiximan GBL
- Volley League: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στην πρώτη «μάχη» της νέας χρονιάς
- Με τρομερό Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν το σερί των Χιτ (vids)
- Μουζακίτης: «Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις τη χρονιά» (pic)
- Η Σαμπαλένκα θέλει ρεβάνς από τον Κύργιο (vid)
- Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»
- Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις