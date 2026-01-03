Κόμο – Ουντινέζε 1-0: Παραμένει σε τροχιά Champions League η ομάδα-θαύμα του Φάμπρεγας
Η καταπληκτική φέτος Κόμο νίκησε 1-0 την Ουντινέζε και συνεχίζει να... βλέπει τα αστέρια του Champions League, βρισκόμενη στο -3 από την τέταρτη Ρόμα.
Με νίκη ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026 η Κόμο, αφού η ομάδα του Τάσου Δουβίκα επικράτησε με 1-0 επί της Ουντινέζε για τη 18η αγωνιστική της Serie A.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαιρετική φέτος ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας παραμένει αήττητη εντός έδρας τη φετινή σεζόν και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, στο -3 από τη Ρόμα και την τέταρτη θέση που οδηγεί στη League Phase του επόμενου Champions League. Από την άλλη, η Ουντινέζε είναι στην ενδέκατη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος.
Οι συνθέσεις:
ΚΟΜΟ: Μπουτέζ, Φαν ντερ Μπρεμπτ (90’Σμόλτσιτς), Ραμόν, Κεμπφ, Μορένο (79’Βάγε), Περόνε, Κασκερέ (69’Πας), Βοϊβόντα (90’Πος), Ντε Κούνια, Ροντρίγκες (79’Κιούν), Δουβίκας.
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: Παντέλι, Καμπασέλε (75’Σολέ), Κρίστενσεν, Μπερτόλα, Τζανόλι (80’Ίκερ Μπράβο), Πιοτρόφσκι (75’Εζίμπουε), Κάλστρομ, Εκέλενκαμπ, Καμαρά (46’Μίλερ), Ντέιβις, Τζανιόλο.
Η βαθμολογία
