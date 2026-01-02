Στα χέρια του… Αταμάν ο Μαλακάι Φλιν που ενδιέφερε τον Ολυμπιακό

Μεγάλη κίνηση από την Εθνική Τουρκίας, καθώς αναμένεται να κάνει νατουραλιζέ τον Αμερικανό γκαρντ, Μαλάκαι Φλιν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Φλιν, που προσφάτως απασχόλησε μεταγραφικά και τον Ολυμπιακό, διανύει μία εξαιρετική χρονιά στην Μπαχτσεσεχίρ και έτσι η τουρκική ομοσπονδία θέλει να εκμεταλλευτεί την περίπτωσή του, με τον παίκτη να λαμβάνει άμεσα τουρκικό διαβατήριο.

Το δημοσίευμα για τον Φλιν

Nur topu gibi bir devşirmemiz daha oluyor. Larkin ile Wilbekin’in sakatlık durumları, Biberovic’in tamamen yerli statüsüne geçip Türk olarak oynama umudu, A Milli Basketbol Takımımız için yeni bir hamle yapılmasının önünü açtı. https://t.co/kJq7daacNA — Ümit Avcı / Basketbol (@UMTAVC) January 1, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φλιν μετράει την τρέχουσα σεζόν σε 12 παιχνίδια μέσο όρο 17,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Πολύ καλή είναι η παρουσία του και στο Eurocup, εκεί όπου έχει πετύχει σε ισάριθμα παιχνίδια 18,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ.