Νίκησε και ο Τσιτσιπάς, 2-0 η Ελλάδα στο United Cup
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 σετ τον Σιντάρο Μοτσιζούκι και Εθνική ομάδα διπλασίασε τις νίκες της επί της Ιαπωνίας στο United Cup.
- Σημάδια ηλικίας και άρνηση: πώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει τη κατάσταση της υγεία του
- Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του - Στο νοσοκομείο ο 14χρονος
- Πώς τα μονοπώλια έγιναν ένας απ’ τους μεγαλύτερους κινδύνους του 2025
- Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος
Άνετη επικράτηση του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι και η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του United Cup.
O Έλληνας τενίστας νίκησε 2-0 σετ (6-3, 6-4) και έτσι προσέφερε στην Team Hellas τη δεύτερη νίκη της απέναντι στην ομάδα της Ιαπωνίας στο United Cup βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Στο πρώτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε τα δύο πρώτα games, όμως στη συνέχεια του σετ ανέβασε επίπεδο και ρυθμό στο παιχνίδι του και κατάφερε να κάνει το 1-0 επικρατώντας με 6-3. Στο δεύτερο σετ ξεκίνησε δυναμικά, όμως είδε τον Ιάπωνα τενίστα να επιστρέφει μειώνοντας σε 4-3, όμως ο Τσιτσιπάς πήρε τα άλλα δύο games που χρειαζόταν και έκλεισε το σετ στο 6-4 πανηγυρίζοντας τη νίκη.
Πλέον Τσιτσιπάς και Σάκκαρη θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο μικτό διπλό απέναντι σε Οσάκα, Μοτσιζούκι.
- Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup
- Νίκησε και ο Τσιτσιπάς, 2-0 η Ελλάδα στο United Cup
- Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα (2-0)
- Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον τελικό του Betsson Super Cup
- Euroleague για το ντέρμπι «αιωνίων»: «80 χρόνια ιστορίας, 80 χρόνια πάθους» (vid)
- Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχήθηκε καλή χρονιά σε… όλες τις γλώσσες ξεκινώντας με ελληνικά (vid)
- Πρώτη χειμερινή μεταγραφή για τον Βόλο: Ανακοίνωσε τον Ατζιάκουα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις