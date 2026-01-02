Νίκησε και ο Τσιτσιπάς, 2-0 η Ελλάδα στο United Cup

Άνετη επικράτηση του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι και η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του United Cup.

O Έλληνας τενίστας νίκησε 2-0 σετ (6-3, 6-4) και έτσι προσέφερε στην Team Hellas τη δεύτερη νίκη της απέναντι στην ομάδα της Ιαπωνίας στο United Cup βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στο πρώτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε τα δύο πρώτα games, όμως στη συνέχεια του σετ ανέβασε επίπεδο και ρυθμό στο παιχνίδι του και κατάφερε να κάνει το 1-0 επικρατώντας με 6-3. Στο δεύτερο σετ ξεκίνησε δυναμικά, όμως είδε τον Ιάπωνα τενίστα να επιστρέφει μειώνοντας σε 4-3, όμως ο Τσιτσιπάς πήρε τα άλλα δύο games που χρειαζόταν και έκλεισε το σετ στο 6-4 πανηγυρίζοντας τη νίκη.

Πλέον Τσιτσιπάς και Σάκκαρη θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο μικτό διπλό απέναντι σε Οσάκα, Μοτσιζούκι.