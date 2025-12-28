newspaper
«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Τα στατιστικά της «απόβασης» στο… «ελληνικό καλάθι»
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Δεκεμβρίου 2025 | 11:00

«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Τα στατιστικά της «απόβασης» στο… «ελληνικό καλάθι»

Το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, οι συνήθειες και οι αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός ΕΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι απώλειες για την ελληνική οικονομία.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Φθηνά προϊόντα από την Κίνα κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά οδηγώντας στα «κάγκελα» τον κλάδο του λιανεμπορίου που ζητά άμεσα παρεμβάσεις. Η διείσδυση των ασιατικών κολοσσών (κυρίως των Temu, Shein και AliExpress) στην Ελλάδα (και όχι μόνο) έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η οικονομία του… scroll στη νέα εποχή.

 Τα δέματα αξίας έως 150 ευρώ από κινεζικές πλατφόρμες εξαιρούνται από τελωνειακούς δασμούς γεγονός που τους δίνει προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού

Οι κινεζικές πλατφόρμες έχουν κατορθώσει να έχουν πολύ χαμηλές τιμές προϊόντων αυξάνοντας το μερίδιο τους στην αγορά της Ευρώπης. Ενδεικτικά, το 2024, η ΕΕ δέχτηκε περίπου 4,5 δισ. μικροδέματα, με το 91% να προέρχεται από Κίνα.

Είναι πολλά τα λεφτά…

Στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και ΓΓ της ΕΣΕΕ, Θεόδωρο Καπράλο, η οικονομική η ζημιά προσδιορίζεται «σε πάνω από 600.000.000 τζίρο τον χρόνο» κάτι που μοιραία οδηγεί σε «περίπου 200.000.000 απώλεια εσόδων στην ελληνική οικονομία και πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας».

Η κρισιμότητα της κατάστασης αναδείχθηκε μέσα από τα αποκαλυπτικά συμπεράσματα της μελέτης της ΕΣΕΕ για τις ασιατικές πλατφόρμες.

  • Ο εκτιμώμενος τζίρος που έκαναν το 2024 στην Ελλάδα είναι 529 – 627 εκ. ευρώ.
  • Κατέλαβαν 17,63% – 20,9% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Η συνολική δημοσιονομική απώλεια για το ελληνικό κράτος (φόροι, δασμοί, ασφαλιστικές εισφορές, απώλεια επενδύσεων και θέσεων εργασίας) εκτιμάται στα 188,1 – 204, 3 εκ. ευρώ, δηλαδή 3 φορές τα έσοδα της τεκμαρτής φορολόγησης λιανεμπορικών επιχειρήσεων ή το 100% του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα.
  • Επιτυγχάνουν κάθε χρόνο εκθετική αύξηση της διείσδυσής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκμεταλλευόμενες τα κενά και τις στρεβλώσεις στο κανονιστικό πλαίσιο της ίδιας της Ε.Ε.

SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα

Φθηνό, γρήγορο… ασταμάτητο

Μια νέα έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει για πρώτη φορά, το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, τις συνήθειες και τις αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποίησε η NielsenIQ για λογαριασμό του ΣΕΛΠΕ προκύπτει εξαιρετικά υψηλή διείσδυση των ασιατικών πλατφορμών στην ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα:

  • Το 94% των συμμετεχόντων πραγματοποίησε online αγορές το τελευταίο 12μηνο.
  • Από αυτούς, το 85% έχει αγοράσει από τουλάχιστον μία πλατφόρμα με έδρα σε χώρα εκτός ΕΕ.
  • Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί συνολικά σε περίπου 8 στους 10 Έλληνες καταναλωτές.
  • Οι πιο αναγνωρίσιμες πλατφόρμες είναι το Temu και το Shein.
  • Περίπου 3 στους 10 χρήστες κάθε πλατφόρμας πραγματοποιούν αγορές τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Το «ελληνικό καλάθι»

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες από τις online πλατφόρμες εκτός ΕΕ αγοράζουν ρούχα ένδυσης, είδη σπιτιού και μικροαντικείμενα, ηλεκτρονικά και gadgets. Την ίδια ώρα, η χαμηλή τιμή αποτελεί το κυρίαρχο κίνητρο για online αγορές, με μεγάλη διαφορά από κάθε άλλο κριτήριο.

Η μέση ετήσια δαπάνη που κατευθύνεται στα marketplaces χωρών εκτός ΕΕ ανέρχεται σε 244 ευρώ και αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής online δαπάνης αυτών των χρηστών.

Η ίδια έρευνα έδειξε ότι 4 στους 10 χρήστες δηλώνουν υψηλή ικανοποίηση από τις αγορές τους. Η εμπιστοσύνη παραμένει μέτρια, με έντονη επιφυλακτικότητα. Οι μη χρήστες δηλώνουν πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη συνολικά.

Έξι στους 10 καταναλωτές θεωρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας «πολύ σημαντικά». Επτά στους 10 χρήστες των matketplaces με έδρα χώρες εκτός ΕΕ, γνωρίζουν ότι αυτά ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά standards. Παρά αυτή τη γνώση, η χαμηλή τιμή εξακολουθεί να υπερισχύει ως κίνητρο αγοράς.

Σε περίπτωση αύξησης τιμών λόγω δασμών, σχεδόν 40% των χρηστών δηλώνει ότι θα σταματούσε τις αγορές από αυτές τις πλατφόρμες. Αντίστοιχα, περίπου 1 στους 3 καταναλωτές εμφανίζεται θετικός στην εφαρμογή ειδικού τέλους ανά παραγγελία, κυρίως όσοι ήδη δεν αγοράζουν από αυτές τις πλατφόρμες.

Από τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν σωστά ότι Temu και Shein προέρχονται από την Ασία. Η αναγνώριση είναι χαμηλότερη για Trendyol και Aliexpress. Η χώρα προέλευσης επηρεάζει λίγο τους αγοραστές, αλλά πολύ τους μη αγοραστές.

Περίπου 1 στους 2 χρήστες αναζητά πληροφορίες για τις πλατφόρμες πριν αγοράσει. Οι μη αγοραστές αναζητούν σημαντικά περισσότερες πληροφορίες.

Βασικές πηγές είναι: Google, reviews, websites των sellers, online communities.

Κραυγή αγωνίας

Η ελληνική αγορά, σύμφωνα με την έρευνα, παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση των πλατφορμών με έδρα χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως λόγω της πολιτικής χαμηλών τιμών και της έντονης παρουσίας στα social media. Παρά τη μεγάλη χρήση, οι καταναλωτές διατηρούν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια συναλλαγών και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για τη βιωσιμότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ πιθανές ρυθμιστικές παρεμβάσεις φαίνεται να μπορούν να μεταβάλουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Ο Κώστας Γεράρδος, πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ δήλωσε: «Τα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν με ποσοτικούς όρους αυτό που στο λιανεμπόριο βιώνουμε ήδη ως δομική στρέβλωση: τη διαμόρφωση ενός παράλληλου εμπορίου, όπου η χαμηλή τιμή επιτυγχάνεται μέσω απουσίας κανόνων. Οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις λιανικής λειτουργούν σε περιβάλλον υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αυστηρών ελέγχων και πλήρους συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος των marketplaces χωρών με έδρα εκτός ΕΕ, δραστηριοποιείται ουσιαστικά εκτός αυτού του πλαισίου, χωρίς ισοδύναμες υποχρεώσεις και χωρίς αντίστοιχη ευθύνη για τα προϊόντα που διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά».

Και συμπληρώνει: «Η έρευνα δείχνει επίσης ότι στοχευμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει περιθώριο πολιτικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητούμε ίσους κανόνες για όλους: ουσιαστικούς ελέγχους, φορολογική και τελωνειακή ισοτιμία και διασφάλιση ότι κάθε προϊόν που εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά πληροί τα ίδια πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Η προστασία του καταναλωτή και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, απαιτούν ενιαίο, συνεκτικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά

Μέτρα για να μπει ένα «φρένο»

Η σημερινή πραγματικότητα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, επιτρέπει την αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων κυρίως από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, μέσω πλατφορμών.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να επισπεύσουν «το συντομότερο δυνατόν εντός του 2026» την εισαγωγή τελωνειακών δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που φτάνουν στην ΕΕ των 27, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ, σε μια κίνηση που αναμένεται να πλήξει τους κινεζικούς διαδικτυακούς λιανοπωλητές Shein και Temu. Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει οριστεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επιβάρυνση 2 ευρώ ανά πακέτο.

Το αρχικό σχέδιο της ΕΕ ήταν να καταργηθεί η απαλλαγή από τους δασμούς για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ το 2028. Ωστόσο, τα δισεκατομμύρια δέματα που φτάνουν στην ΕΕ κυρίως από την Κίνα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τις επιχειρήσεις και έχουν ασκήσει πιέσεις στους πολιτικούς να δράσουν ταχύτερα.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

World
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Νέα φορολογική κλίμακα: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά
Πίνακας 28.12.25

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ (μισθοί πάνω από 700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω μειωμένων κρατήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αγορά εργασίας: Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου – Κυριακή όπως Δευτέρα…
«Always-On» 28.12.25

Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου - Κυριακή όπως Δευτέρα στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας η Κυριακή έχει πάψει να αποτελεί το «ιερό» οχυρό του ελεύθερου χρόνου. Μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια ακόμη ρευστή μεταβλητή στο βωμό της παραγωγικότητας και της διαρκούς διαθεσιμότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι αναγνωρίζει επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, την αποσχισθείσα επαρχία τη Σομαλίας που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία άλλη χώρα του κόσμου.

Σύνταξη
Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες
Agro-in 27.12.25

Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας βράζοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο μοίρασαν στον κόσμο

Σύνταξη
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%
Διεθνής έρευνα 27.12.25

Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%

Η περίοδος των γιορτών είναι η πιο επικίνδυνη για εργατικά ατυχήματα, σε κλάδους με αυξημένο φόρτο εργασίας - όπως το λιανεμπόριο και η εφοδιαστική αλυσίδα, διαπιστώνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης
Στο κατώφλι του 2026 28.12.25

Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κρίσης - Στον αέρα οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης των πυρηνικών όπλων

Τα πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διαδίδονται και πλέον οι Διεθνείς Συνθήκες που υποτίθεται ότι εξασφάλιζαν ένα πλαίσιο προστασίας οδηγούνται σε κατάρρευση

Σύνταξη
Κρήτη: Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε – Τη σορό του εντόπισαν πολίτες
Στην Κρήτη 28.12.25

Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε - Τη σορό του εντόπισαν πολίτες

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη - Ο 72χρονος Γερμανός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου – Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς
Στην Κρήτη 28.12.25

Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου - Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς

Η κατάσταση στα Χανιά στην Κρήτη έχει επανέλθει σε κρίσιμο επίπεδο καθώς δυσκολεύει περαιτέρω η διαχείριση του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)
NBA 28.12.25

Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)

Η επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώσει εντυπωσιακά στην τελευταία φάση του Μπουλς - Μπακς και ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί υπέρ της ομάδας του, έγινε αιτία για να ανάψουν τα αίματα...

Σύνταξη
Δημόσια πανεπιστήμια: Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές – 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών
Οι εξαιρέσεις 28.12.25

Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια - 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών

Όσοι φοιτητές δεν εκκίνησαν τη διαδικασία της «δεύτερης ευκαιρίας», θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού έτους - Ποιοι εξαιρούνται - Τι ισχύει για γονείς, εργαζομένους και αθλητές

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
