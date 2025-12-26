Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό θέμα, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με τους πράσινους να ζητούν αναβολή για το ματς με το Μαρούσι.
Ο Παναθηναϊκός μοιάζει με νοσοκομείο καθώς 8 αθλητές της ομάδας νοσούν με γρίπη Α, η οποία σέρνεται εδώ και αρκετό καιρό με πολύ κόσμο να είναι άρρωστος.
Οι πράσινοι ζήτησαν αναβολή για την προγραμματισμένη αναμέτρηση για το Σάββατο (27/12) με αντίπαλο το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL, με τους πράσινους να ανησυχούν και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός και τα δεδομένα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει κάπως τους πράσινους ενόψει και του ντέρμπι της επόμενης Παρασκευής (2/1) με τον Ολυμπιακό, καθώς η ίωση έχει χτυπήσει ήδη 8 μέλη από το αγωνιστικό τμήμα και τρία από το staff.
Κανείς δε μπορεί να γνωρίζει την εξέλιξη της νόσου αλλά και πότε θα επανέλθουν άπαντες υγιείς στο πρόγραμμα της ομάδας.
