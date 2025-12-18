Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Το χρονικό της χριστουγεννιάτικης λίστας: Πώς ανακάλυψα τον απόλυτο tech προορισμό
Το χρονικό της χριστουγεννιάτικης λίστας: Πώς ανακάλυψα τον απόλυτο tech προορισμό

Τα καλύτερα δώρα τεχνολογίας για τα φετινά Χριστούγεννα είναι Huawei.

Είμαι η Χριστίνα και κάθε φορά που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, έχω μια παράδοση: να ξεκινώ τη λίστα δώρων ακριβώς την 1η Δεκεμβρίου. Φέτος, αποφάσισα να κάνω μία αναβάθμιση στον τρόπο επιλογής των υποψήφιων δώρων, ώστε να μην είναι απλώς αντικείμενα, αλλά πύλες εισόδου σε έναν καλύτερο, πιο έξυπνο τρόπο ζωής.

Αναζητώντας τον απόλυτο προορισμό χριστουγεννιάτικων δώρων, βρήκα τον ιδανικό, που είναι η Huawei. Όχι μόνο λόγω των μοναδικών Χριστουγεννιάτικων προσφορών που ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025, αλλά επειδή η εταιρεία προσέφερε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σε γιορτινές τιμές για όλες τις ανάγκες, τις ηλικίες και τα γούστα.

Η λίστα, που έγινε τελικά μια ανθρώπινη ιστορία, αποτελείται από διάφορα και ενδιαφέροντα κεφάλαια. Θέλετε να τη μοιραστούμε;

Κεφάλαιο 1: Η χαρά της περιπέτειας και του premium δώρου

Το πρώτο όνομα στη λίστα είναι ο tech lover Στέφανος, ο σύζυγός μου, λάτρης του extreme, που συν τοις άλλοις γιορτάζει στις 27 του μήνα. Έπρεπε λοιπόν να του χαρίσω κάτι ιδιαίτερο και αντάξιο της δικής του δίψας για περιπέτεια.

Η λύση Huawei: Το Watch Ultimate 2. Αυτό το premium smartwatch δεν είναι απλώς ένα ρολόι αλλά η κορυφή της τεχνολογικής υπεροχής, με αξεπέραστη αυτονομία και αντοχή για κάθε περιπέτεια της νέας χρονιάς που έρχεται. Το ρολόι, που περιβάλλεται από σκληρή κάσα από υγρό μέταλλο με βάση το ζιρκόνιο, διαθέτει κεραμική στεφάνη νανοτεχνολογίας και ζαφειρένιο γυαλί για εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντοχή. Οι θάλασσες και τα βουνά είναι έτοιμα να κατακτηθούν. Και η χαρά του δεν θα σταματήσει εδώ. Υπάρχει επιπλέον το «κερασάκι» στην εορταστική του τούρτα: Το Watch Ultimate 2 έρχεται με ΔΩΡΟ τα κορυφαία FreeBuds 6.  Οπότε, έχω δύο δώρα σε ένα, εντάσσοντας το audio στο wearable οικοσύστημα του Στέφανου που θα ξετρελαθεί.

Αν έχετε και εσείς λάτρεις της περιπέτειας στον κύκλο σας, σας προτείνω επιπλέον τα Watch GT 6 & GT 6 Pro, όπως και τη σειρά Watch GT 5 Series, για το premium design και τα έξυπνα health features που δίνουν όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστούν: είτε κάνουν τρέξιμο, ποδήλατο, πεζοπορία, κολύμπι μέχρι και… padel, θα έχουν τον καλύτερο προπονητή στον καρπό τους!

Εννοείται, σε όλες αυτές τις σειρές η ψηφιακή υγεία γίνεται πιο προσιτή και ολοκληρωμένη για όλους, με τόσες διαφορετικές μετρήσεις που θα μείνετε πραγματικά έκπληκτοι.

Κεφάλαιο 2: Η υπόσχεση της νέας χρονιάς

Στη συνέχεια, η Μάγδα, η φίλη μου που πάντα λέει «Νέα Χρονιά, Νέοι Στόχοι», με πρώτο την άσκηση και ευεξία. Γνωρίζοντας ότι το καλύτερο δώρο είναι ένα smartwatch που φροντίζει την υγεία και δίνει το σήμα για δυναμική εκκίνηση, έχω πολλές επιλογές, εκτός των παραπάνω.

Η λύση Huawei: Για αυτό το δώρο εστίασα στα Watch Fit 4, Watch Fit 4 Pro & Watch Fit 3 ως ιδανικές ευκαιρίες αγοράς για τη φίλη μου, που θέλει να χτίσει το καθημερινό της wellbeing, με κορυφαία αυτονομία και ευελιξία. Διαβάζω για παράδειγμα ότι το Watch Fit 4 Pro είναι ιδανικό για υπαίθρια άθληση Pro-Level, με κρύσταλλο από ζαφείρι και τιτάνιο και διάρκεια μπαταρίας έως 10 ημέρες. Σχεδιασμένο για προηγμένη παρακολούθηση φυσικής κατάστασης, υποστηρίζει 100+ αθλητικές λειτουργίες με αναλύσεις απόδοσης σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας το τον απόλυτο σύντροφο για αθλητές και όσους ασχολούνται με το fitness.

Όλα αυτά τα wearables είναι το ιδανικό δώρο για όσους θέλουν να εντάξουν την τεχνολογία στην αθλητική, και όχι μόνο, καθημερινότητά τους. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι ολα τα απίθανα wearables της Huawei είναι απολύτως συμβατά με Android και iOS!

Κεφάλαιο 3: Η μαγεία της παραγωγικότητας

Ο Αντώνης, ο αδελφός μου, χρειάζεται ένα «πολυεργαλείο» για τις σπουδές του. Ένα gadget που θα του δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα και θα γίνει παράλληλα η φορητή του ψυχαγωγία.

Η λύση Huawei: Το MatePad 11.5” PaperMatte (2025) 8GB/256GB. Ανακαλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του, κόλλησα στην οθόνη του: «Χωρίς αντανακλάσεις, με απίθανη αίσθηση χαρτιού», που σημαίνει ότι με την ολοκαίνουργια τεχνολογία κυκλικής πόλωσης ανακουφίζει σημαντικά την οπτική κόπωση. Το σούπερ φορητό και ελαφρύ tablet, προσφέρει 14 ώρες συνεχόμενης παρακολούθησης, ενώ φορτίζει γρήγορα σε 30 λεπτά. Είναι το tablet που θα αλλάξει τη νέα χρονιά του Αντώνη, και η Christmas Offer το απογείωσε: ΔΩΡΟ πληκτρολόγιο. Ήταν ξεκάθαρο: η Huawei έχει την απάντηση στο τέλειο δώρο productivity.

Κεφάλαιο 4: Το δώρο μου

Και τέλος, το δώρο για τη γιορτή μου, γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τις δικές μας επιθυμίες και ανάγκες. Για αυτό αποφάσισα φέτος να κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει: να χτίσω το δικό μου Huawei ecosystem. Ένα από τα μαγικά της τεχνολογίας είναι ο τρόπος που τα προϊόντα της Huawei λειτουργούν καλύτερα όταν είναι μαζί. Η συνδεσιμότητα και η συμβατότητα μεταξύ wearables, audio και tablets επιτρέπουν την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών και εργασίας.

Και ποια καλύτερη περίοδος για να το κάνω από τα Χριστούγεννα; Ήρθε η ώρα να ανανεώσω την τεχνολογία που με περιβάλλει. Η Huawei, με τις προσφορές της, δεν προσφέρει απλώς εκπτώσεις, αλλά ιδανική ευκαιρία αγοράς για να μπει κάποιος στον κόσμο της κορυφαίας τεχνολογίας, εκμεταλλευόμενος την αξεπέραστη αυτονομία και το premium design των προϊόντων. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ποιο από όλα αυτά θα διαλέξω…

Η λίστα για την ώρα ολοκληρώθηκε και εγώ ως νέος Tech Άγιος Βασίλης έχω βρει τον προορισμό μου: το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei.

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 18.12.25

Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Από τους πέντε συλληφθέντες ένας αφέθηκε ελεύθερος - Ο 61χρονος φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν είναι πλέον δικό του από τον περασμένο Αύγουστο

Σύνταξη
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Δίκη υποκλοπών 18.12.25

«Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Προφίλ 18.12.25

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις.

Σύνταξη
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18.12.25

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται
Ελλάδα 18.12.25

Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμένο βυρσοδεψείο καθυστερώντας και αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες

Σύνταξη
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης
Ελλάδα 18.12.25

Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.

Σύνταξη
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
