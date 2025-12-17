newspaper
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17 Δεκεμβρίου 2025 | 10:49

Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Spotlight

«Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται. Παρακράτησαν το υπόλοιπο της εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν στους αγρότες τα οφειλόμενα!», αναφέρει σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας το αλαλούμ με τις πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

«Η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει , όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

«Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου», συνεχίζει και προσθέτει:

«Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο.

Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο».

Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

Προϋπολογισμός: Σχεδόν 65 δισ. ευρώ τα φοροέσοδα στο εντεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Σχεδόν 65 δισ. ευρώ τα φοροέσοδα στο εντεκάμηνο

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην επιτροπή Μυλωνάκης και Σκέρτσος – Δείτε live τη συνεδρίαση
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25 Upd: 10:51

«Δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν ενημέρωσα κανένα», λέει ο Μυλωνάκης - Live η συνεδρίαση της Εξεταστικής

Με την κατάθεση δύο προσώπων κοντά στο Μαξίμου συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιμέτωποι με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης Μυλωνάκης και Σκέρτσος

Σύνταξη
Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην

Άνοιγμα χωρίς προαπαιτούμενα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας - Σκληρή γραμμή απέναντι σε Ανδρουλάκη και Τσακαλώτο, στα «μαλακά» τον Φάμελλο.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ' το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο
in Confidential 17.12.25

Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση με τους αγρότες επιχειρεί να βρει σωσίβιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα ερωτήματα για τις κινήσεις της κας Καρυστιανού και η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Απομένει μόνο ο χρόνος να ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ' το καθεστώς τους»
Υπάρχει ελπίδα; 16.12.25

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»

Σε κατάμεστο χώρο στην παραλιακή της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και την εκτεταμένη διαφθορά και προτροπή για την ανάγκη αλλαγής και για ένα «σοκ εμπιστοσύνης». Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου
Ευρωκοινοβούλιο 16.12.25

ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου

«Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους στην Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ, αποδεικνύουν ότι τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο της ΚΑΠ», λένε οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μέτρα με καθυστέρηση για στεγαστικό – Επίθεση στην αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες
Το μαύρο-άσπρο 16.12.25

Μητσοτάκης: Μέτρα με καθυστέρηση για στεγαστικό – Επίθεση στην αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες

«Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δικαιώνει μία εξαετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κύρια προτεραιότητα 16.12.25

Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή. Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι αφορούν την αύξηση προσφοράς ακινήτων.

Σύνταξη
Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Σε μετωπική από την Πάτρα 16.12.25 Upd: 21:36

Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Πάνδημο «δεν πάει άλλο» αναζητεί διέξοδο, οξυγόνο αλλαγή. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι έχουν τελειώσει, τόνισε ο Τσίπρας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρόσθεσε με νόημα η πατρίδα ασφυκτιά, η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη, οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε, στις επόμενες εκλογές να έχει ισχυρό αντίπαλο απέναντί της, ικανό να της κερδίσει.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής – Η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής – Η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη

Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού (2026).

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ολυμπιακός: Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» και το 15-0 της Βαλένθια (vids)
Euroleague 17.12.25

Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» του Ολυμπιακού και το 15-0 της Βαλένθια (vids)

Η Βαλένθια έφυγε με το διπλό και από το ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του 7 λεπτά πριν το τέλος – Το νέο «μπλακ άουτ» και το τρίλεπτο που έφερε τούμπα το ματς για τις νυχτερίδες!

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»
Agro-in 17.12.25

Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες έχοντας στο πλευρό τους την πλειοψηφία της κοινωνίας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ αύριο το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προσέλθουν ή όχι σε διάλογο με την κυβέρνηση - Σημειώνουν πάντως πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους

Σύνταξη
Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…
Euroleague 17.12.25

Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν ξέχασε να παίζει μπάσκετ και ότι είναι στο χέρι της να γυρίσει την κατάσταση – Τι είπε για την απενεργοποίηση Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην επιτροπή Μυλωνάκης και Σκέρτσος – Δείτε live τη συνεδρίαση
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25 Upd: 10:51

«Δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν ενημέρωσα κανένα», λέει ο Μυλωνάκης - Live η συνεδρίαση της Εξεταστικής

Με την κατάθεση δύο προσώπων κοντά στο Μαξίμου συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιμέτωποι με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης Μυλωνάκης και Σκέρτσος

Σύνταξη
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων
Βία και αστάθεια 17.12.25

Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων

Η πρόεδρος στην Ονδούρα Σιόμαρα Κάστρο δηλώνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως στόχο να «καταστρέψει τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη» της κυβέρνησής της

Σύνταξη
