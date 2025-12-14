newspaper
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Μητσοτάκης: Εκβιασμοί μετά το «όχι» των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα
Πολιτική Γραμματεία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 11:09

Μητσοτάκης: Εκβιασμοί μετά το «όχι» των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα

Ο κ. Μητσοτάκης, «σερβίρει» ξανά στους αγρότες «διάλογο» με τους δικούς του όμως όρους, εκβιάζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση - Ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι η όποια λύση θα είναι «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες»

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Την αγωνία του Μαξίμου για τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών καταδεικνύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, μετά την άρνηση των αγροτών να τον συναντήσουν, καταφεύγει σε εκβιασμούς, επιχειρώντας ταυτόχρονα εκ νέου να διασπάσει το αγροτικό μέτωπο και να ξυπνήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό:

«Τα μπλόκα που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα. Και, ασφαλώς, τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια»,  υποστήριξε, ο κ. Μητσοτάκης.

«Διάλογος με τελεσίγραφα δεν γίνεται», ανέφερε δηλώνοντας έκπληκτος από το «όχι» των αγροτών: «Με έκπληξη, μάλιστα, πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα. Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία» είπε.

Ζητά ξανά για διάλογο με μειωμένες απαιτήσεις

Έσπευσε πάντως να ζητήσει ξανά από τους αγρότες να προσέλθουν σε «διάλογο» με τους δικούς του όρους,  ξεκαθαρίζοντας ωστόσο δεν θα δοθούν παραπάνω κονδύλια, επικαλούμενος τις δυνατότητες της οικονομίας  και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Από την πλευρά μου, επαναλαμβάνω ότι η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή σε όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους θέλουν να συναντηθούν είτε μαζί μου, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Κάτι που έκαναν, πρόσφατα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Παράλληλα, η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα. Έτσι, ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας. Όπως φανερό είναι και πως κανένα μέτρο έξω από τα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν θα μπορούσε να σταθεί στις Βρυξέλλες».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «αδιαπραγμάτευτη, παραμένει η θέση μου για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ. Κι αυτό, γιατί πρόκειται για τον καταλύτη που θα εκσυγχρονίσει συνολικά τον πρωτογενή τομέα στη χώρα».

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Αγροτικό κίνημα 14.12.25

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

«Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα ζητήματα των αγροτών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

H «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» στην εξεταστική, προκάλεσε την οργή μερίδας της ΚΟ της ΝΔ

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
«Πρώτα η Ελλάδα» 13.12.25

Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»

Σύνταξη
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες

Η σφοδρή δυσαρέσκεια που παραμένει κάτω από τη σιωπή των αντιδρώντων «γαλάζιων» βουλευτών στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών του Μαξίμου στους αγρότες με στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας πως ο Μύρωνας Χιλιτζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, ήταν ανενεργό μέλος. Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει με νέα ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας

«Στόχος είναι να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα στελέχη της ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη
ΠΑΣΟΚ 13.12.25

Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως η ΝΔ επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις σχέσεις του Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιον για να ανοίξουν οι πόρτες του υπουργείου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Επίσκεψη στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτηρης Κουτσούμπας, θα συναντηθεί με αγρότες της Φθιώτιδας αύριο ενώ σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της πανελλαδικής συνέλευσης για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων
Αντιδράσεις 13.12.25

«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις καλώντας σε διάλογο τους αγρότες, που αντιδρούν έντονα για τις καθυστερήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μαξίμου ότι προβαίνει σε μέτρα μόνο έπειτα από κοινωνικές εντάσεις

Σύνταξη
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
ΥΠΕΝ 13.12.25

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Στην κόψη του ξυραφιού 12.12.25

Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτές πόρτες και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

«Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών - «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά

Σταθερά και αδιαμφισβήτητα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία αλλά με «ψαλιδισμένα» ποσοστά. Απώλειες δύο ποσοστιαίων μονάδων στην πρόβλεψη αποτελέσματος. Τα μπλόκα των αγροτών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ροκανίζουν την εκλογική επιρροή του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην παραλία Bondi της Αυστραλίας: Δύο άντρες υπό κράτηση και πολλαπλά θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία
Κόσμος 14.12.25

Πυροβολισμοί στην παραλία Bondi της Αυστραλίας: Δύο άντρες υπό κράτηση και πολλαπλά θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ηράκλειο: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του
Εξαφάνιση-θρίλερ 14.12.25

Άφαντος για έβδομη ημέρα ο 33χρονος γιατρός - «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του

Κανένα σημείο ζωής δεν έχει δώσει ακόμα ο γιατρός - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» τον Αποκόρωνα αλλά και το Ηράκλειο

Σύνταξη
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
Φωτογραφίες 14.12.25

Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό επέστρεψε στον Καναδά 62 πολιτιστικά αντικείμενα με ρίζες σε κοινότητες Πρώτων Εθνών, Ινουίτ και Μετίς, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
Ελλάδα 14.12.25

Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις

«Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο» αναφέρει στο ψήφισμά της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)
Μπάσκετ 14.12.25

Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε και ήταν καθοριστικό στη νίκη των Σπερς επί των Θάντερ με 111-109, που ηττήθηκαν μόλις για δεύτερη φορά φέτος – Αντίπαλος του Σαν Αντόνιο στον τελικό του NBA Cup οι Νικς, που «καθάρισαν»τους Μάτζικ.

Σύνταξη
Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού – Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Ελλάδα 14.12.25

Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις

Η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα θα έχει δύο διακλαδώσεις. Μία προς Άνω Γλυφάδα και μία προς το κέντρο της πόλης, μέσω της περιοχής του Ελληνικού.

Σύνταξη
Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Στον Κολωνό 14.12.25

Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Άφαντος ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα
Μαρτυρίες σοκ 14.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Άφαντος παραμένει ο δράστης που εισέβαλε στο πανεπιστήμιο Brown σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλους εννιά

Σύνταξη
