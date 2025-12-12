sports betsson
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπαρτσελόνα
Euroleague 12 Δεκεμβρίου 2025 | 08:16

Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται το βράδυ της Παρασκευής από τη Μπαρτσελόνα (21:30) σε ένα δύσκολο παιχνίδι κατά το οποίο θέλει να βγει νικητής και να επιστρέψει στις νίκες στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (12/12, 21:30) στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Οι Πειραιώτες έχουν να αγωνιστούν από τις 26 Νοεμβρίου στη διοργάνωση και την ήττα με σκορ 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε ελέω κακοκαιρίας την περασμένη εβδομάδα.

Σε καλή κατάσταση η Μπαρτσελόνα

Με την… αύρα του Μόντε Μόρις, που ανακοινώθηκε προ ημερών, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει τη νίκη για να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 9-5. Από την άλλη πλευρά, οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται σε καλό «φεγγάρι», αφού μετρούν τέσσερις σερί νίκες και επτά στα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις. Σε επίπεδο Euroleague, προέρχονται από το σπουδαίο διπλό με σκορ 89-79 επί του Ερυθρού Αστέρα, αποτέλεσμα που τους ανέβασε στο 9-5.

Στα αγωνιστικά, οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη χωρίς τις γνωστές απουσίες των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, όπως και οι Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Λαπροβίτολα και τους Νούνιεθ και Σαγιόκ.

Economy
Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Economy
Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

inWellness
inTown
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πιερρακάκης: Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή του στο Eurogroup
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» σήμερα στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 12.12.25

Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το γραφείο των ευρωπαίων εισαγγελέων την εμπιστεύεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη η διοίκηση του Οργανισμού την έχει υποβιβάσει σε θέση-ψυγείο. Στο δικαστήριο εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 12.12.25

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
42 κατηγορούμενους 12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οδηγός 12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς: Πλαστά διαβατήρια, εικονικοί ιδιοκτήτες και 488 υποθέσεις μέσα σε δύο χρόνια
Ελλάδα 12.12.25

Παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς: Πλαστά διαβατήρια, εικονικοί ιδιοκτήτες και 488 υποθέσεις μέσα σε δύο χρόνια

Εκατοντάδες τα περιστατικά παράνομης διακίνησης και εμπορίας ζώων συντροφιάς στη χώρα μας, όμως επικρατεί καθεστώς ατιμωρησίας - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή
Συμπεράσματα 12.12.25

RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή

Το RAND κλήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού των ΗΠΑ να κρίνει το υπάρχον πλαίσιο και να αναπτύξει ένα επικαιροποιημένο, σχετικά με τις παθητικές άμυνες σε πολέμους δυνατών χωρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

