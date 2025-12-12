Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (12/12, 21:30) στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Οι Πειραιώτες έχουν να αγωνιστούν από τις 26 Νοεμβρίου στη διοργάνωση και την ήττα με σκορ 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε ελέω κακοκαιρίας την περασμένη εβδομάδα.

Σε καλή κατάσταση η Μπαρτσελόνα

Με την… αύρα του Μόντε Μόρις, που ανακοινώθηκε προ ημερών, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει τη νίκη για να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 9-5. Από την άλλη πλευρά, οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται σε καλό «φεγγάρι», αφού μετρούν τέσσερις σερί νίκες και επτά στα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις. Σε επίπεδο Euroleague, προέρχονται από το σπουδαίο διπλό με σκορ 89-79 επί του Ερυθρού Αστέρα, αποτέλεσμα που τους ανέβασε στο 9-5.

Στα αγωνιστικά, οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη χωρίς τις γνωστές απουσίες των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, όπως και οι Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ.