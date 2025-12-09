sports betsson
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Αυτοί σφυρίζουν τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
Δείτε ποιους διαιτητές όρισε η UEFA για τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ και Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ

Στη «μάχη» του Europa και του Conference League επιστρέφουν οι ελληνικές ομάδες, με τα ματς Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ και Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ. Μάλιστα, η UEFA ανακοίνωσε και τους διαιτητές των αγώνων για τις δύο διοργανώσεις και κατ’ επέκταση και για τα παιχνίδια των εκπροσώπων της χώρας μας.

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

Ο Πορτογάλος, πρώτης κατηγορίας, Αντόνιο Νόμπρε ορίστηκε να σφυρίξει το παιχνίδι των Πράσινων για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με βοηθούς τους Νέλσον Περέιρα και Πέδρο Μάρτινς, ενώ στο VAR θα είναι οι επίσης Πορτογάλοι, Αντρέ Ναρσίζο και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

Για το ματς του Δικεφάλου για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League η UEFA όρισε τον Ρουμάνο Oράτιου Φέσνιτς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Βαλεντίν Αβράμ και Αλεξάντρου Κερέι, τέταρτο διαιτητή τον Ράρες Βίντικαν και στο VAR τον Οβίντιου Χάτζεγκαν, ενώ ως AVAR θα είναι ο Αντριάν Κοστρέι.

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

Ο Ζερεμί Πινιάρ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική του Conference League. Βοηθοί του θα είναι οι Ορελιέν Ντρουέ και Τομά Λιτσίνσκι, με τέταρτο τον Ρούντι Μπουκέ και στο VAR τον Ματιέ Βερνίς και την Ελίσα Ντοπέ.

Ποδόσφαιρο 09.12.25

Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες

Η τουρκική δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά το μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας αποφάσεις για προφυλάκιση ακόμα και πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών.

Σύνταξη
Youth League 09.12.25

Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)

Ο Ολυμπιακός Κ19 δεν τα κατάφερε στην Αστάνα, ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αναμετρήσεων για να μάθει αν θα βρεθει στα νοκ-άουτ.

Σύνταξη
Η UEFA τιμώρησε ξανά την ΑΕΚ
Conference League 04.12.25

Η UEFA τιμώρησε ξανά την ΑΕΚ

Νέα «καμπάνα» στην ΑΕΚ από την UEFA, λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών της στο ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία - Με αναστολή η τιμωρία της, κανονικά με κόσμο στην Τουρκία η Ένωση

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 27.11.25

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
Conference League 27.11.25

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρώπη: Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων – Γιατί δεν κλείνει το χάσμα
Μειονότητα οι γυναίκες 09.12.25

Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων - Τι εμποδίζει την Ευρώπη να καλύψει το χάσμα

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι ακόμη υπαρκτό στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια, στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε κοινωνικούς θεσμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν
Κόσμος 09.12.25

Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν μια εβδομάδα επιθέσεων και βομβαρδισμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Σύνταξη
Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου
Αυτοδιοίκηση 09.12.25

Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου

Η ΚΕΔΕ διεκδικεί-όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, να γίνει πράξη η μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική-οικονομική αυτοτέλεια.

Σύνταξη
Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό
Ελλάδα 09.12.25

Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό

Σε 48χωρη απεργία από σήμερα έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με έναν 26χρονο εργάτη νεκρό

Σύνταξη
Γιάννης Λάλας: Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του
Συμβόλαια θανάτου 09.12.25

Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών - Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες στην Αράχοβα - Οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα εκτελεστών που είχαν συμμετάσχει σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Σύνταξη
Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες

Η τουρκική δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά το μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας αποφάσεις για προφυλάκιση ακόμα και πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών.

Σύνταξη
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»
Undercover 09.12.25

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποφάσισε να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολούσε πολλούς θαυμαστές του: γιατί κρύβει τόσο συχνά το πρόσωπό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
Χολαργός 09.12.25

Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)
Youth League 09.12.25

Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)

Ο Ολυμπιακός Κ19 δεν τα κατάφερε στην Αστάνα, ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αναμετρήσεων για να μάθει αν θα βρεθει στα νοκ-άουτ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» – Με αντιπρόταση απαντά το Κίεβο στις ΗΠΑ
Ουκρανία 09.12.25

Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» - Καθυστερήσεις από Κίεβο που στέλνει αντιπρόταση στο σχέδιο εκεχειρίας

Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Ουκρανία που επιχειρεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου η άρνησή της να παραχωρήσει εδάφη να μην εκληφθεί ως απόρριψη της πρότασης Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε πρώτο πλάνο οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και οι ενεργειακές κοινότητες

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της
Beef 09.12.25

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την «απάνθρωπη ατζέντα» της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόνι Μπλερ: Εκτός της λίστας Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα
Κόσμος 09.12.25

Ο Τόνι Μπλερ βγήκε από τη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Αναζητούν συμμετοχές

Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Σύνταξη
