Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.
Ο Ολυμπιακός είναι στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου το βράδυ της Τρίτης (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Οι Πειραιώτες θα προπονηθούν στο γήπεδο σήμερα (8/12, 15:00) και θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες δοκιμές από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Στην «Αστάνα Αρένα» ο Ολυμπιακός
Παράλληλα, ένας από τους συνεργάτες του Μεντιλίμπαρ δοκίμαζε και το τρόπο με τον οποίο σκάει η μπάλα στον τεχνητό χλοοτάπητα του γηπέδου.
Μάλιστα, ο Μεντιλίμπαρ έβαλε και… γκολ στον συνεργάτη του, Φρανκ Ρίκο, από την άσπρη βούλα και χειροκροτήθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
