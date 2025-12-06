Σασουόλο – Φιορεντίνα 3-1: O… κατήφορος των «βιόλα» συνεχίζεται

Χωρίς νίκη παραμένει η Φιορεντίνα στη Serie A, αφού δεν τα κατάφερε ούτε στην έδρα της Σασουόλο, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1.
Οι «βιόλα» προηγήθηκαν με πέναλτι, αλλά δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα στα χέρια τους και έτσι η Σασουόλο πήρε το «τρίποντο» με ανατροπή.
Μόλις στο 7′ ο Μαντραγκόρα άνοιξε λογαριασμό για τους «βιόλα» με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Όμως, ο Βολπάτο απάντησε λίγα λεπτά αργότερα και έκανε το 1-1 νικώντας τον Ντε Χέα. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους ο Μουχαρέμοβιτς «υπέγραψε» την ανατροπή με το 2-1 στο 45′, ενώ το τελικό 3-1 πέτυχε ο Κονέ στο 64΄με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή.
Οι συνθέσεις
Σασουόλο: Μούριτς, Ντόιγκ, Ιντζές, Μουχαρέμοβιτς, Βαλούκιεβιτς (78’ Κουλιμπαλί), Θόρστβεντ, Μάτιτς, Κονέ, Λοριεντέ (54’ Σεντίρα), Πιναμόντι (54’ Φαντέρα), Βολπάτο (78’ Πιερίνι)
Φιορεντίνα: Ντε Χέα, Ρανιέρι (62’ Πίκολι), Παρίζι (62’ Βίτι), Πάμπλο Μαρί, Κομούτσο, Ντοντό (84’ Κουαμέ), Μαντραγκόρα, Φατζιόλι (62’ Φορτίνι), Σομ (46’ Εντούρ), Γκούντμουντσον, Κεν
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:
Σάββατο 06/12
Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1
Ίντερ-Κόμο 19:00
Βερόνα-Αταλάντα 21:45
Κυριακή 07/12
Κρεμονέζε-Λέτσε 13:30
Κάλιαρι-Ρόμα 16:00
Λάτσιο-Μπολόνια 19:00
Νάπολι-Γιουβέντους 21:45
Δευτέρα 08/12
Πίζα-Πάρμα 16:00
Ουντινέζε-Τζένοα 19:00
Τορίνο-Μίλαν 21:45
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική (15η):
Παρασκευή 12/12
Λέτσε-Πίζα 21:45
Σάββατο 13/12
Τορίνο-Κρεμονέζε 16:00
Πάρμα-Λάτσιο 19:00
Αταλάντα-Κάλιαρι 21:45
Κυριακή 14/12
Μίλαν-Σασουόλο 13:30
Ουντινέζε-Νάπολι 16:00
Φιορεντίνα-Βερόνα 16:00
Τζένοα-Ίντερ 19:00
Μπολόνια-Γιουβέντους 21:45
Δευτέρα 15/12
Ρόμα-Κόμο 21:45