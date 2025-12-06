Σασουόλο – Φιορεντίνα 3-1: O… κατήφορος των «βιόλα» συνεχίζεται

Χωρίς νίκη παραμένει η Φιορεντίνα στη Serie A, αφού δεν τα κατάφερε ούτε στην έδρα της Σασουόλο, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1.

Οι «βιόλα» προηγήθηκαν με πέναλτι, αλλά δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα στα χέρια τους και έτσι η Σασουόλο πήρε το «τρίποντο» με ανατροπή.

Μόλις στο 7′ ο Μαντραγκόρα άνοιξε λογαριασμό για τους «βιόλα» με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Όμως, ο Βολπάτο απάντησε λίγα λεπτά αργότερα και έκανε το 1-1 νικώντας τον Ντε Χέα. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους ο Μουχαρέμοβιτς «υπέγραψε» την ανατροπή με το 2-1 στο 45′, ενώ το τελικό 3-1 πέτυχε ο Κονέ στο 64΄με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή.

Οι συνθέσεις

Σασουόλο: Μούριτς, Ντόιγκ, Ιντζές, Μουχαρέμοβιτς, Βαλούκιεβιτς (78’ Κουλιμπαλί), Θόρστβεντ, Μάτιτς, Κονέ, Λοριεντέ (54’ Σεντίρα), Πιναμόντι (54’ Φαντέρα), Βολπάτο (78’ Πιερίνι)

Φιορεντίνα: Ντε Χέα, Ρανιέρι (62’ Πίκολι), Παρίζι (62’ Βίτι), Πάμπλο Μαρί, Κομούτσο, Ντοντό (84’ Κουαμέ), Μαντραγκόρα, Φατζιόλι (62’ Φορτίνι), Σομ (46’ Εντούρ), Γκούντμουντσον, Κεν