Άστoν Βίλα – Άρσεναλ 2-1: Πήραν το ντέρμπι οι «χωριάτες» και… χαμός στην κορυφή της Premier League
Με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Άστον Βίλα νίκησε 2-1 την Άρσεναλ και έβαλε… φωτιά στην κορυφή της Premier League.
Η Άστον Βίλα ήταν καλύτερη και βρήκε το γκολ της νίκης στο 90+4, επικρατώντας 2-1 της Άρσεναλ με «buzzer beater» του Μπουέντια. Οι «χωριάτες» έκαναν έτσι άνω κάτω τη μάχη του τίτλου στην Premier League, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση με 30 βαθμούς και το -3 από τους «κανονιέρηδες», με την Μάντσεστερ Σίτι να έχει 28 και ένα ματς λιγότερο.
Αυτή ήταν η ένατη νίκη σε 10 ματς στην Premier League για τη Βίλα και η έβδομη συνεχόμενη σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ενώ αυτή ήταν η πρώτη ήττα της ομάδας του Αρτέτα από τον Αύγουστο και μετά.
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό της συνάντησης με γκολ του Μάτι Κας, για να ισοφαρίσει για την Άρσεναλ ο Τροσάρ στο 52′. Το ματς πήγαινε στο τέλος του ως που οι «χωριάτες» αποφάσισαν να αλλάξουν τη μοίρα της αναμέτρησης.
Στο 90+4 σε μία φάση διαρκείας ο Μπουέντια πήρε τη μπάλα από την απόκρουση του Ράγια σε δικό του σουτ και με πλασέ νίκησε τον Ισπανό γκολκίπερ για να κάνει το 2-1 και να δώσει να πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του, το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα.
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Πάου Τόρες, Μάατσεν, Ονάνα, Καμαρά, Τίλεμανς, Μαγκίν (75′ Σάντσο), Ρότζερς, Γουότκινς (66′ Μάλεν)
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γουάιτ, Τίμπερ, Χινκαπιέ, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμέντι, Έντεγκααρντ, Σάκα (79′ Μαντουέκε), Έζε (46′ Τροσάρ), Μερίνο (46′ Γκιόκερες)
Άστον Βίλα – Άρσεναλ 2-1 (36′ Κας, 90+5′ Μπουεντία / 52′ Τροσάρ)
