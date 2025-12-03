Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Ο Αλέξης Τσίπρας, στο θέατρο Παλλάς, δίνει το πρώτο του στίγμα μετά την κυκλοφορία της «Ιθάκης», το βιβλίο που αλλάζει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Το στοίχημα παραμένει η ριζική επανεκκίνηση.

Η επιστροφή στην πολιτική και το μήνυμα για το αύριο

Μια επανεκκίνηση που περνά μέσα από την αποτίμηση των πεπραγμένων της δικής του διακυβέρνησης και υπό το πρίσμα ότι στο βιβλίο του φρόντισε να τραβήξει τις δικές του διαχωριστικές γραμμές με πρόσωπα και πολιτικές της διακυβέρνησής του.

Εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό, στο θέατρο Παλλάς θα βρεθούν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και άνθρωποι που γνώρισαν από κοντά τον κ. Τσίπρα, στις κρίσιμες στιγμές της διακυβέρνησης της χώρας.