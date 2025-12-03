Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».
- «Αποζημιώσεις σε όλους πλην του Σπύρου Μαρτίκα» – Τι λέει ο αρχηγός της συμμορίας με την απάτη του καζίνο
- Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν
- Πώς θα μπείτε στο μπάνιο χωρίς να κρυώνετε – Μικρά τρικ που θα σας ζεστάνουν
- Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Ο Αλέξης Τσίπρας, στο θέατρο Παλλάς, δίνει το πρώτο του στίγμα μετά την κυκλοφορία της «Ιθάκης», το βιβλίο που αλλάζει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Το στοίχημα παραμένει η ριζική επανεκκίνηση.
Η επιστροφή στην πολιτική και το μήνυμα για το αύριο
Μια επανεκκίνηση που περνά μέσα από την αποτίμηση των πεπραγμένων της δικής του διακυβέρνησης και υπό το πρίσμα ότι στο βιβλίο του φρόντισε να τραβήξει τις δικές του διαχωριστικές γραμμές με πρόσωπα και πολιτικές της διακυβέρνησής του.
Εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό, στο θέατρο Παλλάς θα βρεθούν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και άνθρωποι που γνώρισαν από κοντά τον κ. Τσίπρα, στις κρίσιμες στιγμές της διακυβέρνησης της χώρας.
- ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Έκανε το καθήκον της η Ένωση και… περιμένει για την 4άδα
- HOTΕΛ ΕΛVIRA: Σχέδια και παρεξηγήσεις
- LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
- «Το Ελληνιστικό Λυκόφως: Η άγνωστη Ιστορία»: Παρουσιάζεται το βιβλίο του Μάνου Κουμεντάκη
- ΚΕΦΙΜ: Το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων είναι 15% χαμηλότερο από το 2009
- Σε συναγερμό ο δήμος Αθηναίων: Σε 24ωρη επιφυλακή λόγω κακοκαιρίας
- Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός 3-1: Θρυλική νίκη και πρόκριση στον τελικό του League Cup
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Μπενίτεθ για το παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις