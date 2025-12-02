Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε στη Σύρο η «ερυθρόλευκη» αποστολή (pics)
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στης Σύρο, υποδέχθηκαν την ερυθρόλευκη αποστολή κατά την άφιξή της στο νησί ενόψει του παιχνιδιού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (3/12, 13:30, COSMOTE SPORT 1HD) την Ελλάς Σύρου εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδoς Betsson.
Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» προσγειώθηκε στην Σύρο και δεκάδες οπαδοί των Πειραιωτών βρέθηκαν στο αεροδρόμιο, προκειμένου να υποδεχθούν και να αποθεώσουν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του.
Δείτε φωτογραφίες από την αποθεωτική αποδοχή στη Σύρο
Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του για το παιχνίδι όπου έχει 22 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Ο Βάσκος τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Παναγιώτη Ρέτσου, που τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ενώ εκτός έμειναν και οι Κωνσταντής Τζολάκης, Χρήστος Μουζακίτης και Ντανιέλ Ποντένσε.
Από την άλλη, στη Σύρο θα ταξιδέψει ο Μέχντι Ταρέμι, που ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, αλλά και ο Ρούμπεν Βέζο.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μάρτινς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Καμπελά, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
