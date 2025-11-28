newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Στη Νίκαια της Βιθυνίας Πάπας Λέων και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Live η συνάντηση
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 13:58

Στη Νίκαια της Βιθυνίας Πάπας Λέων και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Live η συνάντηση

Στις 14:30 συναντήθηκαν ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια της Βιθυνίας

Σύνταξη
Upd:28.11.2025, 14:47
Spotlight

Ο Πάπας Λέων βρίσκεται στην Τουρκία και πρόκειται να ξεκινήσει τις συναντήσεις του με χριστιανούς ηγέτες από όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Πάπας αναμένεται να προτρέψει την ενότητα μεταξύ των θρησκευτικών δογμάτων που είναι διαιρεμένα εδώ και αιώνες, κατά τη διάρκεια του πρώτου του ταξιδιού στο εξωτερικό ως ηγέτης της παγκόσμιας Καθολικής Εκκλησίας.

Στην Τουρκία ο Πάπας

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας δίνουν το παρών με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο σε μια γιορτή για την 1700ή επέτειο ενός ιστορικού πρώιμου εκκλησιαστικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στη σύγχρονη Τουρκία, στη Νίκαια της Βιθυνίας. Το συμβούλιο αυτό συνέταξε το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από τους περισσότερους από τους 2,6 δισεκατομμύρια χριστιανούς του κόσμου.

Η τελετή της Παρασκευής είναι το κεντρικό κίνητρο για την τετραήμερη επίσκεψη του Λέοντα στην κυρίως μουσουλμανική Τουρκία, όπου παρακολουθείται στενά καθώς εκφωνεί τις πρώτες του ομιλίες στο εξωτερικό και αλληλεπιδρά για πρώτη φορά με ανθρώπους εκτός της κατά κύριο λόγο καθολικής Ιταλίας, όπως τονίζει δημοσίευμα του Reuters.

REUTERS/Kemal Aslan

Ο Λέων, σχετικά άγνωστος στη διεθνή σκηνή πριν γίνει Πάπας τον Μάιο, έφτασε στην Τουρκία την Πέμπτη. Στην πρώτη του ομιλία στο εξωτερικό, εξέφρασε τη λύπη του για τον ασυνήθιστο αριθμό αιματηρών συγκρούσεων που βιώνει ο πλανήτης.

Σε εκδήλωση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πάπας προειδοποίησε ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος «διεξάγεται τμηματικά», θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον της ανθρωπότητας.

Οι συναντήσεις

Ο Λέων θα ταξιδέψει την Παρασκευή στην Ιζνίκ, 140 χλμ. νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, που κάποτε ονομαζόταν Νίκαια, όπου οι πρώτοι εκκλησιαστικοί ηγέτες διατύπωσαν το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας, το οποίο καθορίζει τις βασικές πεποιθήσεις των περισσότερων χριστιανών σήμερα.

Θα τον συνοδεύσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καθώς και άλλοι χριστιανοί ηγέτες από χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Συρία και το Ισραήλ.

Οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί Χριστιανοί χωρίστηκαν με το Σχίσμα Ανατολής-Δύσης του 1054, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γενικά επιδιώξει να οικοδομήσουν στενότερους δεσμούς.

Ενώ η Τουρκία έχει σήμερα περίπου 33.000 Καθολικούς σε έναν πληθυσμό περίπου 85 εκατομμυρίων, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Βατικανού, κάποτε ήταν μια ακμάζουσα χώρα για τον Χριστιανισμό, πατρίδα σημαντικών πρώιμων αγίων όπως οι απόστολοι Φίλιππος, Παύλος και Ιωάννης.

REUTERS/Yara Nardi

Ο Πάπας συναντήθηκε με τη μικρή καθολική κοινότητα της Τουρκίας την Παρασκευή το πρωί. Εν μέσω φωνών «Viva il papa» (Ζήτω ο Πάπας) στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη, προέτρεψε τους καθολικούς να μην επιδιώκουν πολιτική επιρροή.

Είπε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στην παροχή βοήθειας στους μετανάστες στην Τουρκία, όπου ζουν σχεδόν 4 εκατομμύρια ξένοι, εκ των οποίων περίπου 2,4 εκατομμύρια είναι Σύροι, μαζί με μετανάστες από το Αφγανιστάν, το Ιράν και το Ιράκ.

Ο Λέων έχει θέσει τη φροντίδα των μεταναστών ως βασική προτεραιότητα της εξάμηνης παποσύνης του, επικρίνοντας συχνά τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

To πρόγραμμα

Ο Πάπας έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του εξαήμερου ταξιδιού του στο εξωτερικό.

Στην Τουρκία, θα επισκεφθεί επίσης το Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης το Σάββατο, στην πρώτη του επίσκεψη ως Πάπας σε μουσουλμανικό χώρο λατρείας, και θα τελέσει καθολική λειτουργία στο Volkswagen Arena της πόλης.

Σύμφωνα με το Reuters, η ειρήνη αναμένεται να είναι το βασικό θέμα της επίσκεψης του Πάπα στο Λίβανο, η οποία ξεκινά την Κυριακή.

REUTERS/Yara Nardi

Ο Λίβανος, που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χριστιανών στη Μέση Ανατολή, έχει συγκλονιστεί από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ και η σιιτική μουσουλμανική μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ του Λιβάνου μπήκαν σε πόλεμο, που κορυφώθηκε με μια καταστροφική ισραηλινή επίθεση.

Οι ηγέτες του Λιβάνου, ο οποίος φιλοξενεί 1 εκατομμύριο Σύρους και Παλαιστίνιους πρόσφυγες και επίσης αγωνίζεται να ανακάμψει μετά από χρόνια οικονομικής κρίσης, ανησυχούν ότι το Ισραήλ θα κλιμακώσει δραματικά τις επιθέσεις του τους επόμενους μήνες και ελπίζουν ότι η επίσκεψη του Πάπα θα φέρει την παγκόσμια προσοχή στη χώρα.

