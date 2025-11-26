Σφοδρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, προκαλεί βίντεο που δείχνει την 44χρονη Ράντι Νικόλ Τζάκσον Στέιπλς, βραβευμένη ως «δασκάλα της χρονιάς» στην Αλαμπάμα – να χτυπά βάναυσα τον 12χρονο γιο της, επειδή δεν είχε ολοκληρώσει τις δουλειές του σπιτιού.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η 44χρονη συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σκόπιμη κακοποίηση παιδιού κάτω των 18 ετών.

Alabama school’s ‘Teacher Of The Year’ arrested after viral video shows her savagely beating son with a belt https://t.co/0bEKANbDLX pic.twitter.com/cccMsXVheh — New York Post (@nypost) November 21, 2025

ΗΠΑ: Δασκάλα χτυπά βάναυσα τον 12χρονο γιο της – Το σοκαριστικό βίντεο

Στο βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να χτυπά το παιδί πάνω από 20 φορές με ζώνη, ενώ στη συνέχεια το αρπάζει από τα μαλλιά και το ρίχνει στο πάτωμα.

«Δεν έχεις μετανιώσει γαμ…», ουρλιάζει η Στέιπλς την ώρα που χτυπά τον 12χρονο επανειλημμένα, ενώ το παιδί ουρλιάζει και κλαίει. «Γιατί αν είχες μετανιώσει δεν θα δημιουργούσες έξτρα δουλειά για όλους μέσα σε αυτό το σπίτι», εξακολουθεί να φωνάζει η 44χρονη, καθώς συνεχίζει να τον χτυπά, ενώ κάποιος άλλος περνά βιαστικά από το δωμάτιο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Το βίντεο δημοσίευσε, ο 24χρονος γιος της δασκάλας όταν του το έστειλε ένα από τα αδέλφια του.

Όπως εξήγησε «δεν ένιωθα ότι έπρεπε να εργάζεται στο σχολείο ή να συμπεριφέρεται έτσι στους μικρούς μου αδελφούς. Ξέρετε, μου το έκανε αυτό όλη μου τη ζωή, και τώρα είμαι 24 ετών.

Ο σερίφης της κομητείας Μομπάιλ καταδίκασε την πράξη, δηλώνοντας: «Η πειθαρχία πρέπει να έχει σκοπό να διορθώνει τα πράγματα. Αυτό που είδαμε ξεπερνά κάθε όριο. Το να πιάνει το παιδί από τα μαλλιά, να το πετά στο πάτωμα και να του φωνάζει με αυτόν τον τρόπο είναι απεχθές — πόσο μάλλον από μια εκπαιδευτικό σε χριστιανικό σχολείο».