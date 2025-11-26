science
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Συμβαίνει τώρα:
26.11.2025 | 12:10
Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
Τεχνολογία 26 Νοεμβρίου 2025 | 16:26

Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας

Στην αρχική του μορφή, το νομοσχέδιο «Chat Control» θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες να σαρώνουν προληπτικά τα μηνύματα των χρηστών, μέτρο που οδήγησε σε ανησυχίες για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

Spotlight

To νομοσχέδιο που ετοιμάζει η ΕΕ κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών τελικά δεν θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες να σαρώνουν προληπτικά τις συνομιλίες των χρηστών, αποφάσισε την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μια εξέλιξη που καθησυχάζει τις ανησυχίες για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ο κανονισμός για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (CSAR), ανεπίσημα γνωστός και ως «Chat Control», είχε προκαλέσει την αντίδραση οργανώσεων για την ιδιωτικότητα, οι οποίες υποστήριζαν ότι το μέτρο θα άνοιγε το δρόμο για μαζική παρακολούθηση των ευρωπαίων πολιτών.

Αντιδράσεις είχαν εκφράσει και εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google και η Meta, οι οποίες δεν ήθελαν να αναλάβουν την υποχρέωση αστυνόμευσης του Διαδικτύου.

Οι πλατφόρμες, πάντως, έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν εθελοντικά το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η δυνατότητα αυτή θα παραταθεί και πέρα του Απριλίου του 2026, οπότε λήγει η ισχύουσα εξαίρεση από τους κανόνες ιδιωτικότητας.

Ασυμφωνίες

H πρόταση νόμου για το λεγόμενο Chat Control εξετάζεται από το 2022, μέχρι σήμερα όμως οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν είχαν καταλήξει σε κοινή θέση.

Αυτό επιτεύχθηκε τελικά στη συνάντηση της Τετάρτης, όπου οι χώρες-μέλη απέρριψαν την πρόταση που είχε παρουσιάσει το 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση θα υποχρέωνε τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, τα καταστήματα εφαρμογών και τους παρόχους πρόσβασης στο Διαδίκτυο να ανιχνεύουν και να διαγράφουν εικόνες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας ακόμα και σε ιδιωτικές συνομιλίες.

Οι χώρες-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να συμφωνήσουν τις λεπτομέρειες της πρότασης για έγκριση του κανονισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι πάροχοι online υπηρεσιών θα πρέπει να αξιολογούν τον κίνδυνο κατάχρησης των υπηρεσιών τους από παιδόφιλους και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.

Η επιβολή του μέτρου θα εναπόκειται ωστόσο στις κυβερνήσεις.

«Οι χώρες-μέλη θα καθορίσουν τις εθνικές αρχές […] που θα είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων κινδύνου και των μέτρων αντιμετώπισης, με τη δυνατότητα να υποχρεώνουν τους παρόχους να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης» ανέφερε το συμβούλιο.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι εθνικές αρχές θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα.

«Κάθε χρόνο ανταλλάσσονται εκατομμύρια αρχεία που εικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Και πίσω από κάθε φωτογραφία ή βίντεο βρίσκεται ένα παιδί. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο» δήλωσε ο δανός υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χούμελγκαρντ, χαιρετίζοντας την κοινή θέση που υιοθέτησαν οι χώρες-μέλη.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα με το οποίο καλεί την ΕΕ να απαγορεύσει τη χρήση social media σε παιδιά έως 13 ετών, ενώ για τις ηλικίες 13-16 θα απαιτείται γονική συναίνεση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.11.25

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγια - Τα σενάρια που εξετάζονται

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εξετάζει το υπουργείο Ενέργειας – Σενάρια για χορήγηση ΚΟΤ με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης ανά περιφέρεια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
Πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 26.11.25

Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή

Οι συναντήσεις της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα πολιτικά κόμματα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δράσεων συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Να αποδοθούν ευθύνες χωρίς συγκάλυψη, ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών
Συστηματική απαξίωση 26.11.25

«Να αποδοθούν ευθύνες, χωρίς συγκάλυψη» ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών για το εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ

«Ούτε τυχαίο, ούτε μεμονωμένο» το περιστατικό με το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ, αναφέρει η ομοσπονδία σιδηροδρομικών

Σύνταξη
Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary
Shrimp Jesus 26.11.25

Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το AI slop είναι χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη

Σύνταξη
Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο

«Δεν καταγράφει μόνο τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, αλλά και τις αρνητικές πτυχές, και για αυτές κάνει έναν προσωπικό απολογισμό και μια αυτοκριτική», σημείωσε η Ράνια Σβίγκου για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: «Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι», είπε για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Τι είπε για τις συντάξεις 26.11.25

«Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» - Ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Ζήτησε «συναίνεση γενεών» για το συνταξιοδοτικό

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
Η ανάρτηση 26.11.25

Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

«Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το υπουργείο Εργασίας», τονίζει η Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Εργατικό Δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Το δεύτερο στον ίδιο χώρο – Καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων 300 κιλών
Σοβαρές καταγγελίες 26.11.25

Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες

Οι συνάδελφοι του αρχιτεχνίτη της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα πραγματοποιούν στάση εργασίας και συγκέντρωση ενώ καταγγέλλουν τις ακατάλληλες συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο