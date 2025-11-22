Μεγάλη ανατροπή με Βινίσιους – Τι θα γίνει με την ανανέωση του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Τον τελευταίο καιρό, ο Βινίσιους αποτελεί ένα από τα ονόματα που απασχολούν τον κόσμο του ποδοσφαίρου, λόγω των εξωαγωνιστικών περιστατικών του. Αυτά προκάλεσαν έντονη φημολογία για πιθανή αποχώρηση του Βραζιλιάνου από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι τον τελευταίο μήνα, ο 25χρονος είχε έναν έντονο διάλογο με τον Τσάμπι Αλόνσο στο «Clasico», ενώ ενεπλάκη λεκτικά και με τους οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο. Αυτά προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στη «Βασίλισσα» και σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν σχεδίαζε να ανανεώσει το συμβόλαιο του παίκτη, ο οποίος ζητούσε να γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας, ενώ ανοιχτό ήταν και το ενδεχόμενο πώλησής του.

Το πρωί του Σαββάτου (22/11) η «AS» με ένα νέο δημοσίευμα διέψευσε όλες τις φήμες περί αποχώρησης του Βινίσιους και τεταμένου κλίματος. Συγκεκριμένα αναφέρει, ότι ο Βραζιλιάνος ήρθε σε επαφή με τον προπονητή του για να ηρεμήσει η κατάσταση, ενώ βρίσκεται και σε συζητήσεις με την ομάδα για ανανέωση του συμβολαίου του.

Τόσο η ομάδα, όσο και ο παίκτης, γνωρίζουν τι θέλει η κάθε πλευρά, και μία πιθανή ανανέωση θα ηρεμήσει το κλίμα στη Μαδρίτη και θα φέρει μία νέα σταθερότητα, καθώς δεν θα υπάρχουν φήμες που θα επηρεάζουν τη Ρεάλ και τον Βινίσιους. Υπενθυμίζεται ότι το τρέχον συμβόλαιο του Βραζιλιάνου ολοκληρώνεται το 2027 και οι τρέχουσες συζητήσεις θα τον «δέσουν» στη Μαδρίτη για ακόμα περισσότερα χρόνια.

