Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Μεγάλη ανατροπή με Βινίσιους – Τι θα γίνει με την ανανέωση του στη Ρεάλ Μαδρίτης
22 Νοεμβρίου 2025

Μεγάλη ανατροπή με Βινίσιους – Τι θα γίνει με την ανανέωση του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Παρότι τον τελευταίο καιρό ακουγόταν ότι ο Βινίσιους δεν θα ανανέωνε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, νέο δημοσίευμα από την Ισπανία αλλάζει τα δεδομένα.

Τον τελευταίο καιρό, ο Βινίσιους αποτελεί ένα από τα ονόματα που απασχολούν τον κόσμο του ποδοσφαίρου, λόγω των εξωαγωνιστικών περιστατικών του. Αυτά προκάλεσαν έντονη φημολογία για πιθανή αποχώρηση του Βραζιλιάνου από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι τον τελευταίο μήνα, ο 25χρονος είχε έναν έντονο διάλογο με τον Τσάμπι Αλόνσο στο «Clasico», ενώ ενεπλάκη λεκτικά και με τους οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο. Αυτά προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στη «Βασίλισσα» και σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν σχεδίαζε να ανανεώσει το συμβόλαιο του παίκτη, ο οποίος ζητούσε να γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας, ενώ ανοιχτό ήταν και το ενδεχόμενο πώλησής του.

Το πρωί του Σαββάτου (22/11) η «AS» με ένα νέο δημοσίευμα διέψευσε όλες τις φήμες περί αποχώρησης του Βινίσιους και τεταμένου κλίματος. Συγκεκριμένα αναφέρει, ότι ο Βραζιλιάνος ήρθε σε επαφή με τον προπονητή του για να ηρεμήσει η κατάσταση, ενώ βρίσκεται και σε συζητήσεις με την ομάδα για ανανέωση του συμβολαίου του.

Τόσο η ομάδα, όσο και ο παίκτης, γνωρίζουν τι θέλει η κάθε πλευρά, και μία πιθανή ανανέωση θα ηρεμήσει το κλίμα στη Μαδρίτη και θα φέρει μία νέα σταθερότητα, καθώς δεν θα υπάρχουν φήμες που θα επηρεάζουν τη Ρεάλ και τον Βινίσιους. Υπενθυμίζεται ότι το τρέχον συμβόλαιο του Βραζιλιάνου ολοκληρώνεται το 2027 και οι τρέχουσες συζητήσεις θα τον «δέσουν» στη Μαδρίτη για ακόμα περισσότερα χρόνια.

NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!
Euroleague 21.11.25

Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!

Με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί το καλύτερο φετινό του παιχνίδι (18π. με 4/9τριπ.) ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά εύκολα απέναντι στην Παρί, νίκησε με 98-86 για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»

Σενάρια επιστροφής του Ασράφ Χακίμι στη Ρεάλ, «πυροδότησε» ο ατζέντης του νυν παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν με τις δηλώσεις του για ενδεχόμενη επιστροφή του πελάτη του στη «βασίλισσα».

Σύνταξη
